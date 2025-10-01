Tι είναι το Σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ»: Έχουν γίνει 1.536 συλλήψεις σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται το επιχειρησιακό σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ» στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική.

Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται το επιχειρησιακό σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ», ένα πολυεπίπεδο πλέγμα πρόληψης, αποτροπής και καταστολής παραβατικών συμπεριφορών και εγκληματικών πράξεων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέσω στοχευμένων περιπολιών, ελέγχων και συντονισμένων παρεμβάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Από τις αρχές του έτους 2025 πέραν των Μετρό, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ, το εν λόγω σχέδιο επεκτάθηκε στον προαστιακό σιδηρόδρομο και στα αστικά λεωφορεία.

H παρουσία αστυνομικών εντός σταθμών, συρμών και περιμετρικών χώρων συμβάλλει στη σημαντική μείωση περιστατικών παραβατικότητας, ενώ παράλληλα κάνει τους χιλιάδες πολίτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τα ΜΜΜ να αισθάνονται ασφαλείς.

Το πρώτο 8μηνο του 2025, οι αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» προχώρησαν σε 91.610 ελέγχους, 1.539 προσαγωγές καθώς και 1.536 συλλήψεις μεταξύ άλλων για κλοπές, ληστείες, φθορές, γκράφιτι και παραβάσεις που αφορούν ναρκωτικά, όπλα και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Ενδεικτικά, μόνο στις 16-09-2025, οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν άμεσα και αποτελεσματικά τα παρακάτω περιστατικά:

Σε στάση αστικών λεωφορείων στα Κάτω Πατήσια, συνελήφθη ημεδαπός , για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τσεκούρι και μαχαίρι .

, για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και . Στον σταθμό Μετρό Πανόρμου, συνελήφθη αλλοδαπός , ο οποίος, από κοινού με συνεργούς του, προσέγγισε ζευγάρι τουριστών προκαλώντας τεχνητό συνωστισμό και αφαίρεσε από την κατοχή τους χρηματικό ποσό.

, ο οποίος, από κοινού με συνεργούς του, προσέγγισε ζευγάρι τουριστών προκαλώντας τεχνητό συνωστισμό και Στον σταθμό Προαστιακού στις Κάτω Αχαρνές, συνελήφθη ανήλικος ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε απομίμηση ξίφους τύπου «κατάνα».

Επιπλέον, στις 26-09-2025, στον σταθμό Μετρό Ευαγγελισμός συνελήφθη ένα άτομο για ληστεία σε βάρος ημεδαπού.

Η λειτουργία του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» παρακολουθείται σε κεντρικό επίπεδο, με τις διατιθέμενες δυνάμεις να αναδιατάσσονται διαρκώς, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, με στόχο την πρόληψη και αποτροπή περιστατικών πριν αυτά εκδηλωθούν.

Στο πλαίσιο αυτό, η στοχευμένη παρουσία των αστυνομικών οδήγησε:

Στη βελτίωση της κατάστασης σε λεωφορειακές γραμμές με αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης, με μείωση περιστατικών τουλάχιστον κατά 60%.

Στη σημαντική μείωση περιστατικών ρίψεων πετρών (τουλάχιστον κατά 80%).

(τουλάχιστον κατά 80%). Στη μείωση του αριθμού επιβατών που δεν επικυρώνουν εισιτήριο και στην αύξηση της επιβατικής κίνησης λόγω ενισχυμένου αισθήματος ασφάλειας.

Σε σημεία που παρατηρείται αύξηση περιστατικών κλοπών ή φθορών (π.χ. σε σταθμούς Μετρό στη Δυτική Αττική και σε συγκεκριμένες λεωφορειακές γραμμές), το σχέδιο ενισχύεται με πρόσθετες πεζές περιπολίες και αστυνομικό προσωπικό, ενώ συνεχίζεται η στενή συνεργασία με τους φορείς των συγκοινωνιών για την κάλυψη ειδικών αναγκών.

Τι κρατάμε:

Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται το επιχειρησιακό σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ»

Πέραν των Μετρό, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ, το σχέδιο επεκτάθηκε στον προαστιακό σιδηρόδρομο και στα αστικά λεωφορεία

Το πρώτο 8μηνο του 2025, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 91.610 ελέγχους, 1.539 προσαγωγές και 1.536 συλλήψεις

Πηγή: Astynomia.gr

Δοκιμάζουμε σε δρόμο και πίστα την Alfa Romeo Junior Veloce: Είναι μια πραγματική Alfa Romeo;

Το φθηνότερο crossover της Dacia ξεκινά από 16.890 ευρώ – Ποιο είναι;

Το premium SUV της Mazda που ξεκινά από 14.350 ευρώ – Θα έρθει στην Ευρώπη;