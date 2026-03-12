Το 4WD υβριδικό Kia Sportage που έκαψε πραγματικά 3 lt/100km στη διαδρομή γραφείο-σπίτι – Τιμή

Το ισχυρό Kia Sportage με πραγματική κατανάλωση 3,0 lt/100km σε διαδρομή γραφείο-σπίτι και πλήρες πακέτο εξοπλισμού.

Υπάρχουν μετρήσεις κατανάλωσης που δεν σε ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και υπάρχουν και αυτές που σε κάνουν να κοιτάς δεύτερη φορά την οθόνη. Στη δική μας περίπτωση, το trip computer του Kia Sportage Full Hybrid 4WD έγραψε 3,0 lt/100km στη διαδρομή γραφείο-σπίτι και αυτό είναι το νούμερο που φαίνεται και στη φωτογραφία.

Για να είμαστε τυπικοί, αν βάλεις την ίδια διαδρομή και στο πήγαινε και στο έλα, η μέση κατανάλωση ανεβαίνει στα 4,2 lt/100km. Και πάλι, μιλάμε για εξαιρετική επίδοση, ειδικά όταν το αυτοκίνητο είναι οικογενειακό C-SUV, με πλήρως υβριδικό σύνολο 239 PS και τετρακίνηση.

Τι σημαίνει στην πράξη το 3,0 lt/100km και γιατί δεν είναι “μαγικό”

Το 3,0 lt/100km σε μία αστική διαδρομή μπορεί να βγει όταν το υβριδικό σύστημα δουλεύει όπως πρέπει, με αρκετές φάσεις κίνησης σε χαμηλά φορτία και με το αυτοκίνητο να περνά χρόνο σε ηλεκτρική υποβοήθηση ή και ηλεκτρική κίνηση.

Το “ρεαλιστικό” για την καθημερινότητα είναι να βλέπεις την εικόνα στο σύνολο της χρήσης. Εκεί έρχεται το 4,2 lt/100km για τη διαδρομή πήγαινε-έλα. Δεν είναι το ίδιο εντυπωσιακό ως αριθμός, αλλά είναι πιο αντιπροσωπευτικό, και παραμένει πολύ χαμηλό για τα δεδομένα όχι μόνο της κατηγορίας του, αλλά και μικρότερων.

Το σύνολο κίνησης, 239 PS full hybrid και 4WD

Στην έκδοση Full Hybrid, το Sportage χρησιμοποιεί τετρακύλινδρο turbo 1.6 λίτρων σε συνεργασία με ηλεκτροκινητήρα. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 239 PS και η μετάδοση γίνεται μέσω αυτόματου κιβωτίου 6 σχέσεων. Το σύστημα διατίθεται και σε 2WD και σε 4WD.

Η τετρακίνηση έχει πάντα ένα “κόστος” σε κατανάλωση, ειδικά όταν πιέζεται το αυτοκίνητο ή όταν αυξάνονται οι ταχύτητες. Γι’ αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι ακόμη και στο πιο “βαρύ” σενάριο της γκάμας, 4WD και 239 PS, μπορείς να δεις τόσο χαμηλά νούμερα σε πραγματική μετακίνηση.

Το Sportage του 2026 ως οικογενειακό C-SUV

Το Sportage επιστρέφει για το 2026 σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες, με έμφαση στις υβριδικές λύσεις. Παραμένει στο κέντρο της κατηγορίας C-SUV με μεγάλους χώρους και πρακτικότητα.

Στο εσωτερικό, η έμφαση δίνεται στην τεχνολογία και στη λειτουργικότητα. Ψηφιακός πίνακας οργάνων και μεγάλη οθόνη infotainment συνδέονται σε ενιαία ψηφιακή επιφάνεια. Οι χώροι για επιβάτες και αποσκευές τοποθετούνται ψηλά για την κατηγορία, στοιχείο που ταιριάζει με τον οικογενειακό χαρακτήρα. Στο πακέτο υπάρχει και πλήρης γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, που βελτιώνουν ασφάλεια και άνεση σε ταξίδια.

Τιμές στην Ελλάδα και ποια έκδοση αφορά το 4WD hybrid

Η βασική έκδοση της γκάμας ξεκινά από 30.990 ευρώ για το 1.6T 150 PS με χειροκίνητο κιβώτιο στην έκδοση Platinum. Το ενδιαφέρον εδώ όμως είναι το full hybrid με τετρακίνηση.

Οι τιμές του Kia Sportage 1.6T 239PS 6AT 4WD Full Hybrid στην Ελλάδα είναι οι εξής:

Platinum από 37.490 ευρώ

Titanium 39.990 ευρώ

GT-Line 44.990 ευρώ

Για σύγκριση, οι 2WD full hybrid εκδόσεις ξεκινούν από 34.990 ευρώ στην Platinum.

Όλες οι εκδόσεις συνοδεύονται από 7ετή εργοστασιακή εγγύηση.

Τι κρατάμε;