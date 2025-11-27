Προειδοποίηση ειδικών για τους κινδύνους στις ιρλανδικές διαβάσεις μετά από έντονες βροχοπτώσεις και οδηγίες ασφαλούς μετακίνησης

Οι έντονες βροχοπτώσεις αυξάνουν σημαντικά τους κινδύνους στο οδικό δίκτυο, με έναν από τους πιο ύπουλους να αφορά τις λεγόμενες «ιρλανδικές διαβάσεις». Πρόκειται για τμήματα δρόμων, συνήθως σε επαρχιακές περιοχές, όπου αντί γέφυρας η διέλευση γίνεται πάνω σε τσιμεντένιο οδόστρωμα, συχνά φθαρμένο ή σαθρό.

Η διέλευση από τέτοιες διαβάσεις είναι ασφαλής μόνο όταν δεν υπάρχει νερό ή όταν η ποσότητα είναι ελάχιστη. Μετά από βροχοπτώσεις ή το λιώσιμο του χιονιού, οι διαβάσεις αυτές πλημμυρίζουν, καθιστώντας το πέρασμα εξαιρετικά επικίνδυνο. Μια λανθασμένη εκτίμηση του οδηγού ή μια υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων του οχήματος μπορεί να οδηγήσει σε παρασυρμό του αυτοκινήτου, με συχνά τραγικές συνέπειες.

Όταν τα νερά χειμάρρου περνούν πάνω από την επιφάνεια της διάβασης, ο οδηγός δεν μπορεί να δει το οδόστρωμα, ούτε να υπολογίσει το βάθος του νερού, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επιπλέον, το νερό μπορεί να έχει μεταφέρει μεγάλες πέτρες ή να έχει δημιουργήσει λακκούβες, που δεν είναι ορατές και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές.

Η διάβαση θεωρείται επισφαλής όχι μόνο για αυτοκίνητα, αλλά και για δίκυκλα ή ακόμη και για πεζούς μετά από έντονη βροχόπτωση, καθώς η ορμή του νερού μπορεί να ρίξει και να παρασύρει όποιον επιχειρήσει να περάσει.

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, στη χώρα υπάρχουν πάνω από 1.200 χείμαρροι, καθένας με διαφορετικά χαρακτηριστικά, επομένως και με διαφορετικό επίπεδο κινδύνου. Η σύσταση είναι σαφής: σε περίπτωση ύπαρξης ιρλανδικών διαβάσεων, οι οδηγοί πρέπει να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές ή δρόμους με γέφυρα, ακόμη κι αν βρίσκονται αρκετά χιλιόμετρα μακριά.

Πηγή φωτογραφίας: topontiki

