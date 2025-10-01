Τι βραβείο κέρδισε το πιο value for money premium SUV της ελληνικής αγοράς;

Το πιο value for money premium SUV κέρδισε άλλο ένα κορυφαίο βραβείο, εδραιώνοντας τη ηγετική του θέση στον τομέα.

Στο φετινό Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τορίνο (SALONE AUTO TORINO 2025), η Geely Auto έκανε αισθητή την παρουσία της, αποκαλύπτοντας τα παγκόσμια νέα μοντέλα της, μεταξύ των οποίων ήταν τα, Geely EX5 και Geely Starray EM-i. Η συμμετοχή της εταιρείας σε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές εκθέσεις έρχεται σε μια περίοδο όπου εντείνεται η παγκόσμια στρατηγική επέκτασής της, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή αγορά.

Κορυφαία σχεδίαση και με τη «βούλα»

Η σημαντικότερη στιγμή για τη Geely στο Τορίνο ήταν η βράβευση του EX5 με το Torino Automotive Design Award. Πρόκειται για ένα ακόμη βραβείο που έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διεθνών διακρίσεων στον τομέα του design, όπως το Red Dot Design Award (Γερμανία), το A’ Design Award (Ιταλία), το IDA Gold Award (ΗΠΑ) και το MUSE Platinum Award (ΗΠΑ).

Το EX5 ξεχωρίζει τόσο για την εξωτερική του εμφάνιση όσο και για την εσωτερική του αρμονία. Ο σχεδιασμός του είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των design centers της Geely στη Σαγκάη και το Μιλάνο, με χαρακτηριστικά όπως το γυαλιστερό, πορσελανοειδές φινίρισμα να δημιουργούν έντονο οπτικό βάθος. Στο εσωτερικό, η προσοχή δίνεται στην άνεση και την αισθητική, με στοιχεία όπως εργονομικά τοποθετημένα υποβραχιόνια, κομψή σχεδίαση φωτιστικών σωμάτων και ποιοτικές επενδύσεις καθισμάτων να αναδεικνύουν μια καθαρά ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Επιτυχίες σε όλους τους τομείς

Η επιτυχημένη πορεία της Geely δεν περιορίζεται στον σχεδιασμό. Οι εξαγωγές αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων της εταιρείας σημείωσαν αύξηση 307% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, δείχνοντας την έντονη ανάπτυξη της μάρκας εκτός Κίνας. Παράλληλα, με το Starray EM-i, το πρώτο παγκόσμιο plug-in υβριδικό μοντέλο της Geely, η εταιρεία διευρύνει σημαντικά την παρουσία της σε διεθνείς αγορές. Μετά την Αυστραλία, το υβριδικό αυτό μοντέλο προγραμματίζεται να λανσαριστεί σε περίπου 20 χώρες —ανάμεσά τους και η Ελλάδα— με την Geely να προσφέρει μια πλήρη γκάμα ηλεκτρικών και υβριδικών επιλογών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το EX5 και το Starray EM-i αντιπροσωπεύουν τον σχεδιαστικό και τεχνολογικό προσανατολισμό της Geely. Η εταιρεία διατηρεί πέντε διεθνή κέντρα σχεδίασης σε Μιλάνο, Γκέτεμποργκ, Κόβεντρι, Σαγκάη και Νινγκμπό. Μέσα από αυτό το παγκόσμιο δίκτυο, προωθεί μια δημιουργική ανταλλαγή ιδεών και τεχνογνωσίας. Ξεχωρίζει ιδίως το Milan Design Center, το οποίο ενσωματώνει στοιχεία υψηλής αισθητικής, προηγμένης μηχανολογίας και φιλοσοφίας πολυτελούς σχεδίασης, γεφυρώνοντας τον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας με αυτόν της μόδας και του σύγχρονου design.

Θυμίζουμε ότι στη χώρα μας, το συγκεκριμένο μοντέλο αν και ανταγωνίζεται αυτοκίνητα μεγαλύτερων κατηγοριών από πλευράς τεχνολογίας, καταφέρνει να προσφέρεται στη χώρα μας με τιμή σοκ. 29.990 ευρώ είναι το τελικό νούμερο στο ταμείο μετά την Κρατική Επιδότηση και τις προωθητικές ενέργειες της εταιρείας.

