Το αυτοκίνητο που κανείς δεν θέλει να γίνει crossover – Αλλά μάλλον θα γίνει

Όταν ακούς το όνομα του συγκεκριμένου μοντέλου δε σου έρχεται στο μυαλό ένα crossover. Μάλλον όχι για πολύ ακόμα…

Το Chevrolet Camaro μπορεί να επιστρέψει του χρόνου σε μορφή crossover

μπορεί να επιστρέψει του χρόνου σε μορφή Σα να μην έφτανε αυτό, πιθανότατα θα είναι και αμιγώς ηλεκτρικό

Φήμες θέλουν το νέο Camaro ZL1 να επιστέφει με τρεις ηλεκτροκινητήρες και ισχύ περίπου 1.000 ίππων

Όταν η Chevrolet ανακοίνωνε το τέλος του κύκλου ζωής για την 6η γενιά του Camaro, κανείς δεν πίστευε πως αυτό θα είναι το τέλος του δρόμου για ένα θρυλικό μοντέλο που πρωτοεμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’60 και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στην ιστορία των muscle cars. Ωστόσο, κανείς πιθανότατα δεν φανταζότανε πως το Camaro θα γίνει crossover, και μάλιστα… ηλεκτρικό.

Ακόμα όλα είναι φήμες

Σύμφωνα με τη φημολογία των τελευταίων ημερών, το Chevrolet Camaro θα γίνει ηλεκτρικό crossover με στόχο να «χτυπήσει» το Ford Mustang Mach-E. Όπως διαβάζουμε στο MotorTrend, η επόμενη γενιά του θρυλικού muscle car (μέχρι τώρα) θα βασίζεται στην πλατφόρμα Ultium και θα χρησιμοποιεί εξαρτήματα της GM, ενώ θα τροφοδοτείται από μπαταρίες 85 ή 102 kWh που θα προέρχεται από το ηλεκτρικό Chevrolet Blazer.

Διαβάστε επίσης: Το Audi που στην Ελλάδα κοστίζει 179.980 ευρώ, σπάει ρεκόρ παραγγελιών

Το Camaro crossover θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιήσει ηλεκτροκινητήρα με απόδοση 365 ίππων και κίνηση στους πίσω τροχούς, ενώ μια έκδοση με κίνηση σε όλους τους τροχούς θα μπορούσε να διαθέτει την ίδια ισχύ των 300 ίππων με το Blazer EV. Παράλληλα, η έκδοση SS θα μπορούσε να μιμείται την αντίστοιχη έκδοση του Blazer EV SS, με συνολική ισχύ 615 ίππων και 880 Nm ροπής.

Τέλος, η κορυφαία έκδοση, Camaro ZL1, θα μπορούσε να επιστρέψει στη νέα της γενιά με τρεις ηλεκτροκινητήρες (πιθανώς από το Hummer EV) και συνολική ισχύ που θα κυμαίνεται μεταξύ 830 και 1160 ίππων.

Πηγή: Carscoops.com

Τα 5 μικρά αυτοκίνητα με το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ – Τιμές από 16.190€

Αναλυτικός οδηγός: όλα τα μέτρα της αστυνομίας για τον Δεκαπενταύγουστο

Η BMW που έχει διπλάσιες πωλήσεις από τον αμέσως επόμενο ανταγωνιστή στην Ελλάδα το 2025 – Είναι η πιο φθηνή όλων