Το Audi RS που ξεπουλάει μόλις έγινε ακόμη πιο ισχυρό με τιμή που αγγίζει τις 200.000 ευρώ

Το