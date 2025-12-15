quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το αυτοκίνητο με τη χειρότερη μεταπωλητική αξία στον κόσμο – Έχασε 960.000 ευρώ μετά από 1.131 km

ΔΕΥΤΕΡΑ | 15.12.2025
Στέλιος Παππάς
to-aftokinito-me-ti-cheiroteri-metapolitiki-axia-ston-kosmo-echase-960-000-evro-meta-apo-1-131-km-786536

Ένα πολυτελές μοντέλο με 1.131 km πουλήθηκε κάτω από το μισό της αρχικής τιμής. Γιατί «κάηκε» και τι δείχνει για την αγορά συλλεκτικών;

Σε μία από τις πιο ακριβές δημοπρασίες της χρονιάς, στο Abu Dhabi κατά τη διάρκεια του τελευταίου αγώνα F1 της χρονιάς, μία Bentley Bacalar –το νούμερο 5 από τα μόλις 12 που κατασκευάστηκαν– με 1.131 km στο οδόμετρο άλλαξε χέρια για $876.785. Η αρχική τιμή του αυτοκινήτου ως coachbuilt πρότζεκτ της Mulliner είχε ανακοινωθεί περί τα $2 εκατ. Αποτέλεσμα; Καθαρή απώλεια πάνω από 1,1 εκατ. δολάρια ή περίπου 960.000 ευρώ για έναν σχεδόν «αχρησιμοποίητο» μοναδικό roadster.

Γιατί μία τόσο σπάνια Bentley έχασε μισή αξία;

Παραδοσιακά, οι υπερ-περιορισμένες σειρές από Ferrari, Porsche ή Lamborghini συγκρατούν –αν δεν ανεβάζουν– αξία στην αγορά μεταχειρισμένων. Εδώ, όμως, το σενάριο αντιστράφηκε. Οι λόγοι που ξεχωρίζουν:

  • Αντίληψη μοναδικότητας εναντίον συσχέτισης με Continental GTC. Παρά τον bespoke χαρακτήρα, ο οπτικός και τεχνικός «συγγενής» με μια «κανονική» Continental GTC (που ξεκινά λίγο πάνω από τα $300.000) μειώνει στον συλλέκτη την αίσθηση ότι αγοράζει κάτι «ανεπανάληπτο».

  • Αφηγηματικό έλλειμμα. Τα πιο επιτυχημένα κομμάτια έχουν ισχυρή ιστορία/heritage (π.χ. motorsport, εμβληματική τεχνολογία, «πρώτο του είδους»). Το Bacalar, όσο εντυπωσιακό κι αν είναι, δεν «κλειδώνει» εύκολα αυτή τη συλλεκτική αφήγηση.

  • Timing και κεφαλαιακή πειθαρχία. Ακόμη και σε περιβάλλον υψηλής ρευστότητας (Abu Dhabi, εβδομάδα F1), οι κορυφαίοι bidders είναι σήμερα πολύ πιο επιλεκτικοί. Πληρώνουν premium μόνο όταν αντιλαμβάνονται μακροπρόθεσμο κέρδος στην αξία.

  • Σύνθεση ζήτησης. Από μόνα τους τα 12 κομμάτια δεν αρκούν να εγγυηθούν «κλειστή» αγορά μεταπώλησης, όταν το κοινό-στόχος θεωρεί ότι υπάρχουν εναλλακτικές με καλύτερη διατήρηση αξίας στην αγορά.

Τι είναι, τελικά, η Bacalar;

Ένα coachbuilt, διθέσιο roadster από τη Mulliner, με ακραία εξατομίκευση, λεπτομέρειες όπως ειδικά φινιρίσματα τροχών/νικελίου, σπάνια veneers και μοναδικά χρώματα (εδώ, Memphis Red). Μόλις 12 οχήματα παγκοσμίως. Στο συγκεκριμένο, έχουμε καμπίνα σε Linen δέρμα με βαθιές μπορντό αντιθέσεις και πλούσιες μεταλλικές λεπτομέρειες. Με λίγα λόγια, μία bespoke Bentley με κορυφαίο craftsmanship που όμως δεν πέρασε το τεστ των συλλεκτών.

Τι σημαίνει για κατασκευαστές & συλλέκτες

Για τις μάρκες, τα coachbuilt projects χρειάζονται ξεκάθαρη διαφοροποίηση (τεχνική, αισθητική και ιστορική) ώστε να παραμένει ισχυρό το μεταπωλητικό αφήγημα. Για τους συλλέκτες, η υπόθεση Bacalar θυμίζει ότι η «σπανιότητα» πρέπει να συνοδεύεται από «σημασία» – αλλιώς η αγορά δεν επιβραβεύει στην έξοδο.

Τι κρατάμε;

  • Απώλεια 960.000 € για μία Bentley Bacalar με 1.131 km: πώληση στα $876.785 από αρχικά $2 εκ.

  • 12 κομμάτια παγκοσμίως, αλλά η ομοιότητα με Continental GTC και το αδύναμο αφήγημα έριξαν τη ζήτηση.

  • Ακόμη και στο πλούσιο κοινό της F1 με ισχυρούς bidders, η αγορά ζητά ουσιαστική συλλεκτική αξία – όχι μόνο σπανιότητα.

 

Tags
#Bentley#δημοπρασία#μεταχειρισμένο αυτοκίνητο
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
Πρόσφατες Ειδήσεις