Το αυτοκίνητο που θα σώσει την Jaguar – Έχουν δηλώσει ενδιαφέρον πάνω από 50.000 αγοραστές

Περίπου το 80% όσων ενδιαφέρονται για το νέο μοντέλο της Jaguar δεν έχει αγοράσει ποτέ αυτοκίνητο της βρετανικής μάρκας

Η Jaguar επιχειρεί μία από τις πιο τολμηρές αλλαγές στην ιστορία της, εγκαταλείποντας την παραδοσιακή της ταυτότητα για να επαναπροσδιοριστεί ως κατασκευαστής αμιγώς ηλεκτρικών πολυτελών αυτοκινήτων. Η νέα στρατηγική έχει προκαλέσει αντιδράσεις, αλλά φαίνεται πως έχει ήδη προσελκύσει ένα διαφορετικό κοινό.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Rawdon Glover, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι από όλο τον κόσμο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη νέα ηλεκτρική Jaguar Type 01. Το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι περίπου οκτώ στους δέκα δεν έχουν υπάρξει ποτέ ιδιοκτήτες αυτοκινήτου της βρετανικής μάρκας πολυτελείας.

Μιλώντας στο αυστραλιανό περιοδικό Drive, ο Glover εξήγησε ότι η εταιρεία διατηρεί τακτική επικοινωνία με όσους έχουν εγγραφεί για να λαμβάνουν ενημερώσεις σχετικά με τα μελλοντικά μοντέλα της. Η ανταπόκριση αποτελεί μια πρώτη ένδειξη ότι η αλλαγή κατεύθυνσης μπορεί να προσελκύσει αγοραστές πέρα από το παραδοσιακό κοινό της.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον δεν ισοδυναμεί με παραγγελίες, ειδικά όταν πρόκειται για αυτοκίνητα που θα τοποθετούνται σε πολύ υψηλότερη τιμολογιακή κατηγορία.

Η Type 01 ανοίγει τον δρόμο για τη νέα εποχή της Jaguar

Το πρώτο μεγάλο στοίχημα της νέας εποχής είναι η Type 01, ένα εντυπωσιακό, τετράθυρο ηλεκτρικό GT που θα βρεθεί στην κορυφή της γκάμας και θα αποτελέσει την «αιχμή του δόρατος» για την επιστροφή της Jaguar. Το μοντέλο παρουσιάστηκε πρόσφατα στην έκδοση παραγωγής, σηματοδοτώντας μια σαφή αλλαγή πλεύσης σε σχέση με τα αυτοκίνητα με τα οποία είχε συνδεθεί μέχρι σήμερα η βρετανική φίρμα.

Η αλλαγή δεν αφορά μόνο την τεχνολογία κίνησης ή τη σχεδίαση. Η Jaguar θέλει να διαφοροποιήσει συνολικά τη θέση της στην αγορά, απευθυνόμενη σε ένα πιο εύπορο κοινό που αναζητά ξεχωριστό design, σύγχρονη τεχνολογία και έντονη προσωπικότητα. Η εταιρεία δεν περιμένει ότι η νέα κατεύθυνση θα αρέσει σε όλους. Αντιθέτως, φαίνεται διατεθειμένη να αποδεχθεί ότι τα μελλοντικά της μοντέλα θα διχάσουν το κοινό. Στόχος δεν είναι να κερδίσει κάθε επικριτή, αλλά να δημιουργήσει αυτοκίνητα που θα απευθύνονται σε ένα πιο μικρό και απαιτητικό κομμάτι της αγοραστικής «πίτας».

Σύμφωνα με τον Glover, η Jaguar χρειάζεται να προσελκύσει ανθρώπους που μέχρι σήμερα δεν θα εξέταζαν καν την αγορά ενός μοντέλου της. Το νέο κοινό που επιδιώκει να κερδίσει αναμένεται να είναι νεότερο και οικονομικά ισχυρότερο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σχεδίαση, την τεχνολογία και την εξατομίκευση.

Η Jaguar δεν ποντάρει στους παλιούς πελάτες

Η στροφή προς τα ακριβότερα, αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα αναμένεται να απομακρύνει ένα σημαντικό μέρος της υφιστάμενης πελατείας. Πέρυσι, ο Glover είχε εκτιμήσει ότι έως και το 85% των σημερινών αγοραστών της Jaguar ενδέχεται να στραφεί σε άλλες μάρκες κατά τη μετάβαση στη νέα γκάμα. Η εταιρεία δεν επιδιώκει, επομένως, να διατηρήσει με κάθε κόστος όλους τους σημερινούς πελάτες της. Αντίθετα, θέλει να προσελκύσει αγοραστές με μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, τοποθετώντας τη μάρκα σε ένα πιο αποκλειστικό τμήμα της αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων.

Πρόκειται για μια στρατηγική με σημαντικό ρίσκο, καθώς η Jaguar απομακρύνεται από την ταυτότητα που την καθιέρωσε. Η διοίκηση, ωστόσο, θεωρεί ότι η προσέλκυση νέων πελατών είναι απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη εμπορική βιωσιμότητα της εταιρείας. Η Type 01 θα αποτελέσει την πρώτη ουσιαστική δοκιμασία αυτής της επιλογής.

Στόχος η Bentley και όχι οι BMW, Mercedes-Benz και Audi

Η νέα Jaguar φιλοδοξεί να κινηθεί σε διαφορετικό επίπεδο από εκείνο στο οποίο ανταγωνιζόταν μέχρι σήμερα. Με την Type 01 να τοποθετείται σε αισθητά ακριβότερη κατηγορία από μοντέλα που έχουν πλέον αποσυρθεί, όπως οι XE, XF και XJ, η εταιρεία θα χρειαστεί αγοραστές πρόθυμους να πληρώσουν σημαντικά περισσότερο για τη νέα της προσέγγιση στη βρετανική πολυτέλεια.

Η στόχευση στρέφεται πλέον προς κατασκευαστές όπως η Bentley, αντί για τους παραδοσιακούς Γερμανούς ανταγωνιστές της, δηλαδή τις BMW, Mercedes-Benz και Audi. Η αλλαγή αυτή εξηγεί γιατί η Jaguar θεωρεί αναγκαίο να προσελκύσει διαφορετικό κοινό, ακόμη κι αν χάσει μεγάλο μέρος των σημερινών πελατών της.

Παρά τις φήμες περί ενδεχόμενης επιστροφής στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, η εταιρεία δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη στρατηγική της για αποκλειστικά ηλεκτρικά μοντέλα. Δεν σχεδιάζει να διατηρήσει βενζινοκίνητες εκδόσεις ή plug-in hybrid ως εναλλακτική για όσους δεν είναι ακόμη έτοιμοι να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση. Για τη Jaguar, μια τέτοια κίνηση θα υπονόμευε τη νέα της τοποθέτηση στην αγορά.

Ο Glover εκτιμά ότι η ανταπόκριση που έχει συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα επιβεβαιώνει την απόφαση της εταιρείας να κινηθεί προς την ανώτερη κατηγορία πολυτέλειας. Το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, είναι πόσοι από τους ενδιαφερόμενους θα προχωρήσουν τελικά στην αγορά. Από αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό αν το νέο κεφάλαιο της Jaguar θα αποτελέσει την αρχή της ανάκαμψής της.