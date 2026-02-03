Το αυτοκίνητο που ξεπέρασε το Toyota Yaris Cross σε πωλήσεις τον Ιανουάριο – Κοστίζει 18.300 ευρώ

Το Citroën C3 ήταν Νο1 τον Ιανουάριο 2026 με 520 ταξινομήσεις, περνώντας οριακά το Yaris Cross. Τι προσφέρει από 18.300 ευρώ.

Η χρονιά ξεκίνησε με ενδιαφέρον στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Τον Ιανουάριο του 2026 ταξινομήθηκαν 10.080 επιβατικά, αριθμός που δείχνει ότι η ζήτηση παραμένει υψηλή, ακόμη κι αν κινήθηκε ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με τον περσινό Ιανουάριο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η «μάχη» της κορυφής κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με το Citroën C3 να ανεβαίνει στο Νο1 των μοντέλων για τον μήνα, αφήνοντας πίσω το Toyota Yaris Cross για μόλις μία ταξινόμηση.

Η εικόνα της αγοράς τον Ιανουάριο 2026

Στα πρωτογενή στοιχεία ταξινομήσεων, η Toyota ήταν η πρώτη μάρκα με 1.502 αυτοκίνητα και μάλιστα η μοναδική που ξεπέρασε τις 1.000 μονάδες. Πίσω της ακολούθησαν:

Opel: 887

Citroën: 833

Peugeot: 831

Suzuki: 654

Στο επίπεδο μοντέλων, η πρώτη τριάδα του Ιανουαρίου διαμορφώθηκε ως εξής:

Citroën C3: 520

Toyota Yaris Cross: 519

Peugeot 2008: 486

Με άλλα λόγια, το αυτοκίνητο που «πέρασε» το Yaris Cross τον Ιανουάριο ήταν το Citroën C3, σε μια από τις πιο οριακές αναμετρήσεις που έχουμε δει τελευταία.

Γιατί το Citroën C3 «μίλησε» στο ελληνικό κοινό

Η επιτυχία του C3 δεν εξηγείται μόνο από την τιμή. Στην τρέχουσα γενιά του, το μοντέλο έχει τοποθετηθεί ως μικρό crossover πόλης. Κρατά τις διαστάσεις που βολεύουν στην καθημερινότητα, αλλά υιοθετεί πιο SUV προσέγγιση σε εμφάνιση και θέση οδήγησης.

Βασίζεται στη Smart Car πλατφόρμα της Citroën, με στόχο ένα πιο «ώριμο» πάτημα και πρακτική χρήση. Το μήκος του παραμένει στα 4 μέτρα, κάτι που το κρατά ευέλικτο σε παρκάρισμα και κίνηση στο κέντρο, αλλά οι αναλογίες και οι πιο κάθετες επιφάνειες το κάνουν να δείχνει πιο «γεμάτο» στον δρόμο.

Σχεδίαση με crossover χαρακτήρα

Παρότι ανήκει στα B-SUV, δείχνει πιο «γεμάτο» και πιο ώριμο, με εντυπωσιακούς προβολείς LED, χαρακτηριστική διπλή μάσκα με το λογότυπο Citroën να ενώνεται με τις φωτεινές υπογραφές και φουσκωμένα φτερά που του δίνουν πραγματική crossover όψη. Το μήκος του παραμένει στα 4 μέτρα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά ευέλικτο στην πόλη, αλλά δείχνει μεγαλύτερο χάρη στις σωστές αναλογίες και τις κάθετες επιφάνειες. Είναι ένα από εκείνα τα αυτοκίνητα που τραβούν βλέμματα όχι γιατί είναι κραυγαλέα, αλλά γιατί δείχνουν «έξυπνα» σχεδιασμένα.

Εσωτερικό: άνεση και ουσία

Η Citroën παραδοσιακά «χτίζει» πάνω στην άνεση και εδώ το C3 ακολουθεί την ίδια λογική. Τα καθίσματα Advanced Comfort είναι πιο γεμάτα και φτιαγμένα για χαλαρή καθημερινή χρήση, ενώ η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί με στόχο να φιλτράρει τις κακοτεχνίες του δρόμου χωρίς να κουράζει. Στο ταμπλό, η προσέγγιση είναι πιο καθαρή: λιγότερη «φασαρία» σε σχεδίαση, περισσότερη ευκολία στην καθημερινότητα. Στον τεχνολογικό τομέα, υπάρχει κεντρική οθόνη 10,25’’ σε ψηλή θέση, με πιο γρήγορη λειτουργία και πλήρη συνδεσιμότητα.

Για τα δεδομένα της κατηγορίας, οι χώροι κρίνονται επαρκείς για τέσσερις ενήλικες, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 310 λίτρα, τιμή που καλύπτει τις βασικές ανάγκες πόλης και μικρών αποδράσεων.

Κινητήρες: από απλότητα μέχρι πιο «γεμάτη» επιλογή

Η γκάμα ξεκινά με τον γνωστό 1.2 PureTech βενζίνης:

83 PS με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων, για όσους θέλουν απλό πακέτο και χαμηλό κόστος χρήσης.

Για όσους αναζητούν περισσότερη άνεση στην κίνηση και καλύτερες επιδόσεις, υπάρχει ισχυρότερη έκδοση:

110 PS με αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων.

Σε αυτή τη διαμόρφωση, το 0–100 km/h αναφέρεται γύρω στα 10,5’’, με τελική ταχύτητα πάνω από 180 km/h. Η μέση κατανάλωση τοποθετείται στα 5,5 lt/100 km, ενώ οι εκπομπές CO₂ παραμένουν χαμηλές — κάτι που, σε αρκετές εκδόσεις, μπορεί να μεταφραστεί και σε μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, ανάλογα με την τελική έγκριση/διαμόρφωση.

Σημείο που βοηθά την αίσθηση στο δρόμο είναι και το βάρος, που παραμένει κάτω από 1.100 κιλά, δίνοντας πιο «ζωντανή» συμπεριφορά στις αστικές ταχύτητες.

Τι παίρνεις από 18.300 ευρώ

Το βασικό επιχείρημα του C3 είναι ότι ξεκινά από 18.300 ευρώ, τιμή που το φέρνει σε άμεση επαφή με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αγοραστών: νέους οδηγούς, ζευγάρια, μικρές οικογένειες ή όσους θέλουν ένα δεύτερο αυτοκίνητο πόλης χωρίς να νιώθουν ότι «κόβουν» από εξοπλισμό.

Στον βασικό εξοπλισμό, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, περιλαμβάνονται συστήματα όπως:

υποβοήθηση/υποστήριξη λωρίδας,

αναγνώριση κόπωσης,

διατήρηση ταχύτητας,

αισθητήρες φωτός και βροχής,

κάμερα οπισθοπορείας,

συνδεσιμότητα Apple CarPlay & Android Auto.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πακέτο που δεν στηρίζεται σε «εντυπωσιασμούς», αλλά σε χρήσιμα χαρακτηριστικά καθημερινότητας. Και αυτό, στην πράξη, είναι συχνά το κριτήριο που κερδίζει την αγορά.

Τι κρατάμε;