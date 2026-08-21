Τι γίνεται τελικά με αυτό το Toyota; Ξεπούλησε ή δεν έχει δοθεί ούτε ένα;

Η Toyota ξεκαθαρίζει τι ισχύει με το νέο GR GT μετά τις αναφορές ότι είχε ήδη εξαντληθεί. Οι παραγγελίες δεν έχουν καν ανοίξει.

Μπορεί το νέο Toyota GR GT να έχει ήδη προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον, όμως η πραγματικότητα γύρω από τις πωλήσεις του είναι αρκετά διαφορετική από ό,τι άφησαν να εννοηθεί οι πρώτες πληροφορίες.

Τις τελευταίες ημέρες δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η πρώτη κατανομή του νέου supercar της Toyota είχε ήδη εξαντληθεί, πριν καν το μοντέλο φτάσει στους δρόμους.

Η ίδια η Toyota, ωστόσο, παρενέβη για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Δεν έχει προπωληθεί ούτε ένα GR GT, οι παραγγελίες δεν έχουν ανοίξει και η εταιρεία δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποιοι πελάτες θα αποκτήσουν δικαίωμα αγοράς.

Άρα το GR GT δεν έχει ξεπουλήσει. Αυτό που έχει ήδη φτάσει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα είναι το ενδιαφέρον των υποψήφιων αγοραστών.

Από πού ξεκίνησε η σύγχυση

Η ιστορία ξεκίνησε από δηλώσεις του Andrew Gilleland, Senior Vice President Automotive Operations της Toyota στις ΗΠΑ.

Ο Gilleland είχε αναφέρει ότι η εταιρεία δεν σκοπεύει να κατασκευάσει αρκετά αυτοκίνητα ώστε να καλύψει όλη τη ζήτηση και ότι αυτό γίνεται συνειδητά. Στην ίδια τοποθέτηση είχε χρησιμοποιήσει και τη φράση ότι η «πρώτη κατανομή έχει ήδη πουληθεί».

Η συγκεκριμένη αναφορά ερμηνεύτηκε ως επιβεβαίωση ότι τα πρώτα GR GT είχαν ήδη βρει ιδιοκτήτες.

Η Toyota όμως επικοινώνησε στη συνέχεια με το Carscoops και διευκρίνισε ότι η αναφορά αφορούσε το επίπεδο ενδιαφέροντος που καταγράφηκε στην εκδήλωση The Quail και όχι πραγματικές πωλήσεις ή κλεισμένη κατανομή αυτοκινήτων.

Η θέση της εταιρείας είναι σαφής. Δεν έχει προπωληθεί κανένα GR GT.

Οι παραγγελίες δεν έχουν καν ανοίξει

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμη κανονική διαδικασία παραγγελίας.

Η Toyota έχει δημιουργήσει μια λεγόμενη handraiser page, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ουσιαστικά να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το μοντέλο.

Αυτό όμως δεν αποτελεί παραγγελία, ούτε εγγυάται ότι κάποιος θα μπορέσει τελικά να αγοράσει αυτοκίνητο.

Η εταιρεία δηλώνει ότι απέχει ακόμη αρκετά από τη στιγμή κατά την οποία θα αποφασίσει ποιοι υποψήφιοι πελάτες θα πάρουν allocation, δηλαδή δικαίωμα να προχωρήσουν πραγματικά στην αγορά.

Πάνω από 150 ενδιαφερόμενοι μόνο σε μία εκδήλωση

Το ενδιαφέρον πάντως είναι ήδη μεγάλο.

Περισσότεροι από 150 δυνητικοί αγοραστές κάθισαν με ανθρώπους της Toyota στο The Quail προκειμένου να διαμορφώσουν υποθετικά το GR GT που θα ήθελαν να αποκτήσουν.

Και όλα αυτά συνέβησαν πριν ανοίξουν επίσημα τα βιβλία παραγγελιών.

Η Toyota περιγράφει τη ζήτηση ως ιδιαίτερα υψηλή, ενώ γνωρίζουμε ήδη ότι η παραγωγή θα παραμείνει εσκεμμένα περιορισμένη. Ακριβής παγκόσμιος αριθμός παραγωγής δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Για την αγορά των ΗΠΑ, ωστόσο, αναμένεται να διατεθούν συνολικά μόλις 200 έως 250 αυτοκίνητα.

Το περιορισμένο αυτό supply δεν αποτελεί αδυναμία παραγωγής σύμφωνα με την Toyota, αλλά συνειδητή επιλογή.

Η Toyota δεν θέλει να το αγοράσουν μεταπωλητές

Η εταιρεία θέλει να περιορίσει όσο γίνεται τους λεγόμενους flippers, δηλαδή αγοραστές που αποκτούν ένα σπάνιο μοντέλο αποκλειστικά για να το μεταπωλήσουν άμεσα με μεγάλη προσαύξηση.

Στόχος της είναι τα GR GT να καταλήξουν σε ανθρώπους που πραγματικά ενδιαφέρονται για το αυτοκίνητο και σκοπεύουν να το οδηγούν.

Για τον λόγο αυτό έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι οι υποψήφιοι αγοραστές θα πρέπει να περάσουν από διαδικασία αξιολόγησης πριν τους επιτραπεί να το παραγγείλουν.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ποια ακριβώς θα είναι τα κριτήρια.

Επίσης δεν έχει επιβεβαιωθεί αν οι ιδιοκτήτες θα υποχρεώνονται να υπογράψουν συμφωνία που θα απαγορεύει τη μεταπώληση του αυτοκινήτου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Το ακριβότερο Toyota μέχρι σήμερα

Το GR GT βρίσκεται στην κορυφή της γκάμας της Gazoo Racing και αποτελεί ένα από τα πλέον φιλόδοξα αυτοκίνητα επιδόσεων που έχει δημιουργήσει η Toyota.

Χρησιμοποιεί έναν ολοκαίνουργιο V8 4,0 lt twin-turbo με υβριδική υποβοήθηση, με συνολική απόδοση άνω των 641 hp, δηλαδή περίπου 650 PS, και μέγιστη ροπή 850 Nm. Η ισχύς περνά στους τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου οκτώ σχέσεων.

Η Toyota έχει παρουσιάσει το πρόγραμμα ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό project για τον Akio Toyoda, με στόχο τη δημιουργία ενός πραγματικού παγκόσμιας κλάσης αυτοκινήτου επιδόσεων.

Πόσο θα κοστίζει

Επίσημη τιμή δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Πρόσφατες αναφορές τοποθετούν την τιμή εκκίνησης πάνω από τα 220.000 δολάρια, κάτι που αν επιβεβαιωθεί θα κάνει το GR GT το ακριβότερο Toyota παραγωγής μέχρι σήμερα.

Πρόκειται πάντως για αναφορές και όχι για επίσημο τιμοκατάλογο της εταιρείας.

Τα πρώτα αυτοκίνητα πελατών αναμένεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, να παραδοθούν μέσα στο 2027.

Τι κρατάμε;