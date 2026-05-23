quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τι κάνει δώρο η Nissan στους ιδιοκτήτες για το καλοκαίρι; – Προσφέρει και έξτρα έκπτωση

ΣΑΒΒΑΤΟ | 23.05.2026
Autotypos Team
ti-kanei-doro-i-nissan-stous-idioktites-gia-to-kalokairi-prosferei-kai-extra-ekptosi-763358
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Nissan βάζει το αυτοκίνητό σας σε… summer mode, παρουσιάζοντας το νέο πρόγραμμα After Sales Service «All Clear Service», λίγο πριν ξεκινήσουν οι μεγάλες καλοκαιρινές αποδράσεις.

Με στόχο την ασφαλή και απροβλημάτιστη μετακίνηση στις διακοπές, η ιαπωνική μάρκα προσφέρει δωρεάν τεχνικό έλεγχο αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και αξεσουάρ για όλους τους κατόχους Nissan. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν έλεγχο 25 σημείων, ώστε οι οδηγοί να διαπιστώσουν πως το αυτοκίνητό τους βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση πριν από τα ταξίδια του καλοκαιριού.

Το νέο πρόγραμμα «All Clear Service»

Οι πελάτες της Nissan μπορούν να επωφεληθούν από έκπτωση 25% στα ανταλλακτικά service, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων λιπαντικά κινητήρα, αντιψυκτικά υγρά, AdBlue, υγρά φρένων, βαλβολίνες, φίλτρα λαδιού, αέρα, καυσίμου και καμπίνας, μπουζί αλλά και μάκτρα υαλοκαθαριστήρων. Η ίδια έκπτωση 25% ισχύει και στα ανταλλακτικά επισκευής, όπως μπαταρίες, τακάκια, δισκόπλακες, συμπλέκτες, αμορτισέρ, εξάτμιση, ιμάντες χρονισμού, θερμοστάτες και πολλά ακόμη βασικά εξαρτήματα συντήρησης.

Επιπλέον, η Nissan προσφέρει 25% έκπτωση και στα γνήσια αξεσουάρ Nissan, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να εξοπλίσουν το αυτοκίνητό τους ενόψει καλοκαιριού με πιο συμφέρον κόστος.

Μέσα στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και δωρεάν Nissan Assistance για έναν χρόνο με πανευρωπαϊκή κάλυψη, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το αίσθημα ασφάλειας για όσους ετοιμάζονται να ταξιδέψουν εντός και εκτός Ελλάδας.

Η Nissan υπογραμμίζει πως η σωστή συντήρηση σε εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργατών συμβάλλει όχι μόνο στην ασφάλεια αλλά και στη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Την υποστήριξη των πελατών αναλαμβάνει το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας, με χρήση σύγχρονου διαγνωστικού εξοπλισμού και γνήσιων ανταλλακτικών Nissan.

Τι κρατάμε:

  • Σημαντικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και αξεσουάρ για όλους τους κατόχους Nissan εν όψει καλοκαιριού
  • Έκπτωση 25% στα ανταλλακτικά service, στα ανταλλακτικά επισκευής και στα γνήσια αξεσουάρ Nissan
  • Δωρεάν Nissan Assistance για έναν χρόνο με πανευρωπαϊκή κάλυψη
  • Την υποστήριξη αναλαμβάνει το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Nissan#καλοκαίρι
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Δείτε επίσης

to-no1-c-suv-se-poliseis-stin-evropi-fetos-timi-stin-ellada-737304

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.04.2026

Το Νο1 C-SUV σε πωλήσεις στην Ευρώπη φέτος – Τιμή στην Ελλάδα
pote-erchetai-ellada-i-entyposiaki-ekdosi-tou-stilatou-b-suv-799208

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.04.2026

Πότε έρχεται Ελλάδα η εντυπωσιακή έκδοση του στιλάτου B-SUV;
neo-nissan-x-trail-pote-erchetai-ellada-to-koryfaio-suv-795704

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.03.2026

Νέο Nissan X-Trail: Πότε έρχεται Ελλάδα το κορυφαίο SUV;
psifistike-to-pagkosmio-aftokinito-tis-chronias-2026-gia-tis-gynaikes-pote-erchetai-stin-ellada-763355

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.03.2026

Ψηφίστηκε το Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 για τις γυναίκες – Πότε έρχεται στην Ελλάδα;
i-nissan-apeilei-na-kleisei-to-ergostasio-pou-paragetai-to-qashqai-giati-766899

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.03.2026

Η Nissan απειλεί να κλείσει το εργοστάσιο που παράγεται το Qashqai – Γιατί;
to-iaponiko-compact-suv-pou-borei-na-kanei-to-athina-thessaloniki-athina-me-ena-ntepozito-793669

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.02.2026

To ιαπωνικό compact SUV που μπορεί να κάνει το Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα με ένα ντεπόζιτο

Πρόσφατες Ειδήσεις