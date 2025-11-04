Δες που τρακάρουν 6 στους 10 οδηγούς – Επίσημα στοιχεία

Το 54% των τροχαίων με αυτοκίνητο και το 60% με μηχανή συμβαίνουν κοντά στο σπίτι

Περισσότερα από τα μισά τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα και μηχανές συμβαίνουν σε απόσταση μικρότερη των 5 χιλιομέτρων από το σπίτι του οδηγού, σύμφωνα με τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας Hellas Direct.

Σχεδόν ίδια τα νούμερα για αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα

Συγκεκριμένα, το 54% των ατυχημάτων με αυτοκίνητο και το 60% με μηχανή καταγράφονται κοντά στην κατοικία, ενώ τέσσερα στα δέκα τροχαία με αυτοκίνητο συμβαίνουν σε ακτίνα μόλις 2,5 χιλιομέτρων. Σε μεγαλύτερες αποστάσεις, άνω των 50 χιλιομέτρων, το ποσοστό πέφτει στο 13%.

Για τις μηχανές, τα ποσοστά είναι ακόμη πιο υψηλά. Περισσότερα από τέσσερα στα δέκα ατυχήματα σημειώνονται σε απόσταση έως 2,5 χιλιομέτρων, ενώ σχεδόν έξι στα δέκα σε ακτίνα έως 5 χιλιομέτρων.

Η οικειότητα με τις καθημερινές διαδρομές φαίνεται να είναι καθοριστικός παράγοντας. Οι οδηγοί που κινούνται συχνά στις ίδιες περιοχές αισθάνονται υπερβολική εξοικείωση και χαλαρότητα, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες λάθους ή ατυχήματος.

Τα περισσότερα περιστατικά αφορούν υλικές ζημιές, με τα παρκαρισμένα οχήματα να πλήττονται συχνά: το 37,3% των αυτοκινήτων και το 34,4% των μηχανών εμπλέκονται σε ατύχημα ενώ είναι σταθμευμένα. Οι βασικές αιτίες σύγκρουσης στα αυτοκίνητα είναι η μη τήρηση αποστάσεων, ενώ στις μηχανές κυριαρχεί η λανθασμένη αναστροφή.

