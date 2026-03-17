EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τι πρόστιμο θα πληρώσει ο 49χρονος που πιάστηκε να κινείται με 223 km/h σε δρόμο με όριο 110 km/h;

ΤΡΙΤΗ | 17.03.2026
AutoTypos Team
Οδηγός πιάστηκε με 223 km/h στην ΕΟ Θεσσαλονίκης–Ευζώνων. Δες τι πρόστιμο προβλέπεται, για πόσο χάνει το δίπλωμα και τι άλλο ισχύει.

Ένας 49χρονος οδηγός από τη Βόρεια Μακεδονία συνελήφθη στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ευζώνων, όταν διαπιστώθηκε μέσω radar ότι κινούνταν με 223 km/h σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν 110 km/h. Η υπέρβαση έφτασε τα 113 km/h, με την υπόθεση να οδηγείται στο αυτόφωρο και να ενεργοποιεί τις πολύ αυστηρές διατάξεις του νέου ΚΟΚ για ταχύτητες άνω των 200 km/h.

Τι έκανε και πού τον σταμάτησαν

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 15 Μαρτίου στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ευζώνων, με κατεύθυνση προς τα σύνορα. Ο 49χρονος οδηγούσε δίκυκλη μοτοσυκλέτα και καταγράφηκε από συσκευή radar της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων του Τμήματος Τροχαίας Κιλκίς να κινείται με 223 km/h.

Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν, τον συνέλαβαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Τι πρόστιμο προβλέπεται

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η οδήγηση με ταχύτητα άνω των 200 km/h κατατάσσεται στην κατηγορία Ε4, δηλαδή στις παραβάσεις με ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις για την οδική ασφάλεια.

Για τη συγκεκριμένη παράβαση προβλέπεται:

  • διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ

  • αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 1 έτος


    Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο 49χρονος χάνει το δίπλωμά του για 12 μήνες.

Τι άλλο αφαιρείται εκτός από το δίπλωμα

Πέρα από την άδεια οδήγησης, αφαιρέθηκαν και οι πινακίδες κυκλοφορίας. Επιπλέον, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται, η αφαίρεση της άδειας γίνεται επί τόπου από το όργανο που βεβαιώνει την παράβαση.

Η άδεια οδήγησης και τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος παραδίδονται στην αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση.

Πότε παίρνει πίσω το δίπλωμα

Για τις παραβάσεις της κατηγορίας Ε4, η άδεια οδήγησης επιστρέφεται μετά τη λήξη του χρόνου αφαίρεσης μόνο εφόσον προσκομιστεί αποδεικτικό καταβολής του διοικητικού προστίμου.

Με απλά λόγια, δεν αρκεί να περάσει ο ένας χρόνος. Πρέπει να έχει πληρωθεί και το πρόστιμο των 2.000 ευρώ.

Δεν σταματά μόνο στο διοικητικό κομμάτι

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στο πρόστιμο και στην αφαίρεση διπλώματος. Σε βάρος του 49χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και ποινική διάσταση στην υπόθεση, πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις του ΚΟΚ.

Τι κρατάμε;

  • Ο 49χρονος πιάστηκε με 223 km/h σε δρόμο με όριο 110 km/h

  • Το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ

  • Η άδεια οδήγησης αφαιρείται για 1 έτος

  • Αφαιρέθηκαν και οι πινακίδες κυκλοφορίας

  • Η επιστροφή του διπλώματος γίνεται μετά τον χρόνο αφαίρεσης και μόνο με απόδειξη πληρωμής του προστίμου

