To Audi που ξεπέρασε τις 10.000 παραγγελίες σε μισή ώρα

Το φράγμα των 10.000 παραγγελιών μέσα σε μόλις 30 λεπτά «έσπασε» το νέο μοντέλο της Audi.

Tο νέο AUDI E5 Sportback συγκέντρωσε 10.153 παραγγελίες μέσα στα πρώτα 30 λεπτά

Το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό μοντέλο ξεκινά από τα 235.900 γουάν (περίπου 27.400 ευρώ)

Προσφέρεται σε 4 εκδόσεις και κατασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της Audi SAIC στην Σαγκάη

Δυναμική εμφάνιση εμπνευσμένη από το μέλλον

Το E5 Sportback υιοθετεί ένα σύγχρονο fastback προφίλ με στοιχεία σχεδίασης που προέρχονται απευθείας από το πρωτότυπο Audi E concept. Το αμάξωμα είναι διαθέσιμο σε έξι διαφορετικές εξωτερικές αποχρώσεις, ενώ η αεροδυναμική του σχεδίαση επιτυγχάνει εντυπωσιακό συντελεστή οπισθέλκουσας 0,252 Cd. Ο φωτισμός παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο αισθητικό αποτέλεσμα, με 942 LED και σχεδόν 2.000 τριγωνικά στοιχεία που συνθέτουν δυναμικά animations καλωσορίσματος, προσφέροντας μοναδική εμπειρία κατά την είσοδο στο όχημα.

Μεγάλες διαστάσεις και εσωτερική ευρυχωρία

Με διαστάσεις 4.881 χλστ. μήκος, 1.960 πλάτος, 1.479 ύψος και μεταξόνιο 2.950 χλστ., το Audi E5 Sportback διαθέτει ένα ιδιαίτερα ευρύχωρο εσωτερικό, που συνδυάζεται άψογα με τον τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής. Στο εσωτερικό δεσπόζει μια ενιαία οθόνη 59 ιντσών, η οποία λειτουργεί με επεξεργαστή Snapdragon 8295 της Qualcomm και το λειτουργικό σύστημα Audi OS. Την εμπειρία πλαισιώνει η νέα ψηφιακή διεπαφή “Audi Island”, η οποία επιτρέπει πλήρη έλεγχο των λειτουργιών του οχήματος.

Ο ψηφιακός βοηθός Audi Assistant, που βασίζεται σε προηγμένο γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να αναγνωρίζει εντολές από πολλαπλές ζώνες της καμπίνας, καθιστώντας τη φωνητική αλληλεπίδραση πιο φυσική από ποτέ. Το σύστημα υποστηρίζει Apple CarPlay και Huawei HiCar, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα.

Άνεση και premium εξοπλισμός

Το E5 Sportback εξοπλίζεται με όλα όσα περιμένει κανείς από ένα premium ηλεκτρικό όχημα όπως, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα, πανοραμική ηλιοροφή, κάμερες 360° για πανοραμική θέαση, ασύρματη φόρτιση smartphone, ενώ η κορυφαίες εκδόσεις διαθέτουν, αερανάρτηση, προσαρμοζόμενα αμορτισέρ CDC, εσωτερικό φωτισμό με δυνατότητα εξατομίκευσης και ηχοσύστημα BOSE με 18 ηχεία.

Το Audi E5 Sportback έρχεται να ανεβάσει τον πήχη στην κατηγορία των μεσαίων ηλεκτρικών, συνδυάζοντας αιχμηρή σχεδίαση, τεχνολογία αιχμής και εντυπωσιακή απόδοση. Με την τεράστια ζήτηση ήδη από τις πρώτες στιγμές διάθεσής του, η Audi δείχνει ξεκάθαρα ότι μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι της ηλεκτρικής κινητικότητας, ειδικά στην ανταγωνιστική αγορά της Κίνας.

Έκδοση Τιμή (γουάν) Τιμή (Euro) Κίνηση Ισχύς Μπαταρία Αυτονομία (CLTC) Pioneer 235.900 ~27.400 Πίσω (RWD) 220 kW 76,2 kWh (LFP) έως 618 χλμ Pioneer Plus 269.900 ~31.400 Πίσω (RWD) 300 kW 100 kWh (NCM) έως 773 χλμ Pioneer quattro 269.900 ~31.400 Τετρακίνηση (AWD) 386 kW 83,3 kWh (NCM) έως 623 χλμ Flagship quattro 319.900 ~37.300 Τετρακίνηση (AWD) 579 kW 100 kWh (NCM) έως 647 χλμ

Πηγή: Carnewschina.com

