Το αφεντικό της Ford τώρα θα εμπλακεί στη μεγαλύτερη αλυσίδα fast food του κόσμου – Την έχουμε και στην Ελλάδα

Το μυαλό που βρίσκεται πίσω από μια από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο τώρα «στη γωνία» του μεγαλύτερου fast food -άδικου

O CEO της Ford, Jim Farley, γίνεται το 13ο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των McDonald’s, της μεγαλύτερης αλυσίδας fast-food στον κόσμο, στα πλαίσια μιας ευρύτερης ανανέωσης που στοχεύει στο να δημιουργήσει μια ηγεσία έτοιμη για το μέλλον.

Ο Farley φέρνει εμπειρία σε παγκόσμια στρατηγική, καθώς και αγάπη του για τον ανταγωνισμό.

Ένας «καλλιτέχνης» του brand building

Ο Jim Farley διευθύνει μια από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες της Αμερικής και του κόσμου, ενώ πάντα φροντίζει να βρει χρόνο για να απολαύσει την γρήγορη οδήγηση σε αγώνες – ίσως την μεγαλύτερή του αγάπη. Ο Farley είναι επίσημα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των McDonald’s από τις 4 Φεβρουαρίου, ένα ΔΣ που αποτελείται πια από 13 μέλη – τα μισά εκ των οποίων έχουν ενταχθεί σε αυτή μετά το 2022.

Η McDonald’s λέει ότι η εμπειρία του Farley στον εκσυγχρονισμό των παγκόσμιων εμπορικών σημάτων και στην καθοδήγηση πολύπλοκων οργανισμών θα βοηθήσει στην επόμενη φάση της ανάπτυξής της. Ο Farley ηγείται της Ford από το 2020 και έχει περάσει τρεις δεκαετίες διευθύνοντας μεγάλες επιχειρήσεις σε πολλές ηπείρους.

Το πλούσιο βιογραφικό του περιλαμβάνει την επίβλεψη της Ford, την αναμόρφωση της Lincoln και την προώθηση της ψηφιακής στρατηγικής Ford Plus της εταιρείας. Πριν από τη Ford, εργάστηκε για σχεδόν δύο δεκαετίες στην Toyota και τη Lexus, βοηθώντας στην ενίσχυση του ιαπωνικού brand.

«Τα McDonald’s είναι ένα από τα πιο θαυμαστά και αναγνωρίσιμα brands στον κόσμο», δήλωσε ο Farley. «Σέβομαι εδώ και καιρό τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία εξισορροπεί την παράδοση με την καινοτομία. Είναι τιμή μου που εντάσσομαι στο Διοικητικό Συμβούλιο που βασίζεται σε αξίες παγκόσμιας κλάσης και ανυπομονώ να συμβάλω στην επόμενη εποχή ανάπτυξης».

Στη θέση των μοτοσυκλετών… burgers

Η ένταξη του Farley στο ΔΣ των McDonald’s έρχεται καθώς ο Αμερικανός ετοιμάζεται να αποχωρήσει από το ΔΣ της Harley-Davidson, με τη γνωστή εταιρεία μοτοσυκλετών να ανακοινώνει πριν λίγες ημέρες πως ο Farley δεν θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή. Πρόκειται για μια εταιρεία που διατηρούσε φανατικούς ακόλουθους σε όλον τον κόσμο μέχρι πρόσφατα, όταν αποφάσισε να ακολουθήσει μια πιο… woke κατεύθυνση.

