Τι κινητήρα φορούν σχεδόν 6 στα 10 αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ελλάδα;

Τα υβριδικά αυτοκίνητα κυριαρχούν στην Ελλάδα, με μερίδιο 57% στο πρώτο πεντάμηνο του 2026.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου αλλάζει ταχύτητα και τα στοιχεία του ΣΕΑΑ για το πρώτο πεντάμηνο του 2026 δείχνουν ξεκάθαρα ποια τεχνολογία έχει πάρει το προβάδισμα. Δεν είναι η βενζίνη, δεν είναι το diesel και δεν είναι ακόμη τα αμιγώς ηλεκτρικά. Είναι τα υβριδικά αυτοκίνητα, τα οποία πλέον αντιστοιχούν σχεδόν σε 6 στα 10 καινούργια επιβατικά που ταξινομούνται στη χώρα.

Συγκεκριμένα, τα υβριδικά HEV κατέγραψαν μερίδιο 57% στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, από 48,3% το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση κατά 8,8 μονάδες μεριδίου δείχνει ότι η αγορά στρέφεται μαζικά προς λύσεις που μειώνουν την κατανάλωση χωρίς να απαιτούν φόρτιση στην πρίζα.

Τα υβριδικά είναι πλέον η κυρίαρχη επιλογή

Τον Μάιο του 2026, τα υβριδικά αυτοκίνητα είχαν μερίδιο 56,1% στις ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών, έναντι 47,6% τον Μάιο του 2025. Η διαφορά είναι +8,5 μονάδες, σε μια αγορά που συνολικά κινήθηκε ανοδικά κατά 3,7%.

Στο πρώτο πεντάμηνο, η εικόνα είναι ακόμη πιο καθαρή. Τα HEV έφτασαν στο 57%, αυξάνοντας το μερίδιό τους κατά 8,8 μονάδες σε σχέση με το 2025. Με απλά λόγια, η πλειοψηφία των νέων αυτοκινήτων που πωλούνται στην Ελλάδα έχει πλέον κάποια μορφή υβριδικής τεχνολογίας.

Το στοιχείο έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ΕΕ, το μερίδιο των υβριδικών στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 ήταν 38,2%, δηλαδή σαφώς χαμηλότερο από το ελληνικό 57%. Αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα κινείται πολύ πιο έντονα προς τα υβριδικά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Γιατί τα υβριδικά κερδίζουν τόσο γρήγορα έδαφος

Η εξήγηση είναι σχετικά απλή. Τα υβριδικά αυτοκίνητα απευθύνονται σε οδηγούς που θέλουν χαμηλότερη κατανάλωση, αλλά δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία της φόρτισης. Δεν χρειάζονται πρίζα, δεν απαιτούν αλλαγή καθημερινών συνηθειών και λειτουργούν όπως ένα συμβατικό αυτοκίνητο.

Στην πράξη, ένα full hybrid μπορεί να κινείται ηλεκτρικά σε χαμηλές ταχύτητες, να ανακτά ενέργεια στο φρενάρισμα και να μειώνει την κατανάλωση κυρίως μέσα στην πόλη. Για τον Έλληνα οδηγό, που συχνά κάνει μικρές αστικές διαδρομές, μποτιλιάρισμα και καθημερινές μετακινήσεις με πολλές στάσεις, αυτό το προφίλ χρήσης ταιριάζει αρκετά.

Υπάρχει και ένας ακόμη λόγος: η γκάμα. Πλέον, σχεδόν κάθε βασική κατηγορία της αγοράς έχει υβριδικές επιλογές, από supermini και B-SUV μέχρι οικογενειακά SUV. Αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής δεν χρειάζεται να ψάξει πολύ για να βρει υβριδική έκδοση στο μέγεθος και στο budget που τον ενδιαφέρει.

Η βενζίνη υποχωρεί έντονα

Η μεγαλύτερη απώλεια μεριδίου καταγράφεται στη βενζίνη. Τον Μάιο του 2026, τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα είχαν μερίδιο 25,8%, από 35% τον Μάιο του 2025. Η πτώση είναι 9,1 μονάδες μεριδίου.

