Το 6-τροχο van της Lexus που έχει βγει από ταινία επιστημονικής φαντασίας

Το 6-τροχο concept van μας κάνει να ξεχάσουμε ότι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τα LS της Lexus

Μπορεί μέχρι σήμερα το αρχικά “LS” να σήμαιναν “Luxury Sedan”, αλλά η Lexus αποφάσισε να το αλλάξει σε “Luxury Space”, με ένα εξωπραγματικό minivan που μοιάζει σαν να βγήκε από ταινία επιστημονικής φαντασίας να επαναπροσδιορίζει τους όρους. Το νέο LS concept έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Japan Mobility Show και σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητο…

Δεν είναι ΑΙ

Όχι, αλήθεια, δεν πρόκειται για κάποια «τσαπατσουλιά» της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά για ένα πραγματικό concept με 6 ρόδες και τρεις σειρές καθισμάτων, από μια εταιρεία που δεν είναι καινούργια στο «παιχνίδι» των minivans. Η Lexus προσφέρει το LM (Luxury Minivan) από το 2019, με το νέο concept να πάει την «τρέλα» ένα βήμα παραπέρα, και όχι μόνο προσθέτοντας άλλον έναν άξονα.

Ο Chief Branding Officer της Toyota, Simon Humphries, δήλωσε πρόσφατα ότι η Lexus θα «προχωρήσει ως πρωτοπόρος» και θα «κινηθεί πιο ελεύθερα». Αυτή η πρωτοποριακή ιδέα σίγουρα ταιριάζει απόλυτα, σηματοδοτώντας μια τεράστια απόκλιση από κάθε sedan LS από το 1989.

Το σχήμα… τούβλου επιτρέπει στο νέο LS να έχει μια τεράστια καμπίνα που καλύπτεται από μια γιγαντιαία πανοραμική γυάλινη οροφή.

Όσο αλλόκοτο κι αν φαίνεται, μια έκδοση παραγωγής είναι πιθανή. Ο πρόεδρος της Toyota, Akio Toyoda, είναι βέβαιος ότι η ομάδα ανάπτυξης μπορεί να δώσει σάρκα και οστά στο νέο LS και να το βοηθήσει να αντικαταστήσει έμμεσα το πρωτοποριακό sedan.

«Είναι μια απίστευτη πρόκληση. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που περιμένουν οι άνθρωποι από τη Lexus – ησυχία, άνεση, την ικανότητα να κατακτά κάθε δρόμο. Ένα όχημα με έξι τροχούς πρέπει να τα καταφέρει όλα αυτά. Όλοι είναι αφοσιωμένοι στο έργο και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουν»

To μεγαλύτερο όχημα στην ιστορία της

Ποτέ άλλοτε η Lexus δεν κατασκεύασε ένα όχημα με τέτοιες διαστάσεις, με την πολυτελή μάρκα του ομίλου Toyota να λέει πως η ασυνήθιστη διάταξη των 6 τροχών «θα φέρει επανάσταση στον χώρο στάθμευσης», αν και δεν έχει εξηγήσει πώς.

Κι ενώ δεν έχουν αποκαλυφθεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, το πρωτότυπο LS πιθανότατα είναι ηλεκτρικό, διατηρώντας την αθόρυβη φινέτσα που πάντα περιμένει κάποιος από μια ναυαρχίδα της Lexus. Η Lexus φαίνεται να χαράζει μια νέα πορεία, οπότε ίσως θα πρέπει απλώς να συνηθίσουμε τα αυτοκίνητα που σπάνε τη «νόρμα».

Παρόλα αυτά, η μετάβαση από ένα παραδοσιακό sedan σε ένα 6-τροχο minivan δεν είναι και ότι πιο σύνηθες.

