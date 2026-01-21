Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Opel με AWD συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες, προηγμένο πλαίσιο και αυτονομία έως 502 km

Rüsselsheim. Οι χειμερινές συνθήκες οδήγησης, ιδιαίτερα σε δρόμους με χαμηλή πρόσφυση, αναδεικνύουν τη σημασία της τετρακίνησης και των προηγμένων συστημάτων ελέγχου. Σε αυτό το πλαίσιο, η Opel παρουσιάζει το νέο Grandland Electric All-Wheel Drive, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας με σύστημα τετρακίνησης.

Το Grandland Electric AWD βασίζεται σε δύο ηλεκτροκινητήρες – έναν στον εμπρός και έναν στον πίσω άξονα – και συνδυάζεται με πλαίσιο που ενσωματώνει τεχνολογία απόσβεσης επιλεκτικής συχνότητας. Η συγκεκριμένη διάταξη στοχεύει στη βελτίωση της σταθερότητας και της άνεσης, τόσο σε αστικές μετακινήσεις όσο και σε απαιτητικότερες διαδρομές.

Δύο ηλεκτροκινητήρες και τέσσερα προγράμματα οδήγησης

Η συνολική ισχύς του συστήματος φτάνει τα 239 kW (325 ίππους), με μέγιστη ροπή 509 Nm. Ο εμπρός κινητήρας αποδίδει 157 kW (213 hp), ενώ ο πίσω 83 kW (112 hp), εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση από χαμηλές ταχύτητες και αυξημένο έλεγχο σε στροφές και ανηφορικές διαδρομές.

Το πλαίσιο διαθέτει αμορτισέρ με δεύτερο υδραυλικό κύκλωμα, που προσαρμόζει μηχανικά την απόσβεση ανάλογα με τη συχνότητα των κινήσεων του αμαξώματος. Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει πιο άνετη κύλιση σε κακό οδόστρωμα, χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβεια στον χειρισμό.

Το μοντέλο προσφέρει τέσσερα προγράμματα οδήγησης:

4WD , με συνεχή λειτουργία και των δύο κινητήρων και κατανομή ισχύος και στους τέσσερις τροχούς, για ολισθηρές επιφάνειες.

Normal , με έμφαση στην αποδοτικότητα και κύρια χρήση του εμπρός άξονα.

Sport , με μόνιμη ενεργοποίηση και των δύο κινητήρων και πιο άμεση απόκριση.

Eco, που περιορίζει την ισχύ για μέγιστη αυτονομία.

Επιδόσεις, αεροδυναμική και αυτονομία

Το Grandland Electric AWD επιταχύνει από 0 έως 100 km/h σε 6,1 δευτερόλεπτα, ενώ ο συντελεστής οπισθέλκουσας Cd 0,278 το καθιστά το πιο αεροδυναμικά αποδοτικό Grandland μέχρι σήμερα.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου τύπου NMC, με ωφέλιμη χωρητικότητα 73 kWh, προσφέρει αυτονομία έως 502 km σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Σε ταχυφορτιστή DC, η φόρτιση από 20% σε 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται και το σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD, με προσαρμοζόμενη, αντιθαμβωτική λειτουργία, στοιχείο που ενισχύει την ορατότητα σε νυχτερινές και χειμερινές συνθήκες.

Το Opel Grandland Electric AWD είναι διαθέσιμο για παραγγελία στην ελληνική αγορά με τιμή από 52.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης προωθητικής ενέργειας. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο επίσημο δίκτυο Opel και στην ιστοσελίδα opel.gr.