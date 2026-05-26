Το αγαπημένο Ford των Ελλήνων έφτασε τα 1.000.000 αυτοκίνητα

Η Ford γιορτάζει ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς το νούμερο 1.000.000 αντίτυπο βγήκε από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου

Σημαντικό ορόσημο για το Ford Puma, καθώς από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου της στην Κραϊόβα της Ρουμανίας βγήκε το 1.000.000ό αντίτυπο του δημοφιλούς crossover. Ένα επίτευγμα που επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία του μοντέλου στην ευρωπαϊκή αγορά και τον κομβικό ρόλο που έχει αποκτήσει στη γκάμα της αμερικανικής εταιρείας.

Το αγαπημένο του Ευρωπαϊκού κοινού

Το Ford Puma αποτέλεσε το επιβατικό μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις για τη Ford στην Ευρώπη μέσα στο 2025, ενώ παράλληλα αναδείχθηκε το αυτοκίνητο με τις υψηλότερες ταξινομήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για τρεις συνεχόμενες χρονιές, από το 2023 έως και το 2025. Μια επίδοση που αποτυπώνει ξεκάθαρα την απήχηση που έχει το μοντέλο στο ευρωπαϊκό κοινό.

Η παραγωγή του Puma πραγματοποιείται αποκλειστικά στο εργοστάσιο της Ford στην Κραϊόβα, με τη μάρκα να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή των εργαζομένων και στην προσοχή που δίνεται σε κάθε στάδιο της κατασκευής.

Η γκάμα του Ford Puma περιλαμβάνει σήμερα τόσο το υβριδικό Puma EcoBoost Hybrid όσο και το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και προτιμήσεων. Παράλληλα, διαθέσιμη παραμένει και η πιο σπορ έκδοση ST Powershift, που ενισχύει τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Ευχάριστο, αποδοτικό και πρακτικό

Σύμφωνα με τη Ford, βασικό στοιχείο της επιτυχίας του Puma αποτελεί ο συνδυασμός οδηγικής ευχαρίστησης, αποδοτικότητας και πρακτικότητας. Το crossover της εταιρείας συνεχίζει να ξεχωρίζει για το δυναμικό design, τον νεανικό χαρακτήρα και τους ευέλικτους χώρους του, στοιχεία που το έχουν καταστήσει μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία.

Σημαντικό ρόλο στην καθημερινή πρακτικότητα παίζουν και οι έξυπνες λύσεις αποθήκευσης. Το υβριδικό Puma διαθέτει το γνωστό MegaBox κάτω από το δάπεδο του πορτμπαγκάζ, ενώ το ηλεκτρικό Puma Gen-E εξοπλίζεται με το μεγαλύτερο GigaBox, προσφέροντας επιπλέον χώρο φόρτωσης χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση των επιβατών.

Με το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου μονάδων, το Puma επιβεβαιώνει τη θέση του ως ένα από τα σημαντικότερα success stories της Ford στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Στη χώρα μας, το Ford Puma προσφέρεται σε υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις και ξεκινά από τις 21.528 ευρώ.

Αναλυτικά οι εκδόσεις στην Ελλάδα:

Ford Puma Ecoboost Hybrid

Έκδοση Αμάξωμα Κινητήρας Κιβώτιο CO2 (WLTP) Τιμή με ΦΠΑ & Τ.Τ. Titanium 5Θ 1.0L EcoBoost 125PS mHEV 6-τάχυτο μηχανικό 120 g/km 21.528 € Titanium 5Θ 1.0L EcoBoost 125PS mHEV 7-τάχυτο αυτόματο Powershift 128 g/km 23.348 € ST-Line 5Θ 1.0L EcoBoost 125PS mHEV 6-τάχυτο μηχανικό 122 g/km 23.990 € ST-Line 5Θ 1.0L EcoBoost 125PS mHEV 7-τάχυτο αυτόματο Powershift 129 g/km 25.828 € ST-Line X 5Θ 1.0L EcoBoost 125PS mHEV 6-τάχυτο μηχανικό 122 g/km 27.998 € ST-Line X 5Θ 1.0L EcoBoost 125PS mHEV 7-τάχυτο αυτόματο Powershift 130 g/km 30.195 € ST-Line X 5Θ 1.0L EcoBoost 155PS mHEV 7-τάχυτο αυτόματο Powershift 128 g/km 32.083 € BlueCruise Edition 5Θ 1.0L EcoBoost 125PS mHEV 7-τάχυτο αυτόματο Powershift 129 g/km 32.066 € ST 5Θ 1.0L EcoBoost 170PS mHEV 7-τάχυτο αυτόματο Powershift 135 g/km 37.380 €

Ford Puma Gen-E

Έκδοση Αμάξωμα Κινητήρας Κιβώτιο Μπαταρία Τιμή με ΦΠΑ & Τ.Τ. Style 5Θ Ηλεκτροκινητήρας 168PS 1-τάχυτο αυτόματο 46.8kWh 36.951 € Premium 5Θ Ηλεκτροκινητήρας 168PS 1-τάχυτο αυτόματο 46.8kWh 38.803 € BlueCruise 5Θ Ηλεκτροκινητήρας 168PS 1-τάχυτο αυτόματο 46.8kWh 41.803 €

Ford Puma Gen-E (Απόθεμα)

Έκδοση Αμάξωμα Κινητήρας Κιβώτιο Μπαταρία Τιμή με ΦΠΑ & Τ.Τ. Style 5Θ Ηλεκτροκινητήρας 168PS 1-τάχυτο αυτόματο 43kWh 36.406 € Premium 5Θ Ηλεκτροκινητήρας 168PS 1-τάχυτο αυτόματο 43kWh 38.642 € Sound Edition 5Θ Ηλεκτροκινητήρας 168PS 1-τάχυτο αυτόματο 43kWh 41.246 €

