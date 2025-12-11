quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το άλλο πρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ: Όταν η επικοινωνία σπάει τα στερεότυπα

ΠΕΜΠΤΗ | 11.12.2025
AutoTypos Team
to-allo-prosopo-tis-el-as-otan-i-epikoinonia-spaei-ta-stereotypa-786296

Από την «ξύλινη» διατύπωση στην ανθρώπινη πλευρά — Πώς ο λογαριασμός της ΕΛ.ΑΣ στο X κερδίζει εντυπώσεις με αυθόρμητο λόγο και αληθινή ευαισθησία

Ας είμαστε ειλικρινείς, η αστυνομία, δεν είναι ακριβώς το πιο αγαπητό και δημοφιλές σώμα για πολύ κόσμο. Αυτό μπορεί να υποστηρίζεται από ένα ιδεολογικό πλαίσιο που εξ ορισμού δεν τα πάει καλά με την εκτελεστική εξουσία αλλά  για να τα λέμε όλα, κατά καιρούς, υπάρχουν αφορμές και δίνονται δικαιώματα που αιτιολογούν αυτή τη στάση, ανεξαρτήτως πεποιθήσεων.

Μπορεί να πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, τα οποία όμως, σωρευμένα, έχουν οδηγήσει σε μια γενικευμένη αντιπάθεια και προκατάληψη. Δεν είμαστε εδώ ούτε για να πείσουμε ούτε για να μεταπείσουμε και η αποστασιοποιημένη εισαγωγή υπό την οπτική του εξωτερικού παρατηρητή, έχει να κάνει περισσότερο με το δεοντολογικό δημοσιογραφικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να εξετάζονται και να προβάλλονται ορισμένα πράγματα.

Με λίγα και απλά λόγια, πρέπει «το καλό να λέγεται» και αυτό δεν αφορά συμπάθειες ή αντιπάθειες, «ξέπλυμα» ή οτιδήποτε άλλο, πρόκειται απλά, για καταγραφή των γεγονότων.

Έχουμε λοιπόν εντυπωσιαστεί με τον τρόπο που διαχειρίζεται η ΕΛ.ΑΣ τον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «X», δηλαδή το πάλαι ποτέ, twitter. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα, είναι εξ ορισμού πιο χαλαρή / ελεύθερη και ο admin ή το επιτελείο που διαχειρίζεται το account φαίνεται πως έχουν προσαρμοστεί σε αυτό.

Ναι, συνεχίζουν να υπάρχουν τυπικές αναρτήσεις με τον γνωστό «ξύλινο» και τυπικό λόγο που μας έχει συνηθίσει (και ίσως και προβλέπεται…) η ΕΛ.ΑΣ. Ανάμεσα σε όλα αυτά όμως υπάρχουν και αναρτήσεις που δείχνουν ένα άλλο πρόσωπο.

Τελευταίο παράδειγμα, ο τρόπος που σχολιάστηκε ένα σοκαριστικό περιστατικό στη Νέα Μηχανιώνα της περιφέρειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, όπου ένα σκυλάκι θάφτηκε ζωντανό, δεμένο και φιμωμένο! Περαστικός που αντιλήφθηκε το περιστατικό κάλεσε την αστυνομία και η έγκαιρη επέμβαση των οργάνων, έσωσε το σκυλί από ένα αργό και βασανιστικό θάνατο.

Η ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ στο X λοιπόν, δεν ήταν τυπική, ξεκινούσε με το «Eίναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει δύο και ποιος τέσσερα πόδια»… κάτι με το οποίο –αν έχει κάποια σημασία- συντασσόμαστε 100%, όπως ελπίζουμε και ο περισσότερος κόσμος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος –επίσημος- λογαριασμός, έχει αναδείξει τις ζωοφιλικές ευαισθησίες του, υπάρχουν και παλιότερες σχετικές αναρτήσεις που αναδεικνύουν αυτό το προφίλ. Πιο προσιτό και πιο ανθρώπινο.

Η νέα Mercedes-Benz GLC στην Ελλάδα – Εκδόσεις και τιμές

Στην Ελλάδα η XPENG – Αναλυτικά μοντέλα και τιμές

Αγρότες (LIVE): Δες που βρίσκονται τα μπλόκα σε πραγματικό χρόνο σε όλη την Ελλάδα – Ενημερώσεις αστυνομίας

