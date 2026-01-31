Το αυτοκίνητο που μετά από 1 χρόνο και 1.200 km έχασε σχεδόν 90.000 ευρώ από την αξία του

To πλήρωσε πάνω από $300.000 με άλλα $50.000 σε extra και το πούλησε μόλις $214.000 λιγότερο από έναν χρόνο μετά

Η απαξίωση είναι ο χειρότερος εχθρός στην αγορά μεταχειρισμένων και από τα «σαγόνια» τις δεν γλιτώνουν ούτε εξωτικά ιταλικά supercars απ’ ότι φαίνεται, με έναν ιδιοκτήτη μιας πανέμορφης full-extra Maserati να το μαθαίνει από πρώτο χέρι.

Ο εν λόγω ιδιοκτήτης σίγουρα πίστευε πως θα πάρει τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του πίσω, ωστόσο, στην πραγματικότητα αναγκάστηκε να αφήσει περίπου 90.000 ευρώ στο… τραπέζι.

Σκληρό μάθημα

Τον Φεβρουάριο του 2025, ο ιδιοκτήτης σίγουρα έπλεε σε πελάγη ευτυχίας όταν πήρε για πρώτη φορά στα χέρια του τα κλειδιά μιας Maserati MC20 Cielo. O λόγος για ένα από τα τελευταία ιταλικά supercars με θερμικό κινητήρα και χωρίς κάποια υβριδική υποβοήθηση, κάτι που στο μυαλό αρκετών σήμαινε πως η αξία του θα μπορούσε να ανέβει μέσα στα επόμενα χρόνια.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό παράδειγμα της MC20, με την πανέμορφη γκρι απόχρωση, Grigio Incognito, ενώ ο ιδιοκτήτης της δεν δίστασε να ξοδέψει $39.000 δολάρια για το προαιρετικό carbon πακέτο, $7.000 για carbon λεπτομέρειες και Alcantara επενδύσεις στο εσωτερικό και άλλα $4.000 για ένα ηχοσύστημα Sonus Faber.

Αυτό σήμαινε πως η Ιταλίδα καλλονή ήταν πανέτοιμη για την πίστα, αλλά και για να εκτελέσει χρέη grand tourer, διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες ανέσεις για ταξίδι. Αυτό σίγουρα θα κάνει τους επίδοξους αγοραστές να «σφάζονται» στα πόδια της, σωστά; Μάλλον όχι…

(Ανώμαλη) προσγείωση στην πραγματικότητα

Το αυτοκίνητο βγήκε «στο σφυρί» μέσω του Bring a Trailer και η τελικά άλλαξε χέρια για μόλις $213.000 δολάρια (περίπου 179.000 ευρώ), κάτι που σημαίνει πως η MC20 έχασε πάνω από $100.000 σε αξία σε λιγότερο από 12 μήνες. Όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες, το αυτοκίνητο είναι αψεγάδιαστο, ενώ έχει μόλις 1.264 χλμ. στον μετρητή.

Πρόκειται για ένα πραγματικό “fall from grace” για ένα κορυφαία μοντέλα που έφτιαξε ποτέ η Maserati και ένα από τα τελευταία ιταλικά εξωτικά supercars της προ-υβριδικής εποχής, κομμένο και ραμμένο για “purists”.

Η Maserati MC20 είναι το πρώτο κεντρομήχανο μοντέλο που κατασκεύασε η ιταλική μάρκα μετά τη θρυλική MC12. Τροφοδοτείται από έναν twin-turbo V6 κινητήρα 3,0 λίτρων με απόδοση 621 ίππων και 730 Nm ροπής, ενώ οι υπέροχες γραμμές του αμαξώματός της μαγνητίζουν τα βλέμματα.

Η απαξίωσή του σε τέτοιο βαθμό είναι από τα πράγματα που μας μαυρίζουν την ψυχή, ωστόσο, ευχόμαστε πραγματικά ο νέος της ιδιοκτήτης να την χαίρεται και να κάνει μαζί της πολλά και απροβλημάτιστα χιλιόμετρα!

