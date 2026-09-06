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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το αγωνιστικό Defender του Dakar βγαίνει στον δρόμο με 635 ίππους

ΚΥΡΙΑΚΗ | 06.09.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Το νέο Defender Dakar μεταφέρει την τεχνολογία του D7X-R, που κυριάρχησε στην κατηγορία Stock του Dakar 2026, σε ένα περιορισμένης παραγωγής και απολύτως νόμιμο για κυκλοφορία 4×4

Το Defender Dakar Design Preview δεν είναι απλά ένα πρωτότυπο που «ίσως» περάσει στην παραγωγή αλλά μια σχεδόν ολοκληρωμένη προεπισκόπηση ενός από τα πιο ακραία Defender που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Πρόκειται για τη νόμιμη για κυκλοφορία  στον δρόμο εξέλιξη του αγωνιστικού D7X-R με τις κρατήσεις να προγραμματίζεται να ανοίξουν στις αρχές του 2027.

Η σύνδεση με το Dakar δεν περιορίζεται σε χρώματα και διακοσμητικά στοιχεία. Το D7X-R βασίστηκε στο Defender OCTA και συμμετείχε στη νέα κατηγορία Stock, η οποία αφορά αγωνιστικά αυτοκίνητα με στενή σχέση με μοντέλα παραγωγής.

Στο Dakar του 2026, τα τρία Defender D7X-R τερμάτισαν στην πρώτη, τη δεύτερη και την τέταρτη θέση της κατηγορίας τους, ενώ πέτυχαν το «1-2-3» στις 10 από τις 13 ειδικές διαδρομές.

V8 με πλήρη ισχύ και αγωνιστική ανάρτηση

Το Defender Dakar διατηρεί την αρχιτεκτονική αμαξώματος D7x, το κιβώτιο, τη μετάδοση και τον twin-turbo V8 των 4,4 λίτρων που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για το αγωνιστικό αυτοκίνητο.

Στο D7X-R η απόδοση του κινητήρα ήταν περιορισμένη από τους κανονισμούς, στην έκδοση δρόμου όμως, ο V8 θα αποδίδει την πλήρη ισχύ του, φτάνοντας τους 635 ίππους και τα 750 Nm ροπής.

Η αερανάρτηση του OCTA δίνει τη θέση της σε αμορτισέρ της Bilstein, εξελιγμένα με βάση την εμπειρία από τους αγώνες Rally-Raid. Το μετατρόχιο είναι μεγαλύτερο, η απόσταση από το έδαφος έχει αυξηθεί και οι θόλοι έχουν διευρυνθεί για να χωρέσουν τα μεγάλα ελαστικά.

Οι νέες σφυρήλατες ζάντες των 20 ιντσών συνδυάζονται με ελαστικά παντός εδάφους 35 ιντσών. Στο κάτω μέρος του αμαξώματος έχουν τοποθετηθεί ενισχυμένη μεταλλική ποδιά εμπρός και πρόσθετες προστατευτικές επιφάνειες για τα μηχανικά μέρη.

Το Defender Dakar αποκτά επίσης τα νέα προγράμματα οδήγησης Dunes και Gravel, για κίνηση σε άμμο και χαλαρό χωμάτινο έδαφος.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το Airborne Detection, ένα σύστημα που εξελίχθηκε για το αγωνιστικό D7X-R. Τα ηλεκτρονικά αναγνωρίζουν πότε το αυτοκίνητο βρίσκεται στον αέρα κατά τη διάρκεια ενός άλματος και προσαρμόζουν την απόδοση της ροπής, ώστε να περιοριστεί η καταπόνηση της μετάδοσης κατά την προσγείωση.

Εμφάνιση χωρίς διακριτικότητα

Η συγγένεια με το αγωνιστικό αυτοκίνητο είναι εμφανής και εξωτερικά. Το Defender Dakar διαθέτει μεγάλα φτερά με εμφανή πριτσίνια, πρόσθετα φωτιστικά σώματα πάνω από το παρμπρίζ και σταθερή μεταλλική οροφή αντί για γυάλινη.

Το καπό και οι υπερυψωμένες εισαγωγές αέρα είναι κατασκευασμένα από ανθρακονήματα, με τις δεύτερες να έχουν σχεδιαστεί ώστε να περιορίζουν την είσοδο άμμου στον κινητήρα, όταν το αυτοκίνητο κινείται με υψηλή ταχύτητα.

Η ρεζέρβα έχει αφαιρεθεί από την πίσω πόρτα και έχει  μεταφερθεί στον χώρο αποσκευών, μαζί με έναν αεροσυμπιεστή για τη ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών.

Στο εσωτερικό υπάρχει διάταξη 2+2, με τέσσερα καθίσματα. Τα δύο εμπρός είναι αγωνιστικού τύπου και έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το Defender Dakar, ενώ προαιρετικά θα μπορούν να συνδυαστούν με ζώνες τεσσάρων σημείων.

Περιορισμένη παραγωγή από το 2027

Το αυτοκίνητο παρουσίασης συνδυάζει αμάξωμα σε απόχρωση Dakar Sand με οροφή Yanbu Turquoise, παραπέμποντας στα χρώματα του αγωνιστικού D7X-R. Θα διατεθούν και άλλες επιλογές, μεταξύ των οποίων οι Narvik Black και Alaska White.

Οι κρατήσεις θα ανοίξουν στις αρχές του 2027, ενώ οι πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές, η τιμή και ο αριθμός των αυτοκινήτων που θα κατασκευαστούν θα ανακοινωθούν στο Dakar του 2027 στη Σαουδική Αραβία.

Η τιμή αναμένεται να είναι υψηλότερη από εκείνη του Defender OCTA, καθώς το Dakar θα αποτελέσει την κορυφαία και πιο αγωνιστική έκδοση της οικογένειας.

Τι κρατάμε

  • Το Defender Dakar βασίζεται στο D7X-R που κέρδισε την κατηγορία Stock στο Dakar 2026.
  • Ο twin-turbo V8 των 4,4 λίτρων αποδίδει 635 ίππους και 750 Nm.
  • Διαθέτει ελαστικά 35 ιντσών και αγωνιστικού τύπου ανάρτηση Bilstein.
  • Το Airborne Detection προσαρμόζει τη λειτουργία του αυτοκινήτου κατά τα άλματα.
  • Θα παραχθεί σε περιορισμένο αριθμό, με τις κρατήσεις να ανοίγουν στις αρχές του 2027.

 

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Tags
#Defender#Defender Dakar
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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