Το αεροδρόμιο που χρησιμοποιεί ήδη αυτόνομα οχήματα της Toyota

Τα πρώτα ρυμουλκά αποσκευών με αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 4 έχουν ήδη ξεκινήσει την επιχειρησιακή τους λειτουργία

Σε ότι αφορά στα logistics ενός αεροδρομίου, όλοι θα έχετε δει αυτά τα μικρά οχήματα που ρυμουλκούν «βαγονέτα» γεμάτα με βαλίτσες. Μαζί με τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους επιβάτες είναι τα μόνα τροχοφόρα που επιτρέπεται να κυκλοφορούν στο ανοικτό πεδίο, δίπλα στους αεροδιαδρόμους, ακολουθώντας αυστηρά ειδικές διαγραμμίσεις και λωρίδες.

Πως θα σας φαινόταν λοιπόν αν το συγκεκριμένο όχημα μεταφοράς αποσκευών δεν οδηγούταν από άνθρωπο και ήταν αυτόνομο; Από τη μία, το ανοικτό πεδίο, οι συγκεκριμένες διαδρομές αλλά και οι αυστηροί κανόνες κυκλοφορίας στα αεροδρόμια βοηθούν το «αυτόνομο» της οδήγησης.

Από την άλλη βέβαια, οποιαδήποτε παρέκκλιση λόγω βλάβης ή λάθος υπολογισμών, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεγάλες ζημιές, καθότι τα ανταλλακτικά αεροπλάνων δεν είναι φθηνά ή –στο χειρότερο σενάριο- νέα επεισόδια στις σειρές ντοκιμαντέρ με αντικείμενο τις αεροπορικές τραγωδίες.

Η Toyota το τολμά λοιπόν, με τα οχήματα αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 4, να λειτουργούν πρόσφατα στο αεροδρόμιο Haneda του Τόκιο. Χρειάστηκαν φυσικά πολλές δοκιμές που ξεκίνησαν το 2021,αλλά πλέον τρία τέτοια ρυμουλκά έχουν τεθεί σε κανονική λειτουργία, ενώ άλλα τρία πρόκειται να ενταχθούν στον στόλο, έως την άνοιξη του 2026.

Τα οχήματα κάνουν αυτό που οφείλουν, δηλαδή μεταφέρουν αποσκευές και φορτίο μεταξύ αεροσκαφών και εγκαταστάσεων, βασιζόμενα σε LiDAR, αισθητήρες και συστήματα απομακρυσμένης παρακολούθησης. Σε αυτόνομη λειτουργία, η μέγιστη ταχύτητα είναι 15 km/h με δυνατότητα ρυμούλκησης έως 13 τόνους. Η λειτουργία τους υποστηρίζεται από ένα νέο Σύστημα Διαχείρισης Στόλου που συντονίζει διαδρομές, σήματα κυκλοφορίας και αποστολές, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την ασφάλεια στο αεροδρόμιο.