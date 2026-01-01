Το αφεντικό της Bugatti κάνει βόλτες στα χιόνια με μία Tourbillon και ένα Rimac Nevera (video)

«Το έστρωσε, πάμε βόλτα με τα hypercars»… δεν είπε ποτέ κανείς, εκτός από το αφεντικό της Bugatti

Η πολυαναμενόμενη Bugatti Tourbillon εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε δημόσιους δρόμους λίγους μήνες πριν τα πρώτα κομμάτια της αρχίσουν να φτάνουν στα νέα τους σπίτια. Παρέα με ένα Rimac Nevera, τα δύο ακραία hypercars βγήκαν βόλτα στους δρόμους του Ζάγκρεμπ, αλλά θα ομολογήσουμε πως το σκηνικό δεν ήταν αυτό που περιμέναμε.

Tourbillion και Nevera στο… χιόνι λοιπόν και μάλιστα στα σωστά χέρια!

Mate Rimac.-

Tα έχουμε ξαναπεί και θα τα ξαναλέμε: υπάρχουν CEO και CEO στον κλάδο του αυτοκινήτου, με μερικούς πραγματικά να ξεχωρίζουν, ενώ άλλοι μας φαίνονται σαν απλά… κουστούμια. Ένας CEO που πραγματικά πρόκειται για 1 of 1 σε άνθρωπο είναι αυτός της Bugatti, o oποίος κατάφερε να βάλει το επώνυμό του δίπλα στο ξακουστό όνομα της γαλλικής φίρμας.

Αυτός είναι ο Mate Rimac, έναν άνθρωπο που μας υπενθυμίζει συνέχεια πόσο… «θεός» είναι, είτε με τις οδηγικές του ικανότητες, είτε με το πόσο έξω καρδιά είναι, είτε φυσικά με τα αυτοκίνητά της εταιρείας του.

Εκτός από τις πρώτες φωτογραφίες της Bugatti Tourbillon σε δημόσιους δρόμους, είδαμε και τον Mate να ανεβάζει βίντεο στο οποίο την οδηγεί στην παγωμένη Κροατία παρέα με ένα Rimac Nevera. Δύο-τρείς χιλιάδες άλογα στο χιόνι, με τον CEO της Bugatti να μας τρολλάρει προσποιούμενος πως δεν υπάρχει τίποτα περίεργο σε αυτό το πλάνο.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως η Tourbillon τροφοδοτείται από έναν νέο ατμοσφαιρικό V16 κινητήρα 8,3 λίτρων της Cosworth, ο οποίος θα πρέπει να γεμίσει τα τεράστια «παπούτσια» του θρυλικού quad-turbo W16. Παρέα με τρείς ηλεκτροκινητήρες και μια μπαταρία 25 kWh, η συνδυαστική ισχύς ακουμπά τους 1.800 ίππους, ενώ το νέο hypercar της Bugatti ζυγίζει λιγότερο από την Chiron.

Απ’ την άλλη, το Rimac Nevera δεν πάει πίσω: Σχεδόν 1.900 ίπποι και… 2.360 Nm ροπής από τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, για ένα αμιγώς ηλεκτρικό hypercar που έχει εξελίξει το σπάσιμο ρεκόρ ταχύτητας σε χόμπι.

