Τι λέει η BYD για το SUV που άφησε το ηλεκτρικό μοτέρ στον δρόμο;

Το ασυνήθιστο περιστατικό με αρνητικό πρωταγωνιστή ένα SUV της BYD έχει βάλει «φωτιά» στα κινέζικα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό με πρωταγωνιστή ένα BYD Tang EV προκάλεσε έντονες συζητήσεις στα κινεζικά social media, όταν βίντεο έδειξε το πολυτελές SUV να κινείται σε δημόσιο δρόμο… σέρνοντας έναν ηλεκτροκινητήρα. Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με κάποιους να αστειεύονται, λέγοντας πως το ηλεκτρικό SUV της BYD… γέννησε, ενώ πολλοί έσπευσαν να κατακρίνουν την ποιότητα κατασκευής του.

Ωστόσο, οι περισσότεροι συνδέουν την πρωτοφανής βλάβη με τον σχεδόν πλημμυρισμένο δρόμο, ενώ η BYD έδωσε τη δική της εκδοχή για το τι πραγματικά συνέβη.

Η επίσημη εξήγηση της BYD

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Shenyang, κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης. Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, το Tang EV συνεχίζει να κινείται, ενώ ο πίσω ηλεκτροκινητήρας φαίνεται να έχει αποκολληθεί από τη θέση του και φαίνεται να κρέμεται από ένα καλώδιο. Αρχικά υπήρξαν εικασίες ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από το νερό που είχε καλύψει τον δρόμο. Η κινεζική εταιρεία, όμως, ξεκαθάρισε ότι ο κινητήρας δεν αποκολλήθηκε λόγω της πλημμύρας.

Σύμφωνα με τη BYD, το SUV χτύπησε στο κάτω μέρος του αμαξώματος ενώ διέσχιζε τον πλημμυρισμένο δρόμο. Όπως αναφέρει η εταιρεία, τη στιγμή της σύγκρουσης το νερό πιθανότατα ήταν αρκετά βαθύτερο από ό,τι φαίνεται στα βίντεο που τραβήχτηκαν αργότερα.

Συνέχισε να κινείται μόνο με τον εμπρός κινητήρα

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στη συνέχεια δείχνουν ότι τμήμα της βάσης του ηλεκτροκινητήρα έσπασε, με αποτέλεσμα αυτός να παραμένει συνδεδεμένος με το όχημα μόνο μέσω ενός πορτοκαλί καλωδίου υψηλής τάσης. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για την τετρακίνητη αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του BYD Tang, η οποία διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες. Παρά τη ζημιά στον πίσω άξονα, το όχημα φέρεται να παρέμεινε λειτουργικό, συνεχίζοντας την πορεία του χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τον εμπρός ηλεκτροκινητήρα.

Η BYD επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη

Η BYD ανακοίνωσε ότι ήρθε σε επαφή με τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου αμέσως μετά το περιστατικό και πραγματοποίησε τεχνικό έλεγχο στο όχημα. Το κόστος αντικατάστασης ενός ηλεκτροκινητήρα και της τοποθέτησής του κάθε άλλο παρά μικρό θεωρείται, γι’ αυτό και μένει να φανεί αν η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει τη ζημιά.

Το περιστατικό, πάντως, αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από την αντοχή των ηλεκτρικών οχημάτων σε ακραίες συνθήκες, παρότι η BYD υποστηρίζει ότι η αιτία της βλάβης ήταν η σφοδρή πρόσκρουση στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και όχι η διέλευση από πλημμυρισμένο δρόμο.