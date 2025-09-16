Το αυτοκίνητο-θρύλος των 1,3 εκατ. ευρώ που είχε κάποτε ο Robert Redford

Η Porsche 904 Carrera GTS που ανήκε στον Robert Redford πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 1,3 εκατ. ευρώ – ένα εμβληματικό κομμάτι ιστορίας.

Ο Robert Redford υπήρξε λάτρης των κλασικών αυτοκινήτων, πέρα από τη λαμπρή του καριέρα.

Στη συλλογή του βρέθηκε και μια Porsche 904 Carrera GTS του 1964 .

Το αυτοκίνητο είχε αγωνιστική ιστορία και χρησιμοποιήθηκε από την Porsche στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής.

Το 2022 το συγκεκριμένο μοντέλο πουλήθηκε για πάνω από 1,3 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία στο Παρίσι.

Ο ηθοποιός και το πάθος του για τα αυτοκίνητα

Σήμερα το Χόλιγουντ πενθεί. Ο ένας και μοναδικός Robert Redford, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Ο μεγάλςο αυτός αστέρα, δεν υπήρξε μόνο ένας από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς της βιομηχανίας αλλά και άνθρωπος με βαθιά αγάπη για τα κλασικά αυτοκίνητα. Από τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 τον έβλεπαν συχνά στο τιμόνι μοντέλων της Porsche και της Ferrari, επιλογές που ταίριαζαν απόλυτα στο στιλ και στη διακριτική κομψότητα που τον χαρακτήριζε.

Η Porsche 904 Carrera GTS του Redford

Ανάμεσα στα αυτοκίνητα που απέκτησε ξεχωρίζει μια Porsche 904 Carrera GTS του 1964. Το μοντέλο αυτό είχε ήδη γράψει ιστορία: η Porsche το χρησιμοποίησε στο World Sportscar Championship την περίοδο 1964–1966, ενισχύοντας τη φήμη του ως αγωνιστικό-ορόσημο.

Η συγκεκριμένη Porsche παραδόθηκε αρχικά στον Καλιφορνέζο συλλέκτη Steve Earle, ο οποίος τη δέχτηκε μέσω ειδικής αεροπορικής πτήσης της PanAm. Δύο χρόνια αργότερα, ο Earle πούλησε το αυτοκίνητο στον Redford, που το κράτησε περίπου για μια δεκαετία, απολαμβάνοντας το ιδιαίτερο σπορ κουπέ στους δρόμους της Καλιφόρνιας.

Από το Hollywood στο σφυρί

Η ιστορία της Porsche δεν τελείωσε εκεί. Το 2022, σε δημοπρασία του οίκου Bonhams στο Παρίσι με τίτλο Les Grandes Marques du Monde, το αυτοκίνητο βγήκε στο σφυρί και άλλαξε χέρια για πάνω από 1,3 εκατ. ευρώ. Ένα ποσό που επιβεβαιώνει τη συλλεκτική του αξία, όχι μόνο ως αγωνιστικό όχημα αλλά και ως ένα κομμάτι συνδεδεμένο με τη ζωή ενός θρύλου του κινηματογράφου.

Τι κρατάμε;

Ο Robert Redford υπήρξε λάτρης της Porsche και των Ferrari.

Η Porsche 904 Carrera GTS του 1964 είχε και αγωνιστικό παρελθόν .

Το αυτοκίνητο ανήκε στον ηθοποιό για περίπου 10 χρόνια.

Το 2022 πουλήθηκε για πάνω από 1,3 εκατ. ευρώ, αποκτώντας θέση στην ιστορία των κλασικών αυτοκινήτων.

Φθηνότερο στην Ελλάδα απ’ ό,τι στη Γερμανία το οικογενειακό SUV της BMW – Τι τιμή έχει;

Με αυτό το premium Plug-in υβριδικό SUV κάναμε 200 πραγματικά ηλεκτρικά χλμ. με μία φόρτιση

Το νέο Volkswagen που απέκτησε δικό του τραγούδι