Στο πρώτο πεντάμηνο, η εικόνα είναι σχεδόν ίδια. Η βενζίνη βρίσκεται στο 25,4%, από 34,6% πέρυσι, με απώλεια 9,2 μονάδων. Παραμένει σημαντική τεχνολογία για την αγορά, αλλά δεν είναι πια η αυτονόητη πρώτη επιλογή.

Σε αυτό παίζει ρόλο και το γεγονός ότι πολλά μοντέλα που παλαιότερα θα προσφέρονταν αποκλειστικά ως απλά βενζινοκίνητα, σήμερα έρχονται με mild hybrid ή full hybrid σύστημα. Έτσι, ένα μέρος της παραδοσιακής βενζίνης έχει ουσιαστικά μετακινηθεί στην υβριδική κατηγορία.

Diesel: Μικρό μερίδιο, χωρίς επιστροφή στην παλιά εποχή

Το πετρέλαιο παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τον Μάιο είχε μερίδιο 2,6%, αυξημένο σε σχέση με το 1,6% του Μαΐου 2025. Στο πρώτο πεντάμηνο, όμως, βρίσκεται στο 2,8%, από 3,1% πέρυσι.

Η εικόνα δείχνει ότι το diesel έχει περιοριστεί σε συγκεκριμένες χρήσεις και κατηγορίες. Δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά δεν θυμίζει σε τίποτα την περίοδο που κυριαρχούσε σε μεγάλο μέρος της ελληνικής αγοράς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το μερίδιο diesel στο πρώτο τετράμηνο του 2026 είναι 7,7%, δηλαδή αρκετά υψηλότερο από την Ελλάδα, αλλά και εκεί παραμένει μακριά από τα παλιά επίπεδα.

Τα ηλεκτρικά ανεβαίνουν, αλλά δεν είναι ακόμη η βασική δύναμη

Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα συνεχίζουν να αυξάνουν την παρουσία τους, αλλά παραμένουν χαμηλότερα από τα υβριδικά. Τον Μάιο του 2026 είχαν μερίδιο 5,9%, από 4,8% πέρυσι, με αύξηση 1,1 μονάδας.

Στο πρώτο πεντάμηνο, τα BEV έφτασαν στο 6%, από 5,3% το 2025. Σε απόλυτους αριθμούς, οι ταξινομήσεις τους ήταν 3.943 μονάδες, έναντι 3.396 πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 16,1%.

Η σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποκαλυπτική. Στην ΕΕ, τα BEV έχουν μερίδιο 19,7% στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, δηλαδή πάνω από τριπλάσιο σε σχέση με την Ελλάδα. Αυτό δείχνει ότι η ελληνική αγορά κινείται προς τον εξηλεκτρισμό, αλλά με πιο «ενδιάμεση» λογική, επιλέγοντας κυρίως υβριδικά και όχι αμιγώς ηλεκτρικά.

Τα plug-in hybrid παραμένουν σταθερά

Τα plug-in hybrid κινούνται πιο συγκρατημένα. Τον Μάιο είχαν μερίδιο 5,9%, από 6,8% τον Μάιο του 2025, καταγράφοντας πτώση 0,9 μονάδας. Στο πρώτο πεντάμηνο, όμως, βρίσκονται στο 6,3%, από 6,2% πέρυσι, με οριακή άνοδο.

Σε ταξινομήσεις, τα PHEV έφτασαν τις 4.134 μονάδες στο πρώτο πεντάμηνο, από 3.919 το 2025, με αύξηση 5,5%. Παραμένουν, δηλαδή, μια σταθερή αλλά όχι εκρηκτικά αναπτυσσόμενη κατηγορία.

Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να καλύψουν καθημερινές διαδρομές ηλεκτρικά, διατηρώντας θερμικό κινητήρα για ταξίδια. Το μειονέκτημα είναι ότι έχουν πραγματικό νόημα μόνο όταν φορτίζονται συχνά. Αν ο οδηγός δεν τα φορτίζει, χάνουν μεγάλο μέρος του πλεονεκτήματός τους.

Η εικόνα ανά καύσιμο

Τεχνολογία Μάιος 2026 Μάιος 2025 Ιαν.-Μάιος 2026 Ιαν.-Μάιος 2025 ΕΕ Ιαν.-Απρ. 2026 Βενζίνη 25,8% 35,0% 25,4% 34,6% 22,5% Πετρέλαιο 2,6% 1,6% 2,8% 3,1% 7,7% Υβριδικά HEV 56,1% 47,6% 57,0% 48,3% 38,2% Plug-in hybrid PHEV 5,9% 6,8% 6,3% 6,2% 9,6% Αμιγώς ηλεκτρικά BEV 5,9% 4,8% 6,0% 5,3% 19,7% Υγραέριο 3,7% 4,3% 2,5% 2,5% 2,3%

Η βασική ανάγνωση είναι απλή: η Ελλάδα έχει γίνει αγορά υβριδικών. Τα HEV έχουν πολύ υψηλότερο μερίδιο από την ΕΕ, ενώ τα BEV παραμένουν αρκετά χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τα SUV συνεχίζουν να κυριαρχούν

Η εικόνα των καυσίμων δεν μπορεί να διαβαστεί ξεχωριστά από την εικόνα των αμαξωμάτων. Τα SUV έχουν πλέον συνολικό μερίδιο 66,6% στο πρώτο πεντάμηνο του 2026, από 61,3% το 2025. Η αύξηση είναι 5,3 μονάδες μεριδίου.

Τον Μάιο, τα SUV είχαν μερίδιο 62,5%, από 59,3% πέρυσι. Η μεγαλύτερη δύναμη παραμένουν τα B-SUV, με μερίδιο 38,3% στο πρώτο πεντάμηνο, ενώ τα C-SUV ακολουθούν με 19,8%.

Αυτό εξηγεί και σε μεγάλο βαθμό την άνοδο των υβριδικών. Τα B-SUV και C-SUV είναι οι πιο εμπορικές κατηγορίες της αγοράς και πλέον διαθέτουν πληθώρα υβριδικών εκδόσεων. Ο αγοραστής που θέλει SUV για οικογενειακή ή καθημερινή χρήση καταλήγει συχνά σε υβριδικό, είτε γιατί αυτό προσφέρει η γκάμα είτε γιατί η κατανάλωση ενός καθαρά βενζινοκίνητου SUV είναι πλέον λιγότερο ελκυστική.

Ποιες κατηγορίες αγοράζει περισσότερο ο Έλληνας

Στο πρώτο πεντάμηνο του 2026, η κατηγορία B συνολικά, δηλαδή B και B-SUV, έχει μερίδιο 59,4%. Με άλλα λόγια, σχεδόν 6 στα 10 καινούργια αυτοκίνητα στην Ελλάδα ανήκουν στις μικρές και μικρομεσαίες κατηγορίες πόλης/SUV.

Η κατηγορία C συνολικά βρίσκεται στο 25%, με τα C-SUV να έχουν σαφώς μεγαλύτερο μερίδιο από τα κλασικά C hatchback ή sedan. Αντίθετα, η κατηγορία A έχει υποχωρήσει στο 6,3%, από 10,5% πέρυσι, δείχνοντας ότι τα πολύ μικρά αυτοκίνητα χάνουν έδαφος.

Αυτό δείχνει μια αγορά που κινείται κυρίως γύρω από B-SUV και C-SUV, συχνά με υβριδικά συστήματα κίνησης. Άρα, η απάντηση στο ερώτημα «τι αγοράζει σήμερα ο Έλληνας;» είναι αρκετά συγκεκριμένη: υβριδικό SUV μικρής ή μικρομεσαίας κατηγορίας.

Η συνολική αγορά κινείται ανοδικά

Τα στοιχεία του ΣΕΑΑ δείχνουν ότι τον Μάιο του 2026 ταξινομήθηκαν 16.244 καινούργια επιβατικά, έναντι 15.670 τον Μάιο του 2025. Η αύξηση είναι 3,7%.

Στο πρώτο πεντάμηνο, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών έφτασαν τις 65.299 μονάδες, από 63.515 πέρυσι, με άνοδο 2,8%. Η αγορά δηλαδή αναπτύσσεται ήπια, αλλά στο εσωτερικό της αλλάζει αρκετά γρήγορα.

Τα φορτηγά, ελαφρά και βαρέα, είχαν πτώση 6,4% τον Μάιο, αλλά στο πεντάμηνο εμφανίζουν ισχυρή άνοδο 19,4%. Αντίθετα, τα λεωφορεία κινούνται πτωτικά, με μείωση 38% τον Μάιο και 12,2% στο πρώτο πεντάμηνο.

Τι κρατάμε;