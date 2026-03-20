Το αυτοκίνητο που με μία μικρή αναβάθμιση σάρωσε – 15.000 παραγγελίες σε 8 ώρες

Τι κι αν κυκλοφόρησε πριν μόλις 2 χρόνια; Τι κι αν οι διαφορές στο εξωτερικό είναι ελάχιστες; Μια μικρή αναβάθμιση ήταν αρκετή για να δημιουργήσει… πανζουρλισμό

Tο Xiaomi SU7 μπορεί να κυκλοφόρησε πριν μόλις 2 χρόνια και απ’ ότι φαίνεται έπιασε την αγορά… απροετοίμαστη, αφού κατάφερε να γρήγορα να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά σεντάν στην Κίνα. Τώρα, η Xiaomi προχωρά σε ανανεώσεις που, μπορεί να μην «βγάζουν μάτι», αλλά είναι όσο ουσιαστικές χρειαζόταν για να κάνουν τους κινέζους αγοραστές να… τρέχουν να προλάβουν!

Ουσιαστική ανανέωση

Στον τομέα της αυτοκίνησης, σπάνια εταιρείες προχωρούν σε ανανέωση ενός μοντέλου το οποίο κυκλοφορεί σκάρτα 2 χρόνια. Η Xiaomi βέβαια, προερχόμενη από τον τομέα της τεχνολογίας, έχει μια αρκετά διαφορετική προσέγγιση. Σε μια κίνηση που θα θύμιζε τον τομέα των smartphones, η κινέζικη μάρκα προχωρά σε ουσιαστική ανανέωση του SU7 μόλις 2 χρόνια μετά, προσφέροντάς το σε τρεις εκδόσεις, Standard, Pro και Max, με δύο επιλογές μπαταρίας, 73 και 95,3 kWh αντίστοιχα.

Με το ανανεωμένο SU7, η Xiaomi υπόσχεται βελτιώσεις, με το ηλεκτρικό σεντάν να διατηρεί παράλληλα τον πολύ ανταγωνιστικό του χαρακτήρα. Οι τιμές στην Κίνα ξεκινούν από τα 219.900 γουάν (περίπου 27.500 ευρώ) και φτάνουν έως τα 303.900 γουάν (περίπου 38.000 ευρώ).

Η βασική έκδοση, SU7 Standard, εξοπλίζεται με μπαταρία 73 kWh τεχνολογίας LFP και έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα με ισχύ 315 ίππων. Η αυτονομία του στον κύκλο CLTC φτάνει τα 720 χλμ. Παράλληλα, η έκδοση SU7 Pro συνδυάζει τον ίδιο ηλεκτροκινητήρα με μπαταρία 96,3 kWh, με την αυτονομία να αυξάνεται στα 902 χλμ., ενώ η τιμή ανέρχεται στα 249.900 γουάν, δηλαδή περίπου 31.300 ευρώ.

Στην κορυφή της γκάμας είναι η έκδοση SU7 Max, με δύο ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν συνδυαστικά 681 ίππους, ενώ τροφοδοτείται από μια μπαταρία 101,7 kWh που προσφέρει αυτονομία μέχρι 835 χλμ. Η τιμές ξεκινούν από 303.900 γουάν (περίπου 38.000 ευρώ), ενώ δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για κάποια ανανέωση της έκδοσης Ultra, ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να θεωρείται απίθανο.

Αλλαγές κάτω από το «δέρμα»

Σχεδιαστικά, το ανανεωμένο Xiaomi SU7 δεν διαφέρει πολύ από τον προκάτοχό του, ωστόσο, κρύβει ουσιαστικές ανανεώσεις. Όλες οι νέες εκδόσεις διαθέτουν πια σύστημα LiDAR στην οροφή, ένα επιπλέον ραντάρ στον εμπρός μέρος, ραντάρ χιλιοστομετρικών κυμάτων 4D και το πανίσχυρο υπολογιστικό σύστημα Nvidia Thor-U. Τα νέα SU7 διαθέτουν, επίσης, πιο φαρδιά πίσω λάστιχα.

Στον τομέα της ασφάλειας, η Xiaomi έχει επίσης αναβαθμίσει τον μηχανισμό ανοίγματος των θυρών, ένα «αγκάθι» που οδήγησε σε αρκετά τραγικά περιστατικά με επιβάτες που εγκλωβίζονταν μέσα στα αυτοκίνητα μετά από σοβαρά ατυχήματα. Ο νέος μηχανισμός διαθέτει πια σύστημα τριπλής εφεδρείας, ενώ ο μηχανικός μοχλός στις εμπρός θύρες έχει πια έντονο κόκκινο χρώμα για να εντοπίζεται πιο εύκολα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Στο εσωτερικό, οι αλλαγές είναι πιο διακριτικές. Η οθόνη infotainment έχει μεγαλώσει ελαφρώς, φτάνοντας τις 16,1 ίντσες, οι ασύρματοι φορτιστές παραμένουν, όμως οι ποτηροθήκες έχουν μετακινηθεί σε οριζόντια διάταξη αντί για κάθετη. Επιπλέον, η κάθετη σειρά φυσικών κουμπιών μεταφέρεται από την κονσόλα και τοποθετείται ανάμεσα στους φορτιστές και τις ποτηροθήκες.

Το νέο Xiaomi SU7 προκάλεσε «ντελίριο» στην κινέζικη αγορά, με αναφορές για 15.000 παραγγελίες σε μόλις 8 ώρες, επιβεβαιώνοντας πως η Xiaomi έχει κερδίσει για τα καλά τις καρδιές του εγχώριου αγοραστικού κοινού.

