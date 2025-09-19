quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

To Audi που ξεπέρασε τις 10.000 παραγγελίες σε μισή ώρα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19.09.2025
Autotypos Team
to-audi-pou-xeperase-tis-10-000-parangelies-se-misi-ora-771781

Το φράγμα των 10.000 παραγγελιών μέσα σε μόλις 30 λεπτά «έσπασε» το νέο μοντέλο της Audi.

  • Tο νέο AUDI E5 Sportback συγκέντρωσε 10.153 παραγγελίες μέσα στα πρώτα 30 λεπτά
  • Το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό μοντέλο ξεκινά από τα 235.900 γουάν (περίπου 27.400 ευρώ)
  • Προσφέρεται σε 4 εκδόσεις και κατασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της Audi SAIC στην Σαγκάη

Δυναμική εμφάνιση εμπνευσμένη από το μέλλον

Το E5 Sportback υιοθετεί ένα σύγχρονο fastback προφίλ με στοιχεία σχεδίασης που προέρχονται απευθείας από το πρωτότυπο Audi E concept. Το αμάξωμα είναι διαθέσιμο σε έξι διαφορετικές εξωτερικές αποχρώσεις, ενώ η αεροδυναμική του σχεδίαση επιτυγχάνει εντυπωσιακό συντελεστή οπισθέλκουσας 0,252 Cd. Ο φωτισμός παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο αισθητικό αποτέλεσμα, με 942 LED και σχεδόν 2.000 τριγωνικά στοιχεία που συνθέτουν δυναμικά animations καλωσορίσματος, προσφέροντας μοναδική εμπειρία κατά την είσοδο στο όχημα.

Μεγάλες διαστάσεις και εσωτερική ευρυχωρία

Με διαστάσεις 4.881 χλστ. μήκος, 1.960 πλάτος, 1.479 ύψος και μεταξόνιο 2.950 χλστ., το Audi E5 Sportback διαθέτει ένα ιδιαίτερα ευρύχωρο εσωτερικό, που συνδυάζεται άψογα με τον τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής. Στο εσωτερικό δεσπόζει μια ενιαία οθόνη 59 ιντσών, η οποία λειτουργεί με επεξεργαστή Snapdragon 8295 της Qualcomm και το λειτουργικό σύστημα Audi OS. Την εμπειρία πλαισιώνει η νέα ψηφιακή διεπαφή “Audi Island”, η οποία επιτρέπει πλήρη έλεγχο των λειτουργιών του οχήματος.

Διαβάστε επίσης: Η Xpeng ξεκινά επίσημα την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη

Ο ψηφιακός βοηθός Audi Assistant, που βασίζεται σε προηγμένο γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να αναγνωρίζει εντολές από πολλαπλές ζώνες της καμπίνας, καθιστώντας τη φωνητική αλληλεπίδραση πιο φυσική από ποτέ. Το σύστημα υποστηρίζει Apple CarPlay και Huawei HiCar, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα.

Άνεση και premium εξοπλισμός

Το E5 Sportback εξοπλίζεται με όλα όσα περιμένει κανείς από ένα premium ηλεκτρικό όχημα όπως, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα, πανοραμική ηλιοροφή, κάμερες 360° για πανοραμική θέαση, ασύρματη φόρτιση smartphone, ενώ η κορυφαίες εκδόσεις διαθέτουν, αερανάρτηση, προσαρμοζόμενα αμορτισέρ CDC, εσωτερικό φωτισμό με δυνατότητα εξατομίκευσης και ηχοσύστημα BOSE με 18 ηχεία.

Το Audi E5 Sportback έρχεται να ανεβάσει τον πήχη στην κατηγορία των μεσαίων ηλεκτρικών, συνδυάζοντας αιχμηρή σχεδίαση, τεχνολογία αιχμής και εντυπωσιακή απόδοση. Με την τεράστια ζήτηση ήδη από τις πρώτες στιγμές διάθεσής του, η Audi δείχνει ξεκάθαρα ότι μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι της ηλεκτρικής κινητικότητας, ειδικά στην ανταγωνιστική αγορά της Κίνας.

Έκδοση Τιμή (γουάν) Τιμή (Euro) Κίνηση Ισχύς Μπαταρία Αυτονομία (CLTC)
Pioneer 235.900 ~27.400 Πίσω (RWD) 220 kW 76,2 kWh (LFP) έως 618 χλμ
Pioneer Plus 269.900 ~31.400 Πίσω (RWD) 300 kW 100 kWh (NCM) έως 773 χλμ
Pioneer quattro 269.900 ~31.400 Τετρακίνηση (AWD) 386 kW 83,3 kWh (NCM) έως 623 χλμ
Flagship quattro 319.900 ~37.300 Τετρακίνηση (AWD) 579 kW 100 kWh (NCM) έως 647 χλμ

Πηγή: Carnewschina.com

Όλες οι ειδήσεις

Το πρώτο σε πωλήσεις αυτοκίνητο στην Ελλάδα για το 2025 – Ποιο είναι;

Φρένα αυτοκινήτου: Τα 4 προβλήματα που μπορείς να καταλάβεις με τον ήχο

Δοκιμή Dacia Bigster 1.2 mHEV 130 PS 4×4: Το απόλυτο οικογενειακό SUV για την Ελλάδα

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Audi#Audi E5 Sportback#Κίνα
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

i-audi-akyronei-ta-plana-tis-gia-tin-ilektriki-navarchida-643864

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.09.2025

Η Audi ακυρώνει τα πλάνα της για την ηλεκτρική ναυαρχίδα
xekinise-beef-o-epikefalis-schediasis-tis-mercedes-ta-vazei-me-audi-kai-bmw-774483

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.09.2025

Ξεκίνησε beef: Ο επικεφαλής σχεδίασης της Mercedes τα βάζει με Audi και BMW
dierrefse-fotografia-tou-neou-coupe-tis-audi-pou-to-eidame-773136

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.09.2025

Διέρρευσε φωτογραφία του νέου coupe της Audi – Πού το είδαμε;
to-audi-pou-stin-ellada-kostizei-179-980-evro-spaei-rekor-parangelion-649936

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.08.2025

Το Audi που στην Ελλάδα κοστίζει 179.980 ευρώ, σπάει ρεκόρ παραγγελιών
neo-audi-q3-e-hybrid-me-272-ippous-stin-ellada-des-timi-kai-exoplismo-768092

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.07.2025

Νέο Audi Q3 e-hybrid με 272 ίππους στην Ελλάδα: Δες τιμή και εξοπλισμό
me-ti-neo-erchetai-to-ananeomeno-mazda-3-des-apo-ti-timi-xekina-767901

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.07.2025

Με τι νέο έρχεται το ανανεωμένο Mazda 3; – Δες από τι τιμή ξεκινά

Πρόσφατες Ειδήσεις