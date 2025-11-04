quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δες που τρακάρουν 6 στους 10 οδηγούς – Επίσημα στοιχεία

ΤΡΙΤΗ | 04.11.2025
AutoTypos Team
des-pou-trakaroun-6-stous-10-odigous-episima-stoicheia-688709

Το 54% των τροχαίων με αυτοκίνητο και το 60% με μηχανή συμβαίνουν κοντά στο σπίτι

Περισσότερα από τα μισά τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα και μηχανές συμβαίνουν σε απόσταση μικρότερη των 5 χιλιομέτρων από το σπίτι του οδηγού, σύμφωνα με τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας Hellas Direct.

Σχεδόν ίδια τα νούμερα για αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα

Συγκεκριμένα, το 54% των ατυχημάτων με αυτοκίνητο και το 60% με μηχανή καταγράφονται κοντά στην κατοικία, ενώ τέσσερα στα δέκα τροχαία με αυτοκίνητο συμβαίνουν σε ακτίνα μόλις 2,5 χιλιομέτρων. Σε μεγαλύτερες αποστάσεις, άνω των 50 χιλιομέτρων, το ποσοστό πέφτει στο 13%.

Κολωνάκι: Ποιος πληρώνει το «λυμένο» χειρόφρενο; - Ασφαλιστικό μπέρδεμα

Για τις μηχανές, τα ποσοστά είναι ακόμη πιο υψηλά. Περισσότερα από τέσσερα στα δέκα ατυχήματα σημειώνονται σε απόσταση έως 2,5 χιλιομέτρων, ενώ σχεδόν έξι στα δέκα σε ακτίνα έως 5 χιλιομέτρων.

Η οικειότητα με τις καθημερινές διαδρομές φαίνεται να είναι καθοριστικός παράγοντας. Οι οδηγοί που κινούνται συχνά στις ίδιες περιοχές αισθάνονται υπερβολική εξοικείωση και χαλαρότητα, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες λάθους ή ατυχήματος.

Διαβάστε επίσης: Διαδραστικός χάρτης: Όλα τα σημεία που κινδυνεύεις με τροχαίο στην Αττική

Τα περισσότερα περιστατικά αφορούν υλικές ζημιές, με τα παρκαρισμένα οχήματα να πλήττονται συχνά: το 37,3% των αυτοκινήτων και το 34,4% των μηχανών εμπλέκονται σε ατύχημα ενώ είναι σταθμευμένα. Οι βασικές αιτίες σύγκρουσης στα αυτοκίνητα είναι η μη τήρηση αποστάσεων, ενώ στις μηχανές κυριαρχεί η λανθασμένη αναστροφή.

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα στο myCAR- Τα ποσά και τα πρόστιμα

Η πιο συχνή παράβαση στην Ελλάδα που τώρα κοστίζει έως 4.000 ευρώ και το δίπλωμα για 8 χρόνια – Τι λέει ο ΚΟΚ

7.422 αλκοτέστ σε 5 μέρες στην Αττική – Δες πόσους έπιασαν και πώς θα συνεχίσουν

Tags
#τροχαία#τροχαία ατυχήματα
