quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τι πρόστιμο θα πληρώσει ο οδηγός της Porsche που πιάστηκε να κινείται με 312 km/h;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 12.10.2026
Στέλιος Παππάς
ti-prostimo-tha-plirosei-o-odigos-tis-porsche-pou-piastike-na-kineitai-me-312-km-h-819399
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οδηγός Porsche 911 GT3 πιάστηκε με 312 km/h σε αυτοκινητόδρομο της Γαλλίας. Το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τις 3.750 ευρώ.

Ένα ακραίο περιστατικό υπερβολικής ταχύτητας καταγράφηκε στη Γαλλία, όταν οδηγός μιας Porsche 911 GT3 εντοπίστηκε να κινείται με 312 km/h σε αυτοκινητόδρομο όπου το όριο ήταν 130 km/h. Η ταχύτητα ήταν τόσο υψηλή ώστε η Porsche κάλυπτε περίπου 87 μέτρα κάθε δευτερόλεπτο, ενώ μετά την εφαρμογή της προβλεπόμενης τεχνικής ανοχής οι γαλλικές αρχές κατέγραψαν ως επίσημη ταχύτητα τα 300 km/h.

Ο 48χρονος οδηγός, υπήκοος Ελβετίας, έχασε επιτόπου το δικαίωμα οδήγησης στη Γαλλία, η Porsche μεταφέρθηκε σε χώρο φύλαξης και ο ίδιος κατέβαλε 1.500 ευρώ πριν αποχωρήσει. Αυτό όμως δεν είναι το πρόστιμο που θα πληρώσει τελικά.

Μέχρι 3.750 ευρώ το πρόστιμο

Η υπόθεση θα οδηγηθεί στα γαλλικά δικαστήρια, καθώς από τα τέλη του 2025 η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κατά τουλάχιστον 50 km/h θεωρείται πλέον ποινικό αδίκημα στη Γαλλία και όχι απλώς μια σοβαρή τροχαία παράβαση.

Στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και με την επίσημη ταχύτητα των 300 km/h, ο οδηγός κινούνταν 170 km/h πάνω από το όριο. Η μέγιστη ποινή που προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνει:

  • χρηματικό πρόστιμο έως 3.750 ευρώ
  • φυλάκιση έως τρεις μήνες
  • αναστολή της άδειας οδήγησης για έως τρία χρόνια
  • δυνατότητα κατάσχεσης του οχήματος
  • απαγόρευση οδήγησης συγκεκριμένων μηχανοκίνητων οχημάτων για έως πέντε χρόνια
  • υποχρεωτική συμμετοχή σε πρόγραμμα οδικής ασφάλειας

Το τι ακριβώς θα επιβληθεί θα αποφασιστεί από το δικαστήριο, επομένως δεν γνωρίζουμε ακόμη αν ο οδηγός θα κληθεί να πληρώσει ολόκληρο το ποσό των 3.750 ευρώ.

Τα 1.500 ευρώ που έδωσε δεν ήταν πρόστιμο

Ένα σημείο που μπορεί εύκολα να δημιουργήσει σύγχυση είναι τα 1.500 ευρώ που ο οδηγός υποχρεώθηκε να πληρώσει αμέσως μετά τον έλεγχο. Πρόκειται για χρηματική εγγύηση που προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά όταν ο οδηγός δεν κατοικεί στη Γαλλία, μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση από τη δικαιοσύνη.

Η γαλλική νομοθεσία προβλέπει ότι αλλοδαπός οδηγός μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει τέτοια εγγύηση όταν δεν είναι δυνατό να επιβληθεί και να εισπραχθεί άμεσα η τελική κύρωση. Σε διαφορετική περίπτωση, το όχημα μπορεί να παραμείνει δεσμευμένο. Ο συγκεκριμένος οδηγός έχει κληθεί να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου τον Φεβρουάριο του 2027.

Η Porsche έφτασε σχεδόν στην τελική της

Η 911 που εμπλέκεται στο περιστατικό φαίνεται να είναι μία Porsche 911 GT3. Η συγκεκριμένη έκδοση χρησιμοποιεί έναν ατμοσφαιρικό εξακύλινδρο boxer κινητήρα 3,8 λίτρων, με ισχύ 475 PS, και μπορεί να φτάσει σε τελική ταχύτητα περίπου 315 km/h. Αυτό σημαίνει ότι τη στιγμή του ελέγχου η GT3 βρισκόταν ουσιαστικά ελάχιστα κάτω από τη μέγιστη ταχύτητα που δηλώνει ο κατασκευαστής.

Οι γαλλικές αρχές χρειάστηκε μάλιστα να ακολουθήσουν το αυτοκίνητο για αρκετά χιλιόμετρα προκειμένου τελικά να το σταματήσουν.

Μπορεί τελικά να γλιτώσει λόγω του ραντάρ;

Η υπόθεση απέκτησε μία ακόμη ενδιαφέρουσα διάσταση τις ημέρες μετά το περιστατικό. Ορισμένοι νομικοί έθεσαν το ερώτημα αν η μέτρηση των 312 km/h μπορεί να αμφισβητηθεί, επειδή πολλά συστήματα μέτρησης ταχύτητας στη Γαλλία είναι πιστοποιημένα έως τα 300 km/h. Η συγκεκριμένη υπόθεση φαίνεται όμως να έχει αντιμετωπιστεί διαφορετικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από γαλλικά μέσα, χρησιμοποιήθηκε σύγχρονο laser σύστημα πιστοποιημένο έως τα 300 km/h. Παρότι η πρώτη ένδειξη έφτασε τα 312 km/h, η επίσημη ταχύτητα που καταχωρίστηκε στη διαδικασία είναι ακριβώς 300 km/h.

Πηγή κοντά στην υπόθεση ανέφερε στη γαλλική εφημερίδα Le Dauphiné Libéré ότι δεν θεωρείται πως υπάρχει νομικό κενό που θα ακυρώσει αυτόματα τη διαδικασία. Τον τελικό λόγο, πάντως, θα έχει το δικαστήριο.

Τι κρατάμε;

  • Η Porsche 911 GT3 καταγράφηκε με 312 km/h στην A40 της Γαλλίας.
  • Το όριο στο σημείο ήταν 130 km/h.
  • Μετά την τεχνική ανοχή, η επίσημη ταχύτητα ορίστηκε στα 300 km/h.
  • Ο οδηγός κινούνταν επομένως 170 km/h πάνω από το όριο.
  • Κατέβαλε ήδη 1.500 ευρώ ως εγγύηση, όχι ως τελικό πρόστιμο.
  • Αντιμετωπίζει πρόστιμο έως 3.750 ευρώ.
  • Η ποινή μπορεί να περιλαμβάνει και έως τρεις μήνες φυλάκισης.
  • Η Porsche μεταφέρθηκε άμεσα σε χώρο φύλαξης και μπορεί να κατασχεθεί οριστικά.
  • Ο οδηγός θα δικαστεί στη Γαλλία τον Φεβρουάριο του 2027.
  • Η τελική ποινή θα καθοριστεί από το δικαστήριο.

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Porsche#Γαλλία#πρόστιμο#υπερβολική ταχύτητα
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

porsche-anevazei-sto-67-ti-symmetochi-tis-sti-manthey-kai-etoimazei-eidika-montela-819098

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.10.2026

Porsche: Ανεβάζει στο 67% τη συμμετοχή της στη Manthey και ετοιμάζει ειδικά μοντέλα
episimo-oi-porsche-boxster-kai-cayman-den-tha-epistrepsoun-me-thermiko-kinitira-731404

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.10.2026

Επίσημο: Οι Porsche Boxster και Cayman δεν θα επιστρέψουν με θερμικό κινητήρα
telos-i-bugatti-apo-ti-volkswagen-poioi-tin-agorasan-gia-1-dis-evro-816082

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.09.2026

Τέλος η Bugatti από τη Volkswagen: Ποιοι την αγόρασαν για 1 δισ. ευρώ
to-volkswagen-group-tha-kopsei-to-50-ton-montelon-tou-poia-kindynevoun-809993

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.07.2026

Το Volkswagen Group θα κόψει το 50% των μοντέλων του – Ποια κινδυνεύουν;
germaniki-marka-kolossos-fimes-lene-oti-tha-kopsei-100-000-theseis-ergasias-ti-symvainei-808349

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.07.2026

Γερμανική μάρκα-κολοσσός φήμες λένε ότι θα “κόψει” 100.000 θέσεις εργασίας – Τι συμβαίνει;
apokalypsi-gia-tin-porsche-911-gt4-r-se-poious-apefthynetai-807949

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.06.2026

Αποκάλυψη για την Porsche 911 GT4 R – Σε ποιους απευθύνεται;

Πρόσφατες Ειδήσεις