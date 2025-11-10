Το Audi από την Κίνα που είναι πιο γρήγορο από Lotus στην πίστα – Δες χρόνους

Η Audi πλέον προσφέρει το γρηγορότερο μοντέλο παραγωγής με τιμή κάτω των 500.000 γιουάν (περίπου 60.700 ευρώ) στην Κίνα

«Πάταγο» συνεχίζει να κάνει η Audi στην Κίνα με το αμιγώς ηλεκτρικό E5 Sportback, ένα μοντέλο-αποτέλεσμα της κοινοπραξίας της με την SAIC. Το E5 Sportback έκανε το ντεμπούτο του στις 16 Σεπτεμβρίου, συγκεντρώνοντας 10.000 προπαραγγελίες σε περίπου… 30 λεπτά!

Τώρα, το αμιγώς ηλεκτρικό Sportback σημείωσε το 3ο γρηγορότερο γύρο στo Ridge Circuit, αφήνοντας πίσω του αυτοκίνητα όπως η Lotus Emira.

H πίστα

Το Ridge Circuit, που επίσημα ονομάζεται “Baijun Mountain Ridge Track”, ξεκίνησε να λειτουργεί το 2024 και βρίσκεται στο Shaoxing της Κίνας. Πρόκειται για μια ορεινή πίστα μήκους 2,42 χλμ. με 31 στροφές, υψομετρική διαφορά 71 μέτρων και κλίσεις έως και 45 μοίρες. Η πίστα συνδυάζει άσφαλτο και σύνθετες επιφάνειες με στόχο να προσομοιώνει πραγματικές συνθήκες οδήγησης, δίνοντας προτεραιότητα στον δυναμικό χειρισμό και τον έλεγχο του πλαισίου έναντι της τελικής ταχύτητας.

Έκτοτε, το Baijun Mountain Ridge έχει εξελιχθεί σε ένα νέο σημείο αναφοράς για δοκιμές ηλεκτρικών μοντέλων υψηλών επιδόσεων στην Κίνα.

Η SAIC Audi ανακοίνωσε ότι το E5 Sportback σημείωσε χρόνο γύρου 01:42”99, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για οχήματα παραγωγής με τιμή κάτω των 500.000 γιουάν (περίπου 60.700 ευρώ). Αυτό σημαίνει πως το ηλεκτρικό μοντέλο της SAIC Audi άφησε πίσω του τη Lotus Emira, ενώ μπροστά του στην κατάταξη βρίσκονται μόνο τα, Xiaomi SU7 Ultra (2η θέση) και η Porsche Taycan Turbo GT με το πακέτο Weissach.

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα του πίνακα:

1 Porsche Taycan Turbo GT Weissach Package 2024 – 01:40.16

2 Xiaomi SU7 Ultra 2024 – 01:42.74

3 Audi E5 Sportback 2025 – 01:42.99

4 Lotus Emira I4 Automatic 2021 – 01:44.23

5 Zeekr 007 GT Long Range AWD Intelligent Driving 100 kWh 2025 – 01:45.01

6 Porsche Taycan 4 2024 – 01:45.25

7 Xiaomi SU7 Max 2024 – 01:45.78

8 Hyundai IONIQ 5 N 2024 – 01:46.64

9 Lynk & Co 03+ TCR Cyan 2023 – 01:46.74

10 Lynk & Co 03+ Racing AWD 2023 – 01:47.00

Aυτό είναι το Audi E5 Sportback

To Audi E5 Sportback είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό sedan που προκύπτει από τη συνεργασία SAIC και Audi. Οι τιμές ξεκινούν από 235.900 γιουάν (28.637 ευρώ) για τη βασική έκδοση, Pioneer και φτάνουν τα 319.900 γιουάν (38.835 ευρώ) για την κορυφαία έκδοση, Quattro. Η ισχύς κυμαίνεται από 220 kW έως 579 kW, με την κορυφαία έκδοση με διπλό κινητήρα να επιταχύνει από 0 σε 100 km/h σε μόλις 3,4 δευτερόλεπτα.

Διαβάστε επίσης: Οι αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν να έχουν πρόβλημα με τα τσιπ; – Η κρίση εφοδιασμού επιδεινώνεται

Το E5 Sportback χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική 800 volt και μπορεί να εξοπλιστεί με μπαταρία CATL 100 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως και 773 km στον κύκλο CLTC. Το αμάξωμά του fastback επιτυγχάνει συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,252, ενώ η ενεργή αεροδυναμική βελτιώνει την απόδοση και τη σταθερότητα. Διαθέτει ελαστικά Pirelli P Zero R0 245 mm μπροστά και 285 mm πίσω, σύστημα μεταβλητής απόσβεσης CDC, αερανάρτηση Continental και δαγκάνες φρένων τεσσάρων εμβόλων, όλα ρυθμισμένα για χειρισμό σε επίπεδο πίστας.

Στο εσωτερικό, το μοντέλο διαθέτει μια πανοραμική οθόνη 59 ιντσών που τροφοδοτείται από επεξεργαστή Snapdragon 8295 της Qualcomm με λειτουργικό σύστημα Audi OS. Περιλαμβάνει έναν βοηθό Audi που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονικούς καθρέφτες και πλήρη συμβατότητα με Apple CarPlay και Huawei HiCar. Οι υψηλότερες εκδόσεις προσθέτουν αεριζόμενα καθίσματα, ηχοσύστημα Bose με 18 ηχεία και προσαρμόσιμο φωτισμό.

Το E5 Sportback διαθέτει επίσης 27 αισθητήρες, επεξεργαστή Nvidia Orin-X και την πλατφόρμα αυτόνομης οδήγησης EBM της Momenta, η οποία υποστηρίζει οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο και πόλη, καθώς και αυτοματοποιημένο πάρκινγκ, ανταγωνιζόμενη τα Tesla Model 3, Nio ET5T και Zeekr 007 GT.

Τι κρατάμε:

Μετά τις 10.000 κρατήσεις σε 30 λεπτά, το Audi E5 Sportback έκανε νέο ρεκόρ

Αυτή τη φορά, το πρώτο παράγωγο της συνεργασίας Audi και SAIC «έλαμψε» στην πίστα Baijun Mountain Ridge

Εκεί σημείωσε το τρίτο ρεκόρ γύρου, αφήνοντας πίσω του τη Lotus Emira

Τι συμβαίνει αν χτυπήσει κεραυνός αυτοκίνητο και γιατί είσαι πιο ασφαλής απ’ ό,τι νομίζεις

Αποκάλυψη για το νέο Toyota Hilux – Πότε έρχεται Ελλάδα;

Οδήγηση στη βροχή: Τι πρέπει να προσέξουμε πριν και αφού ξεκινήσουμε