Τι κάνει το Zeekr 7X στον χιονισμένο Παρνασσό;

Η Zeekr «κατακτά» τον Παρνασσό με το ολοκαίνουργιο Zeekr 7X, ένα SUV με τεχνολογία αιχμής και premium αίσθηση

Στο πλαίσιο του The Auto Summit Parnassos, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά το νέο Zeekr 7X, με φόντο το μαγευτικό τοπίο του Παρνασσού. Η Zeekr φέρνει εκεί την επόμενη γενιά της ηλεκτροκίνησης με ένα νέο SUV που συνδυάζει ευρωπαϊκή σχεδίαση, τεχνολογία αιχμής και premium αίσθηση.

Το ιδανικό σκηνικό

Το μαγευτικό τοπίο του Παρνασσού, με τις κορυφές, τα δάση και τους χιονισμένους δρόμους, αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για το Zeekr 7X. Πρόκειται για ένα μοντέλο με δυναμικό χαρακτήρα, ενώ η ισχύς του, η τερακίνηση η και ρυθμιζόμενης αερανάρτηση το καθιστούν έτοιμο για κάθε διαδρομή.

Παράλληλα, η premium αίσθηση και η εργονομία επιτρέπουν στον οδηγό να το απολαμβάνει τόσο σε ορεινές διαδρομές, αλλά και στους ανοιχτούς δρόμους.

Με ισχύ έως 646 ίππους, αυτονομία 615 χιλιομέτρων, τετρακίνηση, μπαταρία χωρητικότητας 100 kWh και προηγμένη πλατφόρμα ηλεκτροκίνησης 800V, που επιτρέπει φόρτιση 10%-80% σε μόλις 13 λεπτά, το Zeekr 7X αποτελεί ένα από τα πιο προηγμένα και ολοκληρωμένα SUV της κατηγορίας του.

Το Zeekr 7X ξεχωρίζει για τον συνδυασμό δυναμικού σχεδιασμού, εργονομίας και πολυτέλειας. Το μοντέλο έχει σχεδιαστεί στα ευρωπαϊκά design studios της Zeekr, με καθαρές γραμμές, αρμονικές αναλογίες και premium υλικά στο εσωτερικό, προσφέροντας κορυφαία αίσθηση άνεσης και ποιότητας.

Η τεχνολογία του Zeekr 7X βασίζεται σε σύγχρονη αρχιτεκτονική ηλεκτροκίνησης, προσφέροντας υψηλές επιδόσεις, μεγάλη αυτονομία και ταχύτατη φόρτιση. Επιπλέον, διαθέτει εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και smart infotainment, αναβαθμίζοντας την εμπειρία οδήγησης και την καθημερινή χρήση.

Κορυφαίο και στην ασφάλεια

Το αμιγώς ηλεκτρικό Zeekr 7X απέσπασε πρόσφατα την κορυφαία αξιολόγηση 5 αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP, έναν από τους πιο αναγνωρισμένους διεθνώς θεσμούς αξιολόγησης ασφάλειας οχημάτων. Το Zeekr X κέρδισε επιπλέον το βραβείο Best in Class για την κατηγορία Μικρό SUV και Αμιγώς Ηλεκτρικά Οχήματα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του The Auto Summit Parnassos, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για test drive με ένα από τα μοντέλα Zeekr 001, X και 7Χ , ενώ μέλος της ομάδας της Zeekr θα επικοινωνεί μαζί τους για τον προγραμματισμό της δοκιμαστικής οδήγησης με το μοντέλο που επιθυμούν.

Τι κρατάμε: