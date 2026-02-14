quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το αφεντικό της Ford τώρα θα εμπλακεί στη μεγαλύτερη αλυσίδα fast food του κόσμου – Την έχουμε και στην Ελλάδα

ΣΑΒΒΑΤΟ | 14.02.2026
Autotypos Team
to-afentiko-tis-ford-tora-tha-eblakei-sti-megalyteri-alysida-fast-food-tou-kosmou-tin-echoume-kai-stin-ellada-793042

Το μυαλό που βρίσκεται πίσω από μια από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο τώρα «στη γωνία» του μεγαλύτερου fast food -άδικου

O CEO της Ford, Jim Farley, γίνεται το 13ο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των McDonald’s, της μεγαλύτερης αλυσίδας fast-food στον κόσμο, στα πλαίσια μιας ευρύτερης ανανέωσης που στοχεύει στο να δημιουργήσει μια ηγεσία έτοιμη για το μέλλον.

Ο Farley φέρνει εμπειρία σε παγκόσμια στρατηγική, καθώς και αγάπη του για τον ανταγωνισμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένας «καλλιτέχνης» του brand building

Ο Jim Farley διευθύνει μια από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες της Αμερικής και του κόσμου, ενώ πάντα φροντίζει να βρει χρόνο για να απολαύσει την γρήγορη οδήγηση σε αγώνες – ίσως την μεγαλύτερή του αγάπη. Ο Farley είναι επίσημα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των McDonald’s από τις 4 Φεβρουαρίου, ένα ΔΣ που αποτελείται πια από 13 μέλη – τα μισά εκ των οποίων έχουν ενταχθεί σε αυτή μετά το 2022.

Η McDonald’s λέει ότι η εμπειρία του Farley στον εκσυγχρονισμό των παγκόσμιων εμπορικών σημάτων και στην καθοδήγηση πολύπλοκων οργανισμών θα βοηθήσει στην επόμενη φάση της ανάπτυξής της. Ο Farley ηγείται της Ford από το 2020 και έχει περάσει τρεις δεκαετίες διευθύνοντας μεγάλες επιχειρήσεις σε πολλές ηπείρους.

Το πλούσιο βιογραφικό του περιλαμβάνει την επίβλεψη της Ford, την αναμόρφωση της Lincoln και την προώθηση της ψηφιακής στρατηγικής Ford Plus της εταιρείας. Πριν από τη Ford, εργάστηκε για σχεδόν δύο δεκαετίες στην Toyota και τη Lexus, βοηθώντας στην ενίσχυση του ιαπωνικού brand.

«Τα McDonald’s είναι ένα από τα πιο θαυμαστά και αναγνωρίσιμα brands στον κόσμο», δήλωσε ο Farley. «Σέβομαι εδώ και καιρό τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία εξισορροπεί την παράδοση με την καινοτομία. Είναι τιμή μου που εντάσσομαι στο Διοικητικό Συμβούλιο που βασίζεται σε αξίες παγκόσμιας κλάσης και ανυπομονώ να συμβάλω στην επόμενη εποχή ανάπτυξης».


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Στη θέση των μοτοσυκλετών… burgers

Η ένταξη του Farley στο ΔΣ των McDonald’s έρχεται καθώς ο Αμερικανός ετοιμάζεται να αποχωρήσει από το ΔΣ της Harley-Davidson, με τη γνωστή εταιρεία μοτοσυκλετών να ανακοινώνει πριν λίγες ημέρες πως ο Farley δεν θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή. Πρόκειται για μια εταιρεία που διατηρούσε φανατικούς ακόλουθους σε όλον τον κόσμο μέχρι πρόσφατα, όταν αποφάσισε να ακολουθήσει μια πιο… woke κατεύθυνση.

Τι κρατάμε:

  • Ο Jim Farley γίνεται μέλος του ΔΣ των McDonald’s
  • Το 13μελές ΔΣ αποτελείται κυρίως από νέα πρόσωπα, σε μια προσπάθεια του brand να εκσυγχρονιστεί
  • Ο Farley φέρνει εμπειρία σε παγκόσμια στρατηγική, καθώς και αγάπη του για τον ανταγωνισμό
  • Ο Αμερικανός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από το ΔΣ της Harley-Davidson

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Ford#Jim Farley#Lexus#McDonald's#Toyota
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-koryfaio-b-suv-tis-ford-tora-akomi-pio-fthino-des-ti-nea-timi-756544

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

23.01.2026

Το κορυφαίο B-SUV της Ford τώρα ακόμη πιο φθηνό – Δες τη νέα τιμή
i-kineziki-marka-pou-echei-erthei-stin-ellada-tora-se-synergasia-me-ti-ford-ti-kerdizei-i-kathe-mia-792130

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.02.2026

Η κινεζική μάρκα που έχει έρθει στην Ελλάδα τώρα σε συνεργασία με τη Ford – Τι κερδίζει η κάθε μία;
o-pitsirikas-tis-red-bull-ta-evale-me-ton-ferstapen-nikise-video-791850

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.02.2026

Ο πιτσιρικάς της Red Bull τα έβαλε με τον Φερστάπεν – Νίκησε; (video)
megalyteri-aftonomia-gia-ta-ilektrika-suv-tis-ford-poso-ftanoun-791089

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.01.2026

Μεγαλύτερη αυτονομία για τα ηλεκτρικά SUV της Ford – Πόσο φτάνουν;
ford-mustang-dark-horse-sc-h-gtd-pou-den-kostizei-mia-periousia-789606

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.01.2026

Ford Mustang Dark Horse SC: H GTD που δεν κοστίζει μία περιουσία;
i-ford-vrike-tropo-gia-na-diatirisei-to-aftokinito-sou-ypsili-axia-san-metacheirismeno-789453

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.01.2026

Η Ford βρήκε τρόπο για να διατηρήσει το αυτοκίνητο σου υψηλή αξία σαν μεταχειρισμένο

Πρόσφατες Ειδήσεις