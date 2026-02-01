Το άνετο SUV της MG με τους 170 PS που κοστίζει 26.950 ευρώ – Όλες οι εκδόσεις

Το νέο MGS5 EV έρχεται Ελλάδα με τιμή από 26.950 ευρώ, 170 PS ή 231 PS και αυτονομία έως 480 km. Δες εκδόσεις, εξοπλισμό και φόρτιση.

Η MG ενισχύει την παρουσία της στα μικρομεσαία ηλεκτρικά SUV με το MGS5 EV, ένα πισωκίνητο C-SUV που στοχεύει σε οικογενειακή χρήση, με σύγχρονες τεχνολογίες, πλήρες πακέτο υποβοήθησης οδήγησης και τιμή που (με τα τρέχοντα δεδομένα αγοράς) το φέρνει σε άμεση σύγκριση με “καθιερωμένους” παίκτες της κατηγορίας.

Στην Ελλάδα, η εισαγωγική τιμή που προβάλλεται στην αγορά είναι 26.950 ευρώ, υπολογίζοντας συνδυαστικά την τρέχουσα προωθητική ενέργεια και το όφελος από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» (όπου ο ενδιαφερόμενος πληροί τα κριτήρια και εγκριθεί η αίτηση).

Σχεδίαση και πρακτικότητα: SUV λογική, χωρίς υπερβολές

Η “ηλεκτρική” ταυτότητα φαίνεται στις λεπτομέρειες (κλειστή μάσκα, καθαρές επιφάνειες, έντονα φωτιστικά σώματα), με στόχο ένα σύγχρονο αλλά όχι κραυγαλέο αποτέλεσμα. Στην καθημερινότητα, το MGS5 EV δίνει βάρος στην πρακτικότητα, με χώρο αποσκευών που αναφέρεται στα 453 λίτρα.

Στο κομμάτι της κύλισης/άνεσης, η τεχνική βάση βοηθά: πίσω κίνηση και πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων (five-link), στοιχεία που συνήθως ευνοούν την ποιότητα κύλισης και τη σταθερότητα, ειδικά σε αυτοκίνητα με οικογενειακό προσανατολισμό.

Κινητήρας, μπαταρία, αυτονομία: δύο επιλογές (170 PS ή 231 PS)

Το MGS5 EV διατίθεται σε δύο εκδόσεις ως προς μπαταρία/ισχύ, με κοινό προσανατολισμό την καθημερινή χρηστικότητα και την αξιοπρεπή αυτονομία.

Standard Range: 49 kWh και 170 PS

Ισχύς: 125 kW (170 PS)

Μπαταρία: 49 kWh

Αυτονομία WLTP (συνδυαστικά): έως 340 km

0–100 km/h: 8,0 s

Long Range: 64 kWh και 231 PS

Ισχύς: 170 kW (231 PS)

Μπαταρία: 64 kWh

Αυτονομία WLTP (συνδυαστικά): έως 480 km

0–100 km/h: 6,3 s

Φόρτιση: 10–80% σε περίπου μισή ώρα (ανάλογα την έκδοση)

Για όσους φορτίζουν συχνά σε ταχυφορτιστή DC, οι χρόνοι είναι ανταγωνιστικοί:

Standard Range (49 kWh): 10–80% σε 24 λεπτά (μέγιστη ισχύς DC έως 120 kW)

Long Range (64 kWh): 10–80% σε 28 λεπτά (μέγιστη ισχύς DC έως 139 kW)

Στην πράξη, αυτά τα νούμερα είναι από τα βασικά “όπλα” του μοντέλου, γιατί μειώνουν το άγχος των ενδιάμεσων στάσεων σε ταξίδι.

Εξοπλισμός και τεχνολογία καμπίνας

Η λογική του MGS5 EV είναι “all rounder”: να έχει αυτά που περιμένει ο αγοραστής της κατηγορίας σε οθόνες/συνδεσιμότητα και ένα πλήρες πακέτο ADAS. Στις αναφορές της αγοράς, το μοντέλο εμφανίζεται με δύο επίπεδα εξοπλισμού (Exclusive & Luxury) και με στοιχεία όπως διπλή ψηφιακή διάταξη οθονών (10,25” για πίνακα οργάνων και 12,8” για infotainment), αυτόματο κλιματισμό και πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης.

Τιμές και εκδόσεις στην Ελλάδα

Εδώ χρειάζεται καθαρή διάκριση: Τιμή “από 26.950 ευρώ”: είναι τιμή που προκύπτει από συνδυασμό προωθητικής ενέργειας και του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» (με προϋποθέσεις/έγκριση).

Με βάση τον επίσημο τιμοκατάλογο MG, οι εκδόσεις που εμφανίζονται για το MGS5 EV είναι:

MGS5 EV 49 kWh EXCLUSIVE: 30.650 ευρώ

MGS5 EV 64 kWh LUXURY: 36.950 ευρώ

Τι κρατάμε;