Το αυτοκίνητο που παρουσιάστηκε σε 30.000 ανθρώπους μέσω… συναυλίας

Πρεμιέρα-φεστιβάλ σε έξι πόλεις με συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και 30.000 θεατές

Η CUPRA αποφάσισε να αφήσει στην άκρη την παραδοσιακή συνταγή των αποκαλύψεων και να παρουσιάσει το νέο CUPRA Raval με έναν τρόπο που θυμίζει περισσότερο πολιτιστικό event παρά τετράτροχη πρεμιέρα.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα συντονισμένο «κύμα» εκδηλώσεων σε όλη την Ευρώπη, με επίκεντρο έξι μεγάλες πόλεις και συνολική συμμετοχή που ξεπέρασε τους 30.000 ανθρώπους.

Η επιλογή των πόλεων δεν ήταν τυχαία. Βαρκελώνη, Μαδρίτη, Παρίσι, Βερολίνο Μιλάνο και Μάντσεστερ αποτέλεσαν τους βασικούς κόμβους μιας παρουσίασης που είχε ως στόχο να φέρει το αυτοκίνητο εκεί όπου «ζει» το κοινό του, δηλαδή στον αστικό ιστό.

Αντί για ένα εκθεσιακό περίπτερο ή μια σκηνή τύπου auto show, το Raval βρέθηκε σε πλατείες, δρόμους και ανοιχτούς χώρους, μέσα σε ένα περιβάλλον που παρέπεμπε σε street culture.

Η CUPRA φαίνεται να επενδύει ξεκάθαρα στη σύνδεση του αυτοκινήτου με τη μουσική και τη σύγχρονη αστική κουλτούρα. Σε κάθε πόλη, το Raval αποτέλεσε το επίκεντρο ενός event με live performances, όπου γνωστοί καλλιτέχνες έδωσαν το «παρών» δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που απείχε συνειδητά από την κλασική, «στείρα» παρουσίαση τεχνικών χαρακτηριστικών.

Μεταξύ αυτών ήταν η Nathy Peluso, ο Mahmood, οι Chase & Status και άλλοι καλλιτέχνες με ισχυρό αποτύπωμα στο νεανικό κοινό. Σε αρκετές περιπτώσεις, το αυτοκίνητο δεν ήταν απλώς εκτεθειμένο, αλλά ενσωματωμένο στο ίδιο το performance.

Σκηνές στήθηκαν πάνω ή γύρω από το όχημα, ενισχύοντας τη λογική ότι το προϊόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εμπειρίας. Αυτή η προσέγγιση δείχνει ξεκάθαρα ότι η μάρκα δεν θέλει να πουλήσει μόνο ένα αυτοκίνητο, αλλά μια ταυτότητα.

Παράλληλα, το project δεν περιορίστηκε μόνο στις έξι βασικές πόλεις. Η καμπάνια επεκτάθηκε σε συνολικά 12 ευρωπαϊκά αστικά κέντρα, με μικρότερες δράσεις και εμφανίσεις, δημιουργώντας μια αίσθηση ταυτόχρονης παρουσίας σε ολόκληρη την ήπειρο.

Πρόκειται για μια στρατηγική που ενισχύει τη διάχυση του μηνύματος και δίνει στο λανσάρισμα χαρακτήρα «κινήματος» αντί για μεμονωμένο event

Στο επίκεντρο όλων αυτών βρίσκεται το ίδιο το Raval. Το νέο μοντέλο τοποθετείται ως το entry point της CUPRA στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών πόλης και αποτελεί βασικό κομμάτι της στρατηγικής εξηλεκτρισμού της μάρκας.

Αν και τα τεχνικά στοιχεία δεν αποτέλεσαν το βασικό θέμα της παρουσίασης, είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα μοντέλο που στοχεύει στην ευρύτερη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης, με έμφαση στην προσβασιμότητα και τη χρήση σε αστικό περιβάλλον.

Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι το ίδιο το αυτοκίνητο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται. Σε μια περίοδο όπου τα περισσότερα launches έχουν περάσει σε ψηφιακή μορφή ή περιορίζονται σε κλειστά events για δημοσιογράφους, η CUPRA επιχειρεί να επαναφέρει τη φυσική εμπειρία, αλλά με διαφορετικούς όρους.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο αυτή η στρατηγική μπορεί να μεταφραστεί σε εμπορική επιτυχία. Η μεγάλη συμμετοχή δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον, όμως μένει να φανεί αν το hype ενός event μπορεί να μετατραπεί σε πραγματικές πωλήσεις σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία, όπου το κόστος και η πρακτικότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Σε κάθε περίπτωση, η παρουσίαση του Raval αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι αυτοκινητοβιομηχανίες επικοινωνούν τα νέα τους μοντέλα. Και αν μη τι άλλο, η CUPRA κατάφερε να τραβήξει την προσοχή — κάτι που σήμερα έχει σχεδόν την ίδια αξία με το ίδιο το προϊόν.

Τι κρατάμε

• Multi-city πρεμιέρα σε 6 ευρωπαϊκά hubs με συνολικά 30.000+ συμμετέχοντες

• Event format που θυμίζει φεστιβάλ, με έντονη σύνδεση με τη μουσική

• Σαφής στόχευση σε νεανικό, urban κοινό

• Το Raval ως βασικό entry model στην ηλεκτρική γκάμα της CUPRA

• Στροφή της μάρκας προς πιο “πολιτιστικό” και lifestyle positioning αντί για καθαρά αυτοκινητικό αφήγημα