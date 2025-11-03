quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το αλκοόλ πίσω από το 25% των θανάτων σε τροχαία στην Ευρώπη

ΔΕΥΤΕΡΑ | 03.11.2025
AutoTypos Team
to-alkool-piso-apo-to-25-ton-thanaton-se-trochaia-stin-evropi-748049

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 25% όλων των θανάτων από τροχαία ατυχήματα σε ολόκληρη την ΕΕ σχετίζονται με το αλκοόλ.

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ είναι μία από τις τρεις κύριες αιτίες θανάτου, ενώ οι άλλες αιτίες είναι η υπερβολική ταχύτητα και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Περίπου 6.500 θάνατοι θα μπορούσαν να αποτραπούν κάθε χρόνο εάν όλοι οι οδηγοί τηρούσαν τον νόμο και δεν οδηγούσαν μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Η Ευρώπη είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ στον κόσμο. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος των 9,2 λίτρων καθαρού αλκοόλ που καταναλώνεται ετησίως κρύβει μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών. Χώρες όπως η Μάλτα, η Νορβηγία και η Σουηδία έχουν χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με την Εσθονία, την Τσεχία και την Ιρλανδία.

Το αλκοόλ, ακόμη και σε μικρές ποσότητες, επηρεάζει την νηφαλιότητα του οδηγού. Οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο σώμα και τη συμπεριφορά κυμαίνονται από την αναισθησία μετά από μεγάλες ποσότητες έως την εξασθένηση των γνωστικών ικανοτήτων μετά από μικρές δόσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, το αλκοόλ επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης, ακόμη και κάτω από τα επιτρεπτά επίπεδα αλκοόλ που ισχύουν σε αρκετές χώρες της ΕΕ.

Οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει αλκοόλ διατρέχουν πολύ υψηλότερο κίνδυνο εμπλοκής σε ατυχήματα. Ο κίνδυνος αυξάνεται ραγδαία με την αύξηση της περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα (BAC). Ένα BAC 0,8 g/l αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος 2,7 φορές, ενώ BAC 1,5 g/l αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμών 22 φορές και τον κίνδυνο θανατηφόρων ατυχημάτων περίπου 200 φορές σε σύγκριση με έναν νηφάλιο οδηγό.

Εγκατάσταση συσκευής ανίχνευσης αλκοόλ

Η Ιταλία έχει καταστήσει υποχρεωτική την εγκατάσταση συσκευής ανίχνευσης αλκοόλ για οδηγούς που έχουν καταδικαστεί για παραβάσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Όσοι έχουν BAC άνω των 0,8 g/l πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή για δύο χρόνια, ενώ για BAC άνω του 1,5 g/l η διάρκεια χρήσης αυξάνεται στα τρία έτη. Η εγκατάσταση γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα συνεργεία, με ετήσια επανέκδοση πιστοποιητικού βαθμονόμησης και κυρώσεις για παραβίαση της συσκευής.

Εκτός από την Ιταλία, συσκευή ανίχνευσης αλκοόλ εφαρμόζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Δανία, η Σουηδία, η Πολωνία, η Λιθουανία και η Φινλανδία.

Το πιο προσιτό SUV της Nissan είναι και το πιο στιλάτο – Με τιμή από 21.290 ευρώ

Το φανάρι που χρειάστηκε 2 εκατ. ευρώ και 10 μήνες για να ενεργοποιηθεί

Που θα δείτε από κοντά στην Ελλάδα το πιο νέο και προηγμένο SUV της BMW;

Tags
#αλκοόλ#Ευρώπη#τροχαία
