Το 7-θέσιο SUV της Opel που ξεπέρασε τις 1.000 πωλήσεις στην Ελλάδα – Τιμή από 22.900 ευρώ

Το νέο 7-θέσιο SUV της Opel έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και το ενδιαφέρον του κοινού, με 1.000 να κυκλοφορούν ήδη στους ελληνικούς δρόμους

Μόλις λίγους μήνες μετά την έναρξη της διάθεσής του στην Ελλάδα, ήδη 1.000 νέα Opel Frontera κυκλοφορούν στους δρόμους της χώρας μας, επιβεβαιώνοντας τη θερμή υποδοχή του στην εγχώρια αγορά. Με τιμή που ξεκινά από τα 22.900 ευρώ, τη σύγχρονη σχεδίαση, την εργονομία και την πρακτικότητα που προσφέρει, το νέο SUV της Opel απευθύνεται σε όσους ψάχνουν ένα ευρύχωρο και πολυδιάστατο σύντροφο για διαδρομές εντός κι εκτός πόλης.

Πρακτικότητα και εργονομία

Το νέο Frontera έχει μήκος 4.385 mm και προσφέρει χώρο αποσκευών 460 λίτρων στην πενταθέσια διάταξη. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων (60:40), ο χώρος φτάνει έως και τα 1.600 λίτρα.

Διαβάστε την αναλυτική δοκιμή μας του νέου Opel Frontera

Στην επταθέσια διάταξη, προστίθενται δύο αναδιπλούμενα καθίσματα στην τρίτη σειρά, τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα και επιτρέπουν ευελιξία ανάλογα με τις ανάγκες. Ο μεγάλος χώρος για τους ώμους και το κεφάλι, καθώς και η εύκολη πρόσβαση στην 3η σειρά, ενισχύουν τον οικογενειακό χαρακτήρα.

Υβριδική τεχνολογία για καθημερινή οικονομία

Το νέο Frontera προσφέρεται με κινητήρες 1.2 Hybrid 48V, είτε με 110 PS είτε με 145 PS, προσφέροντας οικονομία καυσίμου, χαμηλές εκπομπές CO₂ και ευχρηστία χωρίς ανάγκη εξωτερικής φόρτισης. Η υβριδική υποβοήθηση βελτιώνει την απόκριση και μειώνει την κατανάλωση, κυρίως σε αστικές συνθήκες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το δημοφιλές SUV στο opel.gr και, βέβαια, να το γνωρίσουν από κοντά κάνοντας ένα Test Drive στο Επίσημο Δίκτυο Opel.

