quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το αυτοκίνητο που κανείς δεν θέλει να γίνει crossover – Αλλά μάλλον θα γίνει

ΠΕΜΠΤΗ | 14.08.2025
Autotypos Team
to-aftokinito-pou-kaneis-den-thelei-na-ginei-crossover-alla-mallon-tha-ginei-771167

Όταν ακούς το όνομα του συγκεκριμένου μοντέλου δε σου έρχεται στο μυαλό ένα crossover. Μάλλον όχι για πολύ ακόμα…

  • Το Chevrolet Camaro μπορεί να επιστρέψει του χρόνου σε μορφή crossover
  • Σα να μην έφτανε αυτό, πιθανότατα θα είναι και αμιγώς ηλεκτρικό
  • Φήμες θέλουν το νέο Camaro ZL1 να επιστέφει με τρεις ηλεκτροκινητήρες και ισχύ περίπου 1.000 ίππων

Όταν η Chevrolet ανακοίνωνε το τέλος του κύκλου ζωής για την 6η γενιά του Camaro, κανείς δεν πίστευε πως αυτό θα είναι το τέλος του δρόμου για ένα θρυλικό μοντέλο που πρωτοεμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’60 και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στην ιστορία των muscle cars. Ωστόσο, κανείς πιθανότατα δεν φανταζότανε πως το Camaro θα γίνει crossover, και μάλιστα… ηλεκτρικό.

Ακόμα όλα είναι φήμες

Σύμφωνα με τη φημολογία των τελευταίων ημερών, το Chevrolet Camaro θα γίνει ηλεκτρικό crossover με στόχο να «χτυπήσει» το Ford Mustang Mach-E. Όπως διαβάζουμε στο MotorTrend, η επόμενη γενιά του θρυλικού muscle car (μέχρι τώρα) θα βασίζεται στην πλατφόρμα Ultium και θα χρησιμοποιεί εξαρτήματα της GM, ενώ θα τροφοδοτείται από μπαταρίες 85 ή 102 kWh που θα προέρχεται από το ηλεκτρικό Chevrolet Blazer.

Διαβάστε επίσης: Το Audi που στην Ελλάδα κοστίζει 179.980 ευρώ, σπάει ρεκόρ παραγγελιών

Το Camaro crossover θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιήσει ηλεκτροκινητήρα με απόδοση 365 ίππων και κίνηση στους πίσω τροχούς, ενώ μια έκδοση με κίνηση σε όλους τους τροχούς θα μπορούσε να διαθέτει την ίδια ισχύ των 300 ίππων με το Blazer EV. Παράλληλα, η έκδοση SS θα μπορούσε να μιμείται την αντίστοιχη έκδοση του Blazer EV SS, με συνολική ισχύ 615 ίππων και 880 Nm ροπής.

Τέλος, η κορυφαία έκδοση, Camaro ZL1, θα μπορούσε να επιστρέψει στη νέα της γενιά με τρεις ηλεκτροκινητήρες (πιθανώς από το Hummer EV) και συνολική ισχύ που θα κυμαίνεται μεταξύ 830 και 1160 ίππων.

Πηγή: Carscoops.com

Όλες οι ειδήσεις

Τα 5 μικρά αυτοκίνητα με το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ – Τιμές από 16.190€

Αναλυτικός οδηγός: όλα τα μέτρα της αστυνομίας για τον Δεκαπενταύγουστο

Η BMW που έχει διπλάσιες πωλήσεις από τον αμέσως επόμενο ανταγωνιστή στην Ελλάδα το 2025 – Είναι η πιο φθηνή όλων

car-prices
google-news
Tags
#Chevrolet#Chevrolet Camaro#Crossover#Ford Mustang Mach-E#muscle car#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-neo-volkswagen-pou-idi-kindynevei-na-stamatisei-i-paragogi-tou-637735

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.08.2025

Το νέο Volkswagen που ήδη κινδυνεύει να σταματήσει η παραγωγή του
stamata-i-paragogi-tou-thrylikou-suv-tis-volkswagen-meta-apo-24-chronia-669918

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.08.2025

Σταματά η παραγωγή του θρυλικού SUV της Volkswagen μετά από 24 χρόνια
i-marka-pou-apo-fthini-lysi-eftase-na-einai-3i-stin-evropi-gia-to-2025-to-best-seller-tis-stin-ellada-721209

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.08.2025

Η μάρκα που από “φθηνή λύση” έφτασε να είναι 3η στην Ευρώπη για το 2025 – Το best-seller της στην Ελλάδα
se-poia-megali-agora-kathysterei-na-bei-i-cupra-giati-674299

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.08.2025

Σε ποια μεγάλη αγορά καθυστερεί να μπει η Cupra; – Γιατί;
anakoufisi-to-diasimotero-hot-hatch-stin-istoria-tha-synechisei-na-yparchei-gia-toulachiston-alla-10-chronia-769650

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.08.2025

Ανακούφιση: Το διασημότερο hot-hatch στην ιστορία θα συνεχίσει να υπάρχει για τουλάχιστον άλλα 10 χρόνια
volkswagen-etoimoparadota-chamiloteres-times-gia-4-dimofili-montela-des-paradeigmata-769070

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.07.2025

Volkswagen Ετοιμοπαράδοτα: Χαμηλότερες τιμές για 4 δημοφιλή μοντέλα – Δες παραδείγματα

Πρόσφατες Ειδήσεις