Το απόλυτο SUV για τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές: Νέα τιμή στην Ελλάδα

Νέα τιμολόγηση και ενισχυμένος εξοπλισμός για το ΜΥ26 στην Ελλάδα. Δες εκδόσεις, τιμές και γιατί ταιριάζει ιδανικά στις γιορτινές αποδράσεις.

Αν ζητούμενο είναι ένα premium, άνετο και ασφαλές SUV για οικογενειακές διαδρομές με αποσκευές, το Audi Q5 παραμένει σημείο αναφοράς. Η ηχομόνωση και η κύλιση «καταπίνουν» χιλιόμετρα, η τετρακίνηση quattro προσφέρει σιγουριά σε βρεγμένο/χιονισμένο οδόστρωμα, ενώ η συρόμενη 2η σειρά καθισμάτων επιτρέπει ευελιξία φόρτωσης με χώρο αποσκευών έως 1.473 λίτρα. Στο ταμπλό, ο συνδυασμός Audi virtual cockpit και MMI Touch κρατά τον οδηγό «πάνω από τα γεγονότα», με καθαρή πληροφόρηση και γρήγορο χειρισμό.

Τι αλλάζει στο MY26

Η ελληνική γκάμα του Q5 περνά στο MY26 με ενισχυμένο βασικό εξοπλισμό και επικαιροποιημένη τιμολόγηση. Παραμένει η επιλογή ανάμεσα σε TFSI/TDI με MHEV 48V (204 PS) και plug-in hybrid (299/367 PS), όλες με S tronic και quattro.

Νέες τιμές Ελλάδας (SUV & Sportback)

Οι παρακάτω τιμές είναι λιανικές, μετά φόρων:

Q5 SUV

TFSI Hybrid quattro 204 PS : 72.980 € · 157 g/km CO₂ · Τέλη: 110 €

TDI Hybrid quattro 204 PS : 74.980 € · 156 g/km CO₂ · Τέλη: 109 €

e-hybrid quattro 299 PS (PHEV) : 79.980 € · 55 g/km CO₂ · Τέλη: 0 €

S line e-hybrid quattro 367 PS (PHEV): 85.980 € · 60 g/km CO₂ · Τέλη: 0 €

Q5 Sportback

TFSI Hybrid quattro 204 PS : 75.980 € · 157 g/km CO₂ · Τέλη: 110 €

TDI Hybrid quattro 204 PS : 77.980 € · 155 g/km CO₂ · Τέλη: 109 €

e-hybrid quattro 299 PS (PHEV) : 82.980 € · 56 g/km CO₂ · Τέλη: 0 €

S line e-hybrid quattro 367 PS (PHEV): 88.980 € · 60 g/km CO₂ · Τέλη: 0 €

Τεχνολογία & ασφάλεια που κάνει διαφορά στο ταξίδι

Virtual cockpit & MMI Touch με διαισθητικό μενού και πλούσια παραμετροποίηση.

ADAS τελευταίας γενιάς (ενδεικτικά: adaptive cruise assist , Audi pre sense ), για ανακούφιση σε μποτιλιάρισμα αλλά και σιγουριά σε αυτοκινητόδρομο.

MHEV 48V στα θερμικά: ηλεκτρική υποβοήθηση, χαμηλότερη κατανάλωση, πιο ομαλές εκκινήσεις.

PHEV e-hybrid: καθημερινές μετακινήσεις με ελάχιστη κατανάλωση, 0 € τέλη (βάσει CO₂), και quattro για βέλτιστη πρόσφυση σε χειμερινές συνθήκες.

Ποιο Q5 ταιριάζει στο προφίλ σου;

Θέλεις ισορροπία κόστους/εξοπλισμού και ταξιδιωτικό χαρακτήρα; Το TDI 204 PS είναι το «σίγουρο χαρτί» για πολλά χιλιόμετρα.

Κινείσαι κυρίως εντός πόλης και έχεις πρόσβαση σε φόρτιση; Το e-hybrid 299 PS προσφέρει καθημερινή οικονομία, αθόρυβη λειτουργία και 0 € τέλη .

Ζητάς κορυφαίες επιδόσεις χωρίς να θυσιάζεις την υβριδική λογική; Το S line e-hybrid 367 PS είναι το «γιορτινό» Q5 με premium πινελιές και άνεση μεγάλων αποστάσεων.

Θέλεις πιο coupe αισθητική; Το Sportback δίνει design-πλεονέκτημα χωρίς να υπονομεύει την πρακτικότητα.

«Εορταστικό» timing αγοράς

Για άμεσα διαθέσιμα οχήματα MY25, ισχύει όφελος 3.000 € για ταξινόμηση έως 31/12. Αν προλαβαίνεις παράδοση εντός χρονιάς, αξίζει να εξεταστεί, καθώς μειώνει ουσιαστικά το αρχικό κόστος απόκτησης χωρίς εκπτώσεις στον εξοπλισμό.

Τι κρατάμε;