Τι κοινό έχει ο Robert Lewandowski με το Chery Τiggo 9;

Το Chery Tiggo 9 CSH και ο Robert Lewandowski συνδέονται από κοινές αξίες: απόδοση, ακρίβεια, συνέπεια και διαρκή εξέλιξη

Ο γνωστός ποδοσφαιριστής και το νέο Chery Tiggo 9 μοιράζονται την ίδια επιδίωξη για αριστεία και παρότι προέρχονται από διαφορετικούς κόσμους, ο αριθμός «9» αποτελεί τον κοινό παρονομαστή τους. Με το νούμερο 9 να κοσμεί τη φανέλα του, ο Πολωνός αστέρας συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων επιθετικών της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής σκηνής. Πλέον έχει αναλάβει και τον ρόλο του Παγκόσμιου Πρεσβευτή της Chery, εκπροσωπώντας τη μάρκα σε διεθνές επίπεδο.

Το βιογραφικό του περιλαμβάνει σπουδαίους τίτλους σε συλλογικό επίπεδο και σημαντικές ατομικές διακρίσεις. Πίσω από τις επιτυχίες του βρίσκεται αδιάλειπτη προσπάθεια για την κορυφή, με προσήλωση στη λεπτομέρεια, συνέπεια και διαρκή εξέλιξη. Αυτή ακριβώς η προσέγγιση χαρακτηρίζει και το plug-in υβριδικό Tiggo 9 CSH. Η προσοχή στη λεπτομέρεια αποτυπώνεται στην απόδοση, την οδική συμπεριφορά, την άνεση και την αυτοπεποίθηση σε κάθε διαδρομή.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον Robert Lewandowski, η Chery παρουσιάζει νέο βίντεο, όπου ο Παγκόσμιος Πρεσβευτής της μάρκας αναφέρεται στη σημασία του Νο 9 στην καριέρα του και στη σύνδεσή του με το Tiggo 9 CSH. Όπως δηλώνει: «Το Νο 9 ήταν πάντα σημαντικό στην καριέρα μου. Η φανέλα μου με το Νο 9 με συνοδεύει σε κάθε γκολ που πετυχαίνω. Όταν είδα το Tiggo 9 αισθάνθηκα μια δυνατή σύνδεση. Από το Νο 9 στο γήπεδο, στο Tiggo 9 στον δρόμο. Και τα δύο αντιπροσωπεύουν την αριστεία».

Chery Tiggo 9 CSH: Ένα «9άρι» για τις σύγχρονες οικογενειακές μετακινήσεις

Με ραχοκοκαλιά την τεχνολογία Chery Super Hybrid (CSH), το plug-in hybrid Tiggo 9 CSH έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται όχι μόνο στις πρακτικές ανάγκες των οικογενειακών μετακινήσεων, αλλά και στις αυξανόμενες απαιτήσεις για περισσότερη άνεση, αποδοτικότητα και σιγουριά. Το μοντέλο αποδίδει συνολική ισχύ 428 ίππων και επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 5,4 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία LFP χωρητικότητας 34,46 kWh επιτρέπει την κάλυψη 148 χιλιομέτρων στον κύκλο WLTP χωρίς κατανάλωση βενζίνης.

Για τις οικογένειες σημαντικό ρόλο παίζει και η άνεση κάθε επιβάτη. Με μεταξόνιο 2.800 χιλιοστά, ευέλικτη 7θέσια διάταξη (2+3+2) και χώρο αποσκευών 889 λίτρων όταν χρησιμοποιούνται τα πέντε καθίσματα, το Tiggo 9 CSH προσφέρει άνετους και διαμορφώσιμους χώρους για διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες ταξιδιού.

Τα προσεγμένα χαρακτηριστικά άνεσης και η ήσυχη καμπίνα βελτιώνουν την ταξιδιωτική εμπειρία. Παράλληλα, ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας του οχήματος, σχεδιασμένο σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα ασφάλειας, σε συνδυασμό με έξυπνες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού, συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης σε κάθε διαδρομή.