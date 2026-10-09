Τίτλοι τέλους για τη McLaren 750S: Τι ανακοίνωσαν οι Βρετανοί

Ένας δεκαετής κύκλος βρετανικών supercars πλησιάζει στο τέλος του, με τη McLaren να δέχεται τις τελευταίες παραγγελίες για το μοντέλο των 750 ίππων.

Η McLaren 750S θα ολοκληρώσει την παραγωγή της το 2027, όπως επιβεβαίωσε επίσημα η βρετανική εταιρεία, σηματοδοτώντας το τέλος μιας πλατφόρμας που αποτέλεσε τη βάση για ορισμένα από τα σημαντικότερα supercars της τελευταίας δεκαετίας. Οι τελευταίες παραγγελίες γίνονται ήδη δεκτές, χωρίς η McLaren να προσδιορίζει στην ανακοίνωσή της την ακριβή ημερομηνία κατά την οποία θα κλείσει το βιβλίο παραγγελιών. Η αποχώρηση της 750S έχει ευρύτερη σημασία για τη μάρκα. Το 2027 συμπληρώνονται δέκα χρόνια από την παρουσίαση της 720S, του μοντέλου που εγκαινίασε τη συγκεκριμένη οικογένεια. Μια οικογένεια που εξελίχθηκε μέσα από τη σημερινή 750S, απέκτησε πιο έντονο προσανατολισμό στην πίστα με την 765LT και περιλαμβάνει πλέον την ιδιαίτερα περιορισμένης παραγωγής 788HS.

Η δεκαετία που ξεκίνησε με την 720S

Η παρουσίαση της McLaren 720S το 2017 σηματοδότησε την αρχή μιας νέας γενιάς supercars για την εταιρεία, με βασικά χαρακτηριστικά τον V8 κινητήρα, το χαμηλό βάρος και την αεροδυναμική απόδοση. Η σχεδίαση και η μηχανολογική προσέγγιση υπηρετούσαν έναν κοινό στόχο: υψηλές επιδόσεις με άμεση συμμετοχή του οδηγού. Η αναγνώριση ήρθε γρήγορα. Η 720S κέρδισε, μεταξύ άλλων, τις διακρίσεις Performance Car of the Year του Top Gear και Car of the Year του Evo το 2017, ενώ το 2019 απέσπασε τον τίτλο World Performance Car στα World Car Awards. Παράλληλα, η σχεδίασή της αναγνωρίστηκε με το Red Dot: Best of the Best Design Award. Η πορεία της συγκεκριμένης οικογένειας δεν περιορίστηκε στον δρόμο. Η McLaren υπογραμμίζει και την αγωνιστική της παρουσία, με επιτυχίες σε διεθνείς διοργανώσεις GT και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής, WEC. Έτσι, η πλατφόρμα πάνω στην οποία βασίστηκαν τα μοντέλα απέκτησε μια διαδρομή που συνδέει την καθημερινή χρήση ενός supercar με τις απαιτήσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η 750S άλλαξε το 30% των εξαρτημάτων

Όταν η 750S παρουσιάστηκε το 2023, η McLaren επέλεξε να εξελίξει διεξοδικά τη συνταγή της 720S. Όπως αναφέρει η εταιρεία, προηγήθηκε λεπτομερής ανάλυση των χαρακτηριστικών του προηγούμενου μοντέλου, ώστε οι αλλαγές να αφορούν ουσιαστικά την απόδοση και την εμπειρία πίσω από το τιμόνι. Το αποτέλεσμα ήταν ένα αυτοκίνητο στο οποίο το 30% των εξαρτημάτων ήταν καινούρια ή τροποποιημένα. Η ισχύς αυξήθηκε στους 750 ίππους, ενώ το ξηρό βάρος, στη χαμηλότερη διαμόρφωση που αναφέρει η McLaren, περιορίστηκε στα 1.277 κιλά. Ο συνδυασμός περισσότερης δύναμης και μικρότερου βάρους αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο της εξέλιξης. Οι παρεμβάσεις επεκτάθηκαν και πέρα από τους αριθμούς. Η 750S απέκτησε νέες τεχνολογίες και αναβαθμισμένο περιβάλλον οδήγησης, με μεγαλύτερη έμφαση στον οδηγό. Στόχος ήταν οι πρόσθετες δυνατότητες του αυτοκινήτου να συνοδεύονται από αντίστοιχη βελτίωση στον τρόπο με τον οποίο εκείνος τις αξιοποιεί. Οι διακρίσεις συνεχίστηκαν και για τη διάδοχο της 720S. Το 2024 η 750S κέρδισε το Speed Week του Top Gear, καθώς και τον τίτλο Performance Car of the Year του ίδιου μέσου. Ακολούθησαν επιπλέον βραβεία το 2025 και το 2026, διατηρώντας το μοντέλο στο προσκήνιο μέχρι το τελευταίο στάδιο της εμπορικής του πορείας.

Οι τελευταίες παραγγελίες μπορούν να έχουν προσωπική υπογραφή

Η έναρξη της τελικής περιόδου παραγγελιών συνοδεύεται από τη δυνατότητα των πελατών να διαμορφώσουν τη δική τους 750S μέσω της McLaren Special Operations, γνωστής ως MSO. Το τμήμα εξατομίκευσης της εταιρείας εξακολουθεί να προσφέρει ειδικές επιλογές, επιτρέποντας στους αγοραστές να δημιουργήσουν ένα αυτοκίνητο με προσωπικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για μια σημαντική πλευρά της συγκεκριμένης αγοράς, όπου η σπανιότητα και η ιδιαίτερη διαμόρφωση έχουν συχνά ανάλογη βαρύτητα με τις επιδόσεις. Η ίδια η MSO έχει χρησιμοποιήσει την 750S για να παρουσιάσει τις δυνατότητές της μέσα από περιορισμένες και μοναδικές δημιουργίες. Για τους τελευταίους αγοραστές της 750S, επομένως, η διαδικασία παραγγελίας μπορεί να περιλαμβάνει και τη συνεργασία με την MSO, ώστε ένα από τα τελευταία αυτοκίνητα της σειράς να αποκτήσει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα.

Από την 765LT στην αποκλειστική 788HS

Η ίδια τεχνική βάση έδωσε στη McLaren τη δυνατότητα να δημιουργήσει και πιο εξειδικευμένες εκδόσεις. Η 765LT αποτέλεσε την πρόταση με σαφέστερη έμφαση στην οδήγηση στην πίστα, προσθέτοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία της οικογένειας. Πιο πρόσφατη προσθήκη είναι η 788HS, η οποία θα κατασκευαστεί σε μόλις 200 αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τη McLaren, κάθε ένα θα διαμορφωθεί μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εξατομίκευσης της MSO, σε συνεργασία με τον πελάτη. Η παρουσία αυτών των μοντέλων δείχνει το εύρος της εξέλιξης που γνώρισε η πλατφόρμα μέσα στη δεκαετία: από τη βασική πρόταση της 720S και τη μετέπειτα 750S, μέχρι εκδόσεις με διαφορετικό χαρακτήρα και πολύ μικρότερο αριθμό παραγωγής.

Χωρίς ανακοίνωση για τον διάδοχο

Ο Henrik Wilhelmsmeyer, Chief Commercial Officer της McLaren Automotive, περιγράφει την 750S ως ένα μοντέλο που συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά ενός McLaren supercar: επιδόσεις, οδηγική συμμετοχή, τεχνική καινοτομία, σχεδιαστική έκφραση και εξατομίκευση. Ωστόσο, η ανακοίνωση για το τέλος παραγωγής δεν συνοδεύεται από πληροφορίες για τον διάδοχο, το σύστημα κίνησής του ή τον χρόνο παρουσίασής του. Η συγκεκριμένη επιβεβαίωση αφορά την ολοκλήρωση της πορείας της 750S μέσα στο 2027. Μέχρι τότε, η McLaren δίνει στους ενδιαφερόμενους την τελευταία δυνατότητα να παραγγείλουν το supercar των 750 ίππων, πριν κλείσει ένας κύκλος που ξεκίνησε με την 720S και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες οικογένειες μοντέλων της βρετανικής εταιρείας.