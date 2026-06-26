Το 2,8 τόνων SUV της Zeekr που “πατάει” Lamborghini Huracan

Ο Mat Watson βρέθηκε πίσω απ’ το τιμόνι μιας Lambo Huracan Performante και δεν πέρασε και τόσο καλά κόντρα στο Zeekr 8X

Άλλη μια τιτανομαχία είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε στο νέο βίντεο του Carwow, με τον αγαπημένο μας Mat να συγκρίνει μια Lamborghini Huracan Performante με το επιβλητικό ηλεκτρικό SUV, Zeekr 8X, στην ευθεία.

Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα, με το Zeekr 8X να «στέκεται» επάξια δίπλα στο ιταλικό supercar και τον οδηγό του να πληρώνει τον Mat με το δικό του… νόμισμα.

Ιταλία vs Κίνα

Στα χέρια του Mat ήταν μια πανέμορφη Lamborghini Huracan Perfomante, για πολλούς ένα αυτοκίνητο που ακουμπά την τελειότητα στην κατηγορία της. Κάτω από τις υπέροχα σμιλεμένες γραμμές της κρύβεται ένας ατμοσφαιρικός V10 κινητήρας 5,2 λίτρων, η απόδοση του οποίου φτάνει τους 640 ίππους με 600 Nm ροπής.

Η ισχύς αποστέλλεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη, ενώ το βάρος της είναι 1.482 κιλά. Πρόκειται για ένα μοντέλο που κουβαλά επάξια την ιταλική σημαία, ξεχωρίζοντας τόσο σε επιδόσεις, όσο και σε παρουσιαστικό.

Δίπλα της περιμένει ένα Zeekr 8X, με το κινέζικο SUV να ζαλίζει με τα νούμερά του. Η ισχύς προέρχεται από τον συνδυασμό ενός turbo κινητήρα 2,0 λίτρων με τρεις ηλεκτροκινητήρες και ανέρχεται στους 1.400 ίππους με 1.410 Nm ροπής, ενώ μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς.

Το ηλεκτρικό SUV διαθέτει την υπερδιπλάσια ιπποδύναμη από την Ιταλίδα καλλονή, αλλά χάνει κατά κράτος τη «μάχη» στον τομέα του βάρους, ζυγίζοντας περίπου όσο δύο Huracan (2.820 κιλά).

Αυτή τη φορά δε γέλασε τελευταίος

Κι ενώ πολλοί περίμεναν πως, παρά την τεράστια ιπποδύναμη, η Lambo θα είναι μπροστά λόγω μικρότερου βάρους και καλύτερης αεροδυναμικής, το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο. Ο οδηγός του 8X φαίνεται πως είχε κάνει το… homework του, «κλέβοντας» λίγο στην εκκίνηση – κάτι που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από τον Mat.

Το πιο εντυπωσιακό ήταν πως το θηριώδες Zeekr 8X κατάφερε να κερδίσει την Huracan στο τεστ φρεναρίσματος, κάτι ανήκουστο για ένα αυτοκίνητο που ζυγίζει σχεδόν τρεις τόνους. Ωστόσο, το αποτέλεσμα πιθανότατα θα ήταν διαφορετικό αν τα κεραμικά φρένα της Lambο ήταν πιο κοντά στη βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας τους.