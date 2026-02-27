Τι οδήγησαν οι παίκτες της Barcelona που σύντομα θα έρθει και στην Ελλάδα;

Οι αστέρες της Barcelona δοκίμασαν και βαθμολόγησαν το αυτοκίνητο σε επιτάχυνση, φρενάρισμα, στρίψιμο και σχεδιασμό

Οι Frenkie de Jong, Pedri, Ferran Torres, Roony Bardghji και Alejandro Balde είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά και να οδηγήσουν το νέο CUPRA Raval VZ, ενώ στη συνέχεια ο Lamine Yamal ανακάλυψε από πρώτο χέρι το καμουφλαρισμένο νέο μοντέλο.

Η CUPRA έφερε μια οδηγική εμπειρία νέας γενιάς στις εγκαταστάσεις της FC Barcelona με αποκλειστικό test drive του πολυαναμενόμενου CUPRA Raval. Οι παίκτες της πρώτης ομάδας είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το αυτοκίνητο στους δρόμου γύρω από τις εγκαταστάσεις του εμβληματικού συλλόγου, ανακαλύπτοντας την σχεδίασή του, την απόδοση και τη συμπεριφορά του στον δρόμο.

Μετά το εν λόγω test drive, ο Lamine Yamal είχε την ευκαιρία να εξερευνήσει την κάθε λεπτομέρεια του νέου μοντέλου. Στη συνέχεια συμμετείχε σε μια φωτογράφηση με το αυτοκίνητο — το οποίο αντανακλά τέλεια την τολμηρή στάση και το ασταμάτητο πνεύμα του αστέρα της Barcelona.

«Η CUPRA και η FC Barcelona μοιράζονται τη δέσμευσή τους να ενδυναμώσουν τις νέες γενιές, τόσο στο γήπεδο ποδοσφαίρου όσο και στον δρόμο. Το CUPRA Raval ενσαρκώνει αυτό το όραμα: πρόκειται να διαμορφώσει την ηλεκτρική κινητικότητα. Τα ταλέντα της FC Barcelona είχαν την ευκαιρία να πάρουν το τιμόνι, να βιώσουν τη συναισθηματικότητα του αυτοκινήτου από πρώτο χέρι και να μοιραστούν τις εντυπώσεις τους μαζί μας» – Ignasi Prieto, Chief Brand Officer της CUPRA

Δοκιμή αυτοκινήτου νέας γενιάς από τη νέα γενιά της Barcelona

Τα ταλέντα της Barça είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν μια καμουφλαρισμένη έκδοση του CUPRA Raval VZ, η οποία διαθέτει bucket καθίσματα Dinamica και ζάντες αλουμινίου 19″. Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μήκους 4 μέτρων προσφέρει μια δυναμική εμπειρία που επαναπροσδιορίζει τις δυνατότητες των ηλεκτρικών οχημάτων. Ενώνοντας τον κόσμο της αστικής μετακίνησης με την αριστεία της FC Barcelona, τόσο η CUPRA όσο και ο σύλλογος ευθυγραμμίζονται με το status της νέας γενιάς.

Από την επιτάχυνση έως την πέδηση, το κράτημα και την άνεση των επιβατών, οι ποδοσφαιριστές της Barça εξερεύνησαν τις βασικές πτυχές ενός αυτοκινήτου σχεδιασμένου με γνώμονα τους οδηγούς του μέλλοντος. Βίωσαν χαρακτηριστικά όπως το Sport Mode και το ηχοσύστημα Sennheiser, ανακαλύπτοντας τη βελτιωμένη απόκριση, τη δυναμική οδική συμπεριφορά και τα καινοτόμα σχεδιαστικά στοιχεία του CUPRA Raval.

Οι παίκτες μοιράστηκαν πολύ θετικές εντυπώσεις για τη δυναμική του αυτοκινήτου – μια ισχυρή υποστήριξη από αθλητές που εμπνέουν μια νέα γενιά με το τολμηρό τους πνεύμα. Τόνισαν τη λειτουργία Sport, την άμεση επιτάχυνση και το πόσο σιγουριά αποπνέει στις στροφές ως ξεχωριστά χαρακτηριστικά, μαζί με την εντυπωσιακή παρουσία της καμουφλαρισμένης σχεδίασης.

Η συμμαχία καλά κρατεί

Η συμμαχία μεταξύ CUPRA και FC Barcelona είναι κάτι περισσότερο από μια συνεργασία. Ως Επίσημος Συνεργάτης Αυτοκινήτων και Κινητικότητας και Επίσημο Αυτοκίνητο της FC Barcelona, ​​η CUPRA κυκλοφόρησε πρόσφατα το «The Road Back Home», μια πρωτοβουλία για τη σύνδεση της FC Barcelona με μέλη και κλαμπ οπαδών. Στα πλαίσιά της, ένα CUPRA Formentor θα πραγματοποιήσει με τις γυναικείες και ανδρικές ομάδες δεκατρία ταξίδια σε Ισπανία και Ευρώπη, κάνοντας επισκέψεις σε έως και 520 φαν κλαμπ της Barcelona, που θα έχουν την ευκαιρία να διακοσμήσουν το αυτοκίνητο με τα σήματα τους, μετατρέποντάς το σε ένα κυλιόμενο φόρο τιμής στο πνεύμα του συλλόγου.

Το CUPRA Raval θα είναι διαθέσιμο με ποικίλες επιλογές προσαρμογής, δίνοντας σε κάθε οδηγό την ευκαιρία να εκφράσει το δικό του «Raval Spirit» και να ταιριάζει με τον τρόπο ζωής του. Είτε αναζητούν επιπλέον ισχύ, μεγαλύτερη μπαταρία για εκτεταμένη εμβέλεια ή έναν ισορροπημένο συνδυασμό και των δύο, υπάρχει μια επιλογή προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους.

Το CUPRA Raval θα κάνει το παγκόσμιο ντεμπούτο του στις 9 Απριλίου.

