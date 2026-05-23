Τι κάνει δώρο η Nissan στους ιδιοκτήτες για το καλοκαίρι; – Προσφέρει και έξτρα έκπτωση

Η Nissan βάζει το αυτοκίνητό σας σε… summer mode, παρουσιάζοντας το νέο πρόγραμμα After Sales Service «All Clear Service», λίγο πριν ξεκινήσουν οι μεγάλες καλοκαιρινές αποδράσεις.

Με στόχο την ασφαλή και απροβλημάτιστη μετακίνηση στις διακοπές, η ιαπωνική μάρκα προσφέρει δωρεάν τεχνικό έλεγχο αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και αξεσουάρ για όλους τους κατόχους Nissan. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν έλεγχο 25 σημείων, ώστε οι οδηγοί να διαπιστώσουν πως το αυτοκίνητό τους βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση πριν από τα ταξίδια του καλοκαιριού.

Το νέο πρόγραμμα «All Clear Service»

Οι πελάτες της Nissan μπορούν να επωφεληθούν από έκπτωση 25% στα ανταλλακτικά service, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων λιπαντικά κινητήρα, αντιψυκτικά υγρά, AdBlue, υγρά φρένων, βαλβολίνες, φίλτρα λαδιού, αέρα, καυσίμου και καμπίνας, μπουζί αλλά και μάκτρα υαλοκαθαριστήρων. Η ίδια έκπτωση 25% ισχύει και στα ανταλλακτικά επισκευής, όπως μπαταρίες, τακάκια, δισκόπλακες, συμπλέκτες, αμορτισέρ, εξάτμιση, ιμάντες χρονισμού, θερμοστάτες και πολλά ακόμη βασικά εξαρτήματα συντήρησης.

Επιπλέον, η Nissan προσφέρει 25% έκπτωση και στα γνήσια αξεσουάρ Nissan, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να εξοπλίσουν το αυτοκίνητό τους ενόψει καλοκαιριού με πιο συμφέρον κόστος.

Μέσα στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και δωρεάν Nissan Assistance για έναν χρόνο με πανευρωπαϊκή κάλυψη, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το αίσθημα ασφάλειας για όσους ετοιμάζονται να ταξιδέψουν εντός και εκτός Ελλάδας.

Η Nissan υπογραμμίζει πως η σωστή συντήρηση σε εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργατών συμβάλλει όχι μόνο στην ασφάλεια αλλά και στη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Την υποστήριξη των πελατών αναλαμβάνει το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας, με χρήση σύγχρονου διαγνωστικού εξοπλισμού και γνήσιων ανταλλακτικών Nissan.

Τι κρατάμε: