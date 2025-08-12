Το Audi που στην Ελλάδα κοστίζει 179.980 ευρώ, σπάει ρεκόρ παραγγελιών

Το Audi RS6 Avant performance, με τιμή 179.980 ευρώ στην Ελλάδα, σπάει ρεκόρ παραγγελιών παγκοσμίως. Δες γιατί αυξήθηκε η ζήτηση στο τέλος του κύκλου ζωής του.

Το Audi RS6 Avant σημειώνει ιστορικό ρεκόρ παραγγελιών παγκοσμίως στο πρώτο εξάμηνο του 2025

Στην Ελλάδα διατίθεται μόνο στην έκδοση performance , με τιμή 179.980 ευρώ

4.0 V8 twin-turbo , 630 PS, 850 Nm, 0-100 km/h σε 3,4’’

Πακέτα RS Dynamic και RS Dynamic Plus με τελική έως 305 km/h

Σπάνιο φαινόμενο: μοντέλο στο τέλος κύκλου ζωής να «εκτοξεύει» τη ζήτηση

Η Audi μπορεί να ετοιμάζει τον αντικαταστάτη του, αλλά το σημερινό RS6 Avant όχι μόνο δεν δείχνει σημάδια κόπωσης, αλλά καταγράφει την καλύτερη εμπορική επίδοση της ιστορίας του. Σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών της εταιρείας στο γερμανικό Automobilwoche, το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι παραγγελίες του RS6 έχουν φτάσει σε ιστορικό υψηλό, ενισχύοντας τις συνολικές πωλήσεις των μοντέλων Audi Sport κατά 41% σε σχέση με πέρυσι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτυχία αφορά αποκλειστικά τα RS-badged μοντέλα και όχι τις πιο «ήπιες» εκδόσεις S, κάτι που κάνει τα νούμερα ακόμη πιο εντυπωσιακά για ένα αυτοκίνητο που λανσαρίστηκε πριν έξι χρόνια.

Γιατί εκτοξεύτηκαν οι παραγγελίες τώρα;

Η απάντηση βρίσκεται μάλλον στον ανταγωνισμό και στις επικείμενες αλλαγές.

Η Mercedes-AMG δεν έχει ακόμη λανσάρει τη νέα E63 Estate.

Η BMW παρουσίασε την M5 Touring μόνο ως υβριδική , απομακρύνοντας αγοραστές που επιθυμούν ένα καθαρόαιμο V8.

Η ίδια η Audi έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι η επόμενη γενιά RS6 Avant (C9) θα έχει plug-in hybrid σύστημα, κάτι που κάνει πολλούς να προτιμούν το τρέχον μοντέλο πριν γίνει βαρύτερο και πιο περίπλοκο.

Η ελληνική διάσταση – 179.980 ευρώ για την απόλυτη έκδοση

Στη χώρα μας, η Audi διαθέτει αποκλειστικά την κορυφαία RS6 Avant performance, με τιμή που φτάνει τα 179.980 ευρώ. Η συγκεκριμένη έκδοση ενσωματώνει βελτιώσεις που ανεβάζουν την ισχύ του 4.0 V8 twin-turbo στους 630 PS (+30 PS) και τη ροπή στα 850 Nm (+50 Nm). Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 3,4 δευτερόλεπτα, 0,2’’ ταχύτερα από την προηγούμενη έκδοση.

Το πακέτο RS Dynamic περιλαμβάνει δυναμικό σύστημα τετραδιεύθυνσης, πίσω σπορ διαφορικό quattro και αυξημένη τελική ταχύτητα στα 280 km/h. Όσοι θέλουν το κάτι παραπάνω, μπορούν να επιλέξουν το RS Dynamic Plus, που φέρνει κεραμικά φρένα (34 κιλά ελαφρύτερα από τα στάνταρ), μειώνει περαιτέρω το βάρος και ανεβάζει την τελική στα 305 km/h.

Εστίαση στην οδηγική εμπειρία

Για την απόλυτη αίσθηση, η Audi αφαίρεσε τμήματα μόνωσης στο εσωτερικό, ώστε ο οδηγός να απολαμβάνει τη «μελωδία» του V8. Η μείωση βάρους φτάνει συνολικά τα 8 κιλά, ενώ το νέο κεντρικό διαφορικό είναι πιο ελαφρύ και συμπαγές. Το αναβαθμισμένο σύστημα διεύθυνσης είναι πιο ακριβές, ενώ το αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων εκτελεί αλλαγές ακόμη πιο γρήγορα.

Σχεδίαση και λεπτομέρειες

Το RS6 Avant performance ξεχωρίζει με στάνταρ ζάντες 21 ιντσών, ενώ προαιρετικά προσφέρονται ελαφρύτερες κατά 5 κιλά ζάντες 22 ιντσών, διαθέσιμες σε χρώματα από μαύρο ματ μέχρι χρυσό ματ, με σχεδίαση εμπνευσμένη από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό που συμβάλλει και στην ψύξη των φρένων.

Τι κρατάμε;

Το RS6 Avant performance σημειώνει ρεκόρ παραγγελιών παγκοσμίως στο πρώτο εξάμηνο του 2025

Στην Ελλάδα διατίθεται μόνο στην κορυφαία έκδοση, με 179.980 ευρώ

4.0 V8 twin-turbo , 630 PS, 850 Nm, 0-100 km/h σε 3,4’’

Πακέτα RS Dynamic και RS Dynamic Plus με τελική έως 305 km/h

Τελευταία ευκαιρία για πολλούς να αποκτήσουν ένα V8 χωρίς πλήρες υβριδικό σύστημα

Τα 5 best seller SUV για το 2025 στην Ελλάδα – Ενημέρωση Αυγούστου

Η BMW που έχει διπλάσιες πωλήσεις από τον αμέσως επόμενο ανταγωνιστή στην Ελλάδα το 2025 – Είναι η πιο φθηνή όλων

Αν πηγαίνεις με 1 χιλιόμετρο κάτω από το όριο μπορεί να πας φυλακή – Πού ισχύει αυτό;