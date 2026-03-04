quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τι πρόστιμο θα πληρώσει ο 22χρονος που πήγαινε με 197 km/h στην Εθνική Αθηνών-Λαμίας χωρίς δίπλωμα;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 04.03.2026
Autotypos Team
ti-prostimo-tha-plirosei-o-22chronos-pou-pigaine-me-197-km-h-stin-ethniki-athinon-lamias-choris-diploma-794658

Σύλληψη 22χρονου στην Αθηνών–Λαμίας με 197 km/h και χωρίς δίπλωμα. Πρόστιμα έως 2.750 € για ταχύτητα, κόκκινο, αναστροφή και οδήγηση χωρίς άδεια.

Στη σύλληψη 22χρονου οδηγού προχώρησαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, τις πρώτες πρωινές ώρες της 28-2-2026, στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών–Λαμίας, στην περιοχή της Κηφισιάς. Ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με 197 km/h σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 100 km/h, δηλαδή με υπέρβαση 97 km/h.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην προσπάθεια διαφυγής παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και πραγματοποίησε αντικανονική αναστροφή, ενώ διαπιστώθηκε ότι στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τι παραβάσεις καταγράφονται στο περιστατικό

Με βάση όσα αναφέρονται, προκύπτουν τέσσερις βασικές τροχονομικές παραβάσεις:

  • υπέρβαση ορίου ταχύτητας (πάνω από 50 km/h),

  • οδήγηση χωρίς δίπλωμα,

  • παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

  • παράνομη/αντικανονική αναστροφή.

Πόσο είναι το συνολικό πρόστιμο

Με βάση τις πληροφορίες προστίμων, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:


Υπέρβαση ορίου ταχύτητας > 50 km/h

Πρόστιμο 700 € και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες.

Οδήγηση χωρίς δίπλωμα

Πρόστιμο 1.000 €, αφαίρεση άδειας για 1 έτος και ποινή φυλάκισης έως 2 έτη. (Σε περίπτωση ατυχήματος ισχύουν διατάξεις Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση.)

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

Πρόστιμο 700 € και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

Παράνομη αναστροφή

Διοικητικό πρόστιμο 350 € και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες.

Σύνολο προστίμων

700 + 1.000 + 700 + 350 = 2.750 €

Άρα, με τα δεδομένα που δόθηκαν, το συνολικό ποσό προστίμων φτάνει τα 2.750 €, χωρίς να συνυπολογίζονται τυχόν πρόσθετες συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τη δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Τι μένει ως ποινική διαδικασία

Εκτός από τα διοικητικά πρόστιμα, στο περιστατικό αναφέρεται ότι σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και ο 22χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Για το τελικό ποινικό σκέλος (ποινή/όροι), δεν δίνονται επιπλέον λεπτομέρειες στο υλικό που παρατέθηκε.

Τι κρατάμε;

  • Σύλληψη 22χρονου στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών–Λαμίας (Κηφισιά) στις 28-2-2026 με 197 km/h αντί για 100 km/h.

  • Παραβίασε κόκκινο και έκανε αντικανονική αναστροφή στην προσπάθεια διαφυγής.

  • Διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δίπλωμα.

  • Με βάση τα πρόστιμα που δόθηκαν, το σύνολο φτάνει τα 2.750 €.

  • Υπάρχει και δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραπομπή σε Εισαγγελέα.

Πρόσφατες Ειδήσεις