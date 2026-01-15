quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το αυτοκίνητο που έσπασε όλα τα ρεκόρ: Είναι το πιο γρήγορο στο 0-100 km/h – Μόλις 1,68 sec

ΠΕΜΠΤΗ | 15.01.2026
Autotypos Team
to-aftokinito-pou-espase-ola-ta-rekor-einai-to-pio-grigoro-sto-0-100-km-h-molis-168-sec-789552

Άλλο ένα εντυπωσιακό κατόρθωμα για το αμερικάνικο αυτοκίνητο που είναι πιο γρήγορο από Bugatti, αλλά κοστίζει 25 φορές λιγότερο!

H νέα Chevrolet Corvette ZR1X δίνει άλλον έναν λόγο στον αμερικάνικο αετό να φτερουγίζει περήφανα, αφού η κορυφαία έκδοση του θρυλικού μοντέλου κατέκτησε άλλη μια πρωτιά. Μετά τον γρηγορότερο γύρο στην πίστα του Nurburgring, η νέα ZR1X γίνεται το γρηγορότερο αμερικάνικο αυτοκίνητο παραγωγής, ολοκληρώνοντας τα 400 μέτρα σε 8,675 δευτερόλεπτα, ενώ χρειάστηκε μόλις 1,68 δευτερόλεπτα για το 0-60 μίλια/ώρα (περίπου 97 χλμ.).

Επιδόσεις επιπέδου hypercar

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2025, η Chevrolet Corvette ZR1X κατάφερε να «γράψει» νούμερα που θα ταίριαζαν καλύτερα σε κάποιο hypercar εκατομμυρίων, σίγουρα όχι σε ένα «ταπεινό» supercar των περίπου 200.000 δολαρίων. Η επιτάχυνση 0-97 χλμ./ώρα ήρθε σε μόλις 1,68 δευτερόλεπτα και σε απόσταση… 30 μέτρων από το σημείο εκκίνησης, παράγοντας 1,75G.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το 1/4 του μιλίου ολοκληρώθηκε σε 8,765, με ταχύτητα εξόδου που άγγιζε τα 256 χλμ./ώρα.

corvette zr1x

Η ισχύς προέρχεται από έναν κεντρικά τοποθετημένο twin-turbo V8 κινητήρα 5,5 λίτρων, ο οποίος συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα στον μπροστινό άξονα. Η συνδυαστική ισχύς ξεπερνά τους 1.250 ίππους, ενώ μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων.

Αξίζει να αναφέρουμε πως για τις εν λόγω δοκιμές, η Corvette ZR1X διέθετε τις στάνταρ ρυθμίσεις αεροδυναμικής, αλλά και τα στάνταρ ελαστικά Michelin Pilot Sport 4S.

Επιδόσεις Bugatti στο 1/25 της τιμής

Οι άνθρωποι της Chevrolet απέδειξαν για άλλη μια φορά πως οι κορυφαίες επιδόσεις δεν χρειάζεται να έχουν απαραίτητα «ταμπελάκι» πολλών εκατομμυρίων. Η ZR1X έγινε το γρηγορότερο αμερικάνικο αυτοκίνητο παραγωγής έχοντας παράλληλα αρχική τιμή 209.700 δολαρίων, δηλαδή περίπου 25 φορές λιγότερο από την Bugatti Tourbillon των περίπου… 5 εκατομμυρίων.

Η νέα ZR1X δεν καταφέρνει απλά να «πιάσει» τις επιδόσεις του φαντασμαγορικού hypercar της Bugatti, αλλά να τις ξεπεράσει! Η νέα Tourbillon χρειάζεται 8,8 δευτερόλεπτα για το 400άρι, ενώ το 0-100 χλμ./ώρα παίρνει περίπου 1,9 δευτερόλεπτα.

Τι κρατάμε:

  • Η νέα Corvette ZR1X γίνεται το γρηγορότερο αμερικάνικο αυτοκίνητο παραγωγής, κι ένα από τα γρηγορότερα στον κόσμο
  • 1.250 ίπποι σε ένα τετρακίνητο υβριδικό αμερικάνικο hypercar που φορά ήδη το «στέμμα» του Nurburgring
  • Όλα αυτά με ένα κόστος που ξεκινά από τα περίπου 200.000 δολάρια, δηλαδή το 1/25 από μια νέα Bugatti

Tags
#Bugatti Tourbillon#Chevrolet#Chevrolet Corvette#Chevrolet Corvette ZR1X#hypercar#Nurburgring#supercar
Πρόσφατες Ειδήσεις