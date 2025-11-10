Τι πρόστιμο θα πληρώσει ο 28χρονος που πάρκαρε το αυτοκίνητο στις ράγες του ΤΡΑΜ;

O 28χρονος που δεν δίστασε να «κλείσει» με το αυτοκίνητό του το ΤΡΑΜ συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Τροχαίας

Ένας 28χρονος πάρκαρε το αυτοκίνητό του στις ράγες του ΤΡΑΜ στο κέντρο της Αθήνας με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία του συρμού για περίπου μία ώρα. Ο ασυνείδητος οδηγός συνελήφθη τις πρωινές ώρες της 6ης Νοεμβρίου από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Στον 28χρονο ημεδαπό επιβλήθηκε πρόστιμο 1.200 ευρώ και του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 2 μήνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών συνελήφθη 28χρονος ο οποίος στάθμευσε το αυτοκίνητό του σε ράγες του ΤΡΑΜ στο κέντρο της Αθήνας

Ως αποτέλεσμα διακόπηκε η κυκλοφορία συρμού για περίπου μία ώρα

Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο -1.200- ευρώ και του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για -2- μήνες

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 6-11-2025 στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, 28χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 6-11-2025 στο κέντρο της Αθήνας ο κατηγορούμενος στάθμευσε το αυτοκίνητό του σε ράγες του ΤΡΑΜ, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία συρμού για περίπου μία ώρα.

Στον ανωτέρω οδηγό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο -1.200- ευρώ και του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για -2- μήνες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.»

Πηγή: Astynomia.gr

