Μόλις το 1,5–2% των χιλιομέτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι διανύεται με τον οδηγό να έχει καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το νόμιμο όριο. Η νέα έκθεση του ETSC δείχνει πόσο βαρύ είναι το τίμημα αυτών των διαδρομών και γιατί η Ευρώπη δυσκολεύεται να περιορίσει τους θανάτους.

Το 2014, σε 21 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2.730 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα που οι αρχές συνέδεσαν με το αλκοόλ. Δέκα χρόνια αργότερα, οι νεκροί ήταν 2.224. Η μείωση κατά 19% θα μπορούσε να διαβαστεί ως επιτυχία των μέτρων κατά της οδήγησης υπό την επήρεια. Υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια που αλλάζει την εικόνα. Στις ίδιες χώρες, την ίδια δεκαετία, οι θάνατοι στα υπόλοιπα τροχαία μειώθηκαν ακριβώς το ίδιο. Οι ευρωπαϊκοί δρόμοι έγιναν συνολικά ασφαλέστεροι, αλλά το αλκοόλ διατήρησε το μερίδιό του στον απολογισμό των θυμάτων.

Αυτό είναι το κεντρικό εύρημα της έκθεσης που δημοσίευσε στις 24 Νοεμβρίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC). Η αναλογία που δίνει για το σύνολο της ΕΕ είναι εντυπωσιακή. Οι οδηγοί που έχουν πιει πάνω από το όριο εκτιμάται ότι διανύουν μόλις το 1,5–2% των συνολικών χιλιομέτρων, ενώ περίπου ένας στους τέσσερις θανάτους στον δρόμο συνδέεται με το αλκοόλ.

Ποιον μετράμε όταν μιλάμε για έναν θάνατο στον δρόμο που συνδέεται με το αλκοόλ;

Μπορεί να είναι ο οδηγός που είχε πιει, ο συνεπιβάτης του ή ο πεζός που έτυχε να διασχίζει τον δρόμο. Την τριετία 2022–2024, περίπου το 12% των νεκρών σε τροχαία που συνδέθηκαν με αλκοόλ στην ΕΕ ήταν πεζοί. Στη Βουλγαρία και τη Σλοβακία, οι πεζοί αποτελούσαν πάνω από τους μισούς. Το στοιχείο μάς λέει ποιος έχασε τη ζωή του. Για να μάθουμε ποιος είχε καταναλώσει αλκοόλ, χρειάζονται και τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Στη Φινλανδία, για παράδειγμα, περίπου ένας στους πέντε ποδηλάτες που σκοτώθηκαν την περίοδο 2018–2022 είχε ο ίδιος καταναλώσει αλκοόλ.

Εδώ βρίσκεται και μία από τις δυσκολίες της έρευνας. Στις 21 χώρες με συγκρίσιμα στοιχεία, οι 2.224 καταγεγραμμένοι νεκροί του 2024 αντιστοιχούν στο 16% των ετήσιων θανάτων από τροχαία. Το «ένας στους τέσσερις» είναι εκτίμηση για ολόκληρη την ΕΕ. Οι εθνικοί «ορισμοί» διαφέρουν, αφού σε μια σύγκρουση μπορεί να εξεταστεί μόνο ο οδηγός και ακόμη κι ένα διαθέσιμο αποτέλεσμα μπορεί να μη φτάσει στην επίσημη στατιστική. Έξι κράτη μέλη έμειναν εκτός της δεκαετούς σύγκρισης λόγω κενών ή ασυνεπειών στα στοιχεία τους.

Μόλις το 17% των ευρωπαίων οδηγών θεωρεί πιθανό να πετύχει αλκοτέστ

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που εξηγεί γιατί το ευρωπαϊκό συμβούλιο επιμένει τόσο στους ελέγχους, προέρχεται από τους ίδιους τους οδηγούς. Στην έρευνα ESRA του 2023, μόλις το 17% των οδηγών αυτοκινήτου στην ΕΕ θεωρούσε πιθανό να υποβληθεί σε αλκοτέστ σε μια συνηθισμένη διαδρομή. Η εντύπωση αυτή έχει κάποια βάση. Από τις 16 χώρες που διέθεταν συγκρίσιμα δεδομένα για τους ελέγχους, οι 11 έκαναν λιγότερα αλκοτέστ το 2024 από όσα το 2014. Μόνο πέντε τα αύξησαν.

Το ευρωπαϊκό συμβούλιο, λοιπόν, ζητά συχνούς και ορατούς ελέγχους, σε ώρες και σημεία που ο οδηγός δυσκολεύεται να προβλέψει. Προτείνει επίσης μια πρακτική αλλαγή για τις χώρες όπου χρειάζεται αιμοληψία για να χρησιμοποιηθεί το αποτέλεσμα ως αποδεικτικό στοιχείο. Σε 20 από τις 28 χώρες που απάντησαν, η μέτρηση με κατάλληλο αλκοολόμετρο μπορεί ήδη να χρησιμοποιηθεί στο δικαστήριο. Έτσι η αστυνομία μπορεί να ολοκληρώνει περισσότερους ελέγχους με το προσωπικό που διαθέτει.

Όταν το ίδιο το αυτοκίνητο ζητά αλκοτέστ

Τι γίνεται όμως με τον οδηγό που έχει ήδη συλληφθεί και επιστρέφει στο τιμόνι; Οκτώ ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν σε προγράμματα αποκατάστασης το λεγόμενο alcohol interlock. Πριν από την εκκίνηση ο οδηγός φυσά σε μια συσκευή συνδεδεμένη με το όχημα. Αν η μέτρηση ξεπεράσει το καθορισμένο όριο, το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπροστά.

Το ενδιαφέρον είναι τι συμβαίνει αφού αφαιρεθεί η συσκευή. Γαλλική αξιολόγηση του 2025 κατέγραψε νέα παράβαση σε περίπου 2% των οδηγών μέσα στον πρώτο χρόνο μετά τη λήξη του μέτρου. Στους οδηγούς στους οποίους είχε επιβληθεί διοικητική αφαίρεση της άδειας, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 6%. Το ETSC δίνει ιδιαίτερο βάρος στον συνδυασμό της συσκευής με συμβουλευτική και παρακολούθηση. Το ζητούμενο είναι ο οδηγός να εξακολουθήσει να ξεχωρίζει το ποτό από την οδήγηση και την ημέρα που το αυτοκίνητο θα παίρνει ξανά μπροστά με το κλειδί.

Και στην Ελλάδα; Τι φανερώνει η έκθεση και πόσο βοηθούν οι συχνοί έλεγχοι

Στους πίνακες της έκθεσης παρουσιάζονται και τα στοιχεία για την Ελλάδα. Στην χώρα μας, οι νεκροί σε τροχαία όπου οδηγός βρέθηκε πάνω από το νόμιμο όριο αλκοόλ μειώθηκαν από 76 το 2014 σε 37 το 2024. Πρόκειται για πτώση περίπου 51%, ενώ οι νεκροί από το σύνολο των τροχαίων μειώθηκαν την ίδια δεκαετία από 795 σε 664. Η βελτίωση στην καταγραφή είναι αισθητή.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών επισημαίνει ωστόσο ότι στην Ελλάδα οι εμπλεκόμενοι οδηγοί δεν εξετάζονται συστηματικά, οπότε παραμένει άγνωστο πόσα περιστατικά διαφεύγουν. Πιο πρόσφατη εικόνα για τους ελέγχους δίνει η Τροχαία Αττικής. Μόνο την τελευταία εβδομάδα έκανε 23.677 αλκοτέστ και βεβαίωσε 331 παραβάσεις στο λεκανοπέδιο. Η αλήθεια είναι πως οι έλεγχοι για κατανάλωση αλκοόλ στην χώρας μας το τελευταίο διάστημα είναι πιο συστηματικοί.

Κατά τη γνώμη μας, η Ελλάδα έχει λόγο να κρατήσει τα συχνά αλκοτέστ. Η αξία τους φαίνεται ήδη στην κοινωνία, εφόσον έστω και με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες φαίνεται πλέον να οργανώνουν καλύτερα τις εξόδους τους και να προνοούνε για την ασφαλή επιστροφή τους αν σκοπεύουν να καταναλώσουν αλκοόλ. Από την Πολιτεία, όμως, δικαιούμαστε και μια καλύτερη απάντηση στο δυσκολότερο ερώτημα της έκθεσης. Σε πόσα από τα θανατηφόρα τροχαία που έγιναν φέτος ξέρουμε αν είχε πιει κάποιος από τους εμπλεκόμενους οδηγούς;

Ένας ετήσιος απολογισμός που θα δημοσιεύει τόσο τα αποτελέσματα όσο και τις περιπτώσεις όπου δεν έγινε εξέταση θα μας επέτρεπε, επιτέλους, να κρίνουμε την πρόοδο με την ίδια ακρίβεια που σήμερα μετράμε τις κλήσεις.