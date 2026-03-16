Τι είναι η νέα ομάδα “ΚΟΜΒΟΣ” της αστυνομίας; – Θα μειώσει την κίνηση κατά 25% στην Αθήνα

Η νέα ομάδα «ΚΟΜΒΟΣ» της Τροχαίας ξεκινά στην Αθήνα με 150 αστυνομικούς και 40 μοτοσικλέτες. Στόχος η μείωση των χρόνων μετακίνησης έως 25%.

Η Ελληνική Αστυνομία ετοιμάζει μια νέα επιχειρησιακή παρέμβαση για την κυκλοφορία στην Αθήνα, με τη δημιουργία της ειδικής ομάδας Τροχαίας «ΚΟΜΒΟΣ». Το νέο σχήμα θα λειτουργεί πιλοτικά, με έδρα το Θ.Ε.Π.Ε.Κ., δηλαδή τον Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας, με στόχο να δίνει πιο άμεσες λύσεις στα καθημερινά μποτιλιαρίσματα του λεκανοπεδίου.

Τι είναι η ομάδα «ΚΟΜΒΟΣ»

«ΚΟΜΒΟΣ» ονομάζεται η νέα ομάδα της Τροχαίας που δημιουργείται για να παρεμβαίνει γρήγορα σε σημεία όπου δημιουργούνται προβλήματα στην κυκλοφορία. Η λογική του είναι πιο επιχειρησιακή από την κλασική παρουσία τροχονόμων στον δρόμο, αφού θα συνδέεται άμεσα με κέντρο ελέγχου και με χρήση τεχνολογίας.

Η ομάδα θα αποτελείται από περίπου 150 αστυνομικούς. Από αυτούς, κάποιοι θα κινούνται με 40 μοτοσικλέτες, ενώ οι υπόλοιποι θα είναι πεζοί και θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία σε κρίσιμα σημεία.

Πότε ξεκινά και πώς θα λειτουργεί

Η εφαρμογή ξεκινά πιλοτικά και, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, μετά το Πάσχα θα αρχίσει να λειτουργεί σε πιο πλήρη μορφή με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Ο στόχος είναι το κέντρο να μπορεί να εντοπίζει γρήγορα πού εμφανίζεται συμφόρηση και να στέλνει άμεσα προσωπικό για να αποσυμφορεί το σημείο.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι πολίτες θα μπορούν να επικοινωνούν με το κέντρο αυτό μέσω συγκεκριμένου αριθμού, δίνοντας πληροφορίες για προβλήματα στην κυκλοφορία, ώστε να υπάρχει ακόμη μία πηγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Ο στόχος για την κίνηση στην Αθήνα

Το πιο φιλόδοξο στοιχείο του σχεδίου είναι ο στόχος που έχει τεθεί για τη βελτίωση των χρόνων μετακίνησης στο λεκανοπέδιο. Όπως αναφέρθηκε, όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του εξοπλισμού και στελεχωθεί πλήρως το νέο σχήμα, περίπου σε δύο μήνες, η επιδίωξη είναι να υπάρξει βελτίωση στους χρόνους κυκλοφορίας γύρω στο 25%.

Πρόκειται προφανώς για έναν στόχο που δεν σημαίνει ότι θα “λυθεί” το κυκλοφοριακό της Αθήνας. Η ίδια η περιγραφή του σχεδίου αναγνωρίζει ότι ο «ΚΟΜΒΟΣ» δεν θα εξαφανίσει το πρόβλημα, αλλά φιλοδοξεί να δώσει μετρήσιμη ανακούφιση στην καθημερινή μετακίνηση.

Πώς συνδέεται με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις

Η δημιουργία του «ΚΟΜΒΟΥ» δεν έρχεται μόνη της. Εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων για κυκλοφορία και οδική ασφάλεια στην Αττική, που περιλαμβάνει:

ενίσχυση της Τροχαίας

πιλοτική λειτουργία καμερών στην Αττική

τοποθέτηση καμερών και σε λεωφορεία για έλεγχο των λεωφορειολωρίδων

επιχειρησιακή σύνδεση με το κέντρο παρακολούθησης κυκλοφορίας

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν, η δύναμη της Τροχαίας έχει ήδη τριπλασιαστεί και με τον «ΚΟΜΒΟ» ουσιαστικά περνά σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο ενίσχυσης.

Τι κρατάμε;