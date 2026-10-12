Τι πρόστιμο θα πληρώσει ο οδηγός της Porsche που πιάστηκε να κινείται με 312 km/h;

Οδηγός Porsche 911 GT3 πιάστηκε με 312 km/h σε αυτοκινητόδρομο της Γαλλίας. Το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τις 3.750 ευρώ.

Ένα ακραίο περιστατικό υπερβολικής ταχύτητας καταγράφηκε στη Γαλλία, όταν οδηγός μιας Porsche 911 GT3 εντοπίστηκε να κινείται με 312 km/h σε αυτοκινητόδρομο όπου το όριο ήταν 130 km/h. Η ταχύτητα ήταν τόσο υψηλή ώστε η Porsche κάλυπτε περίπου 87 μέτρα κάθε δευτερόλεπτο, ενώ μετά την εφαρμογή της προβλεπόμενης τεχνικής ανοχής οι γαλλικές αρχές κατέγραψαν ως επίσημη ταχύτητα τα 300 km/h.

Ο 48χρονος οδηγός, υπήκοος Ελβετίας, έχασε επιτόπου το δικαίωμα οδήγησης στη Γαλλία, η Porsche μεταφέρθηκε σε χώρο φύλαξης και ο ίδιος κατέβαλε 1.500 ευρώ πριν αποχωρήσει. Αυτό όμως δεν είναι το πρόστιμο που θα πληρώσει τελικά.

Μέχρι 3.750 ευρώ το πρόστιμο

Η υπόθεση θα οδηγηθεί στα γαλλικά δικαστήρια, καθώς από τα τέλη του 2025 η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κατά τουλάχιστον 50 km/h θεωρείται πλέον ποινικό αδίκημα στη Γαλλία και όχι απλώς μια σοβαρή τροχαία παράβαση.

Στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και με την επίσημη ταχύτητα των 300 km/h, ο οδηγός κινούνταν 170 km/h πάνω από το όριο. Η μέγιστη ποινή που προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνει:

χρηματικό πρόστιμο έως 3.750 ευρώ

φυλάκιση έως τρεις μήνες

αναστολή της άδειας οδήγησης για έως τρία χρόνια

δυνατότητα κατάσχεσης του οχήματος

απαγόρευση οδήγησης συγκεκριμένων μηχανοκίνητων οχημάτων για έως πέντε χρόνια

υποχρεωτική συμμετοχή σε πρόγραμμα οδικής ασφάλειας

Το τι ακριβώς θα επιβληθεί θα αποφασιστεί από το δικαστήριο, επομένως δεν γνωρίζουμε ακόμη αν ο οδηγός θα κληθεί να πληρώσει ολόκληρο το ποσό των 3.750 ευρώ.

Τα 1.500 ευρώ που έδωσε δεν ήταν πρόστιμο

Ένα σημείο που μπορεί εύκολα να δημιουργήσει σύγχυση είναι τα 1.500 ευρώ που ο οδηγός υποχρεώθηκε να πληρώσει αμέσως μετά τον έλεγχο. Πρόκειται για χρηματική εγγύηση που προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά όταν ο οδηγός δεν κατοικεί στη Γαλλία, μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση από τη δικαιοσύνη.

Η γαλλική νομοθεσία προβλέπει ότι αλλοδαπός οδηγός μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει τέτοια εγγύηση όταν δεν είναι δυνατό να επιβληθεί και να εισπραχθεί άμεσα η τελική κύρωση. Σε διαφορετική περίπτωση, το όχημα μπορεί να παραμείνει δεσμευμένο. Ο συγκεκριμένος οδηγός έχει κληθεί να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου τον Φεβρουάριο του 2027.

Η Porsche έφτασε σχεδόν στην τελική της

Η 911 που εμπλέκεται στο περιστατικό φαίνεται να είναι μία Porsche 911 GT3. Η συγκεκριμένη έκδοση χρησιμοποιεί έναν ατμοσφαιρικό εξακύλινδρο boxer κινητήρα 3,8 λίτρων, με ισχύ 475 PS, και μπορεί να φτάσει σε τελική ταχύτητα περίπου 315 km/h. Αυτό σημαίνει ότι τη στιγμή του ελέγχου η GT3 βρισκόταν ουσιαστικά ελάχιστα κάτω από τη μέγιστη ταχύτητα που δηλώνει ο κατασκευαστής.

Οι γαλλικές αρχές χρειάστηκε μάλιστα να ακολουθήσουν το αυτοκίνητο για αρκετά χιλιόμετρα προκειμένου τελικά να το σταματήσουν.

Μπορεί τελικά να γλιτώσει λόγω του ραντάρ;

Η υπόθεση απέκτησε μία ακόμη ενδιαφέρουσα διάσταση τις ημέρες μετά το περιστατικό. Ορισμένοι νομικοί έθεσαν το ερώτημα αν η μέτρηση των 312 km/h μπορεί να αμφισβητηθεί, επειδή πολλά συστήματα μέτρησης ταχύτητας στη Γαλλία είναι πιστοποιημένα έως τα 300 km/h. Η συγκεκριμένη υπόθεση φαίνεται όμως να έχει αντιμετωπιστεί διαφορετικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από γαλλικά μέσα, χρησιμοποιήθηκε σύγχρονο laser σύστημα πιστοποιημένο έως τα 300 km/h. Παρότι η πρώτη ένδειξη έφτασε τα 312 km/h, η επίσημη ταχύτητα που καταχωρίστηκε στη διαδικασία είναι ακριβώς 300 km/h.

Πηγή κοντά στην υπόθεση ανέφερε στη γαλλική εφημερίδα Le Dauphiné Libéré ότι δεν θεωρείται πως υπάρχει νομικό κενό που θα ακυρώσει αυτόματα τη διαδικασία. Τον τελικό λόγο, πάντως, θα έχει το δικαστήριο.

Τι κρατάμε;