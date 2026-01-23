Το απόλυτο Volkswagen Golf στην Ελλάδα – Με τιμή 71.380 ευρώ

Το Golf R στην Ελλάδα με 333 PS, 0-100 σε 4,6″ και τετρακίνηση 4MOTION. Νέα έκδοση Black Edition με πακέτο R-Performance. Τιμές από 67.980 ευρώ.

Το Volkswagen Golf R παραμένει το πιο ολοκληρωμένο σπορ Golf. Υψηλή ισχύς, προηγμένη τετρακίνηση και καθημερινή χρηστικότητα. Η γκάμα ενισχύεται με τη νέα έκδοση Black Edition, που δίνει πιο «σκοτεινή» αισθητική και στάνταρ το πακέτο R-Performance.

Κινητήριο σύνολο και επιδόσεις

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο 2.0 TSI με 245 kW (333 PS) και 420 Nm, συνδυασμένος με DSG 7 σχέσεων. Η εργοστασιακή επίδοση 0–100 km/h σε 4,6 s τοποθετεί το μοντέλο στον πυρήνα της κατηγορίας των hot hatch με πραγματικά supercar ρυθμούς εκκίνησης. Η τελική φθάνει 250 km/h και, με το R-Performance, ανεβαίνει έως 270 km/h.

Μετάδοση και δυναμική συμπεριφορά

Η ισχύς περνά μέσω 4MOTION με R-Performance Torque Vectoring που κατανέμει ενεργά τη ροπή μεταξύ των πίσω τροχών. Το αποτέλεσμα είναι σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες, πιο ουδέτερη συμπεριφορά σε κλειστές καμπές και καλύτερη πρόσφυση σε μεικτές συνθήκες. Το πλαίσιο είναι ρυθμισμένο ώστε να ισορροπεί δυναμισμό και άνεση, διατηρώντας το καθημερινό προφίλ που έκανε το Golf R δημοφιλές.

Black Edition: ύφος και ουσία

Η Golf R Black Edition υιοθετεί μονοχρωματική, πιο επιβλητική εμφάνιση με έντονα μαύρα στοιχεία εξωτερικά και εσωτερικά. Περιλαμβάνει το πακέτο R-Performance ως βασικό εξοπλισμό, άρα και την αυξημένη τελική έως 270 km/h. Πρόκειται για την πιο «καθαρή» αισθητική έκφραση του R, με σχεδιαστική συνοχή που τονίζει τον ρόλο του ως κορυφαίας έκδοσης Golf.

Τιμές στην ελληνική αγορά

Golf R: 67.980 €

Golf R Black Edition: 71.380 €

Οι τιμές αποτυπώνουν το επιπλέον πακέτο εξοπλισμού και το ξεχωριστό styling της Black Edition, χωρίς να αλλοιώνεται η βασική υπόσχεση του μοντέλου: κορυφαίες επιδόσεις με τεχνολογία για κάθε μέρα.

Ποιος θα το εκτιμήσει

Ο αγοραστής που θέλει all-round επιδόσεις, χωρίς συμβιβασμούς σε πρακτικότητα και τεχνολογία. Το Golf R εξακολουθεί να είναι πρόταση που καλύπτει τα πάντα: ταχύτατο, εύχρηστο, με ποιοτικό εσωτερικό και ψηφιακές υπηρεσίες που το καθιστούν επίκαιρο απέναντι σε νεότερους ανταγωνιστές. Η Black Edition απευθύνεται σε όσους θέλουν εξ αρχής το πληρέστερο πακέτο, με πιο έντονη ταυτότητα και την αυξημένη τελική.

Τι κρατάμε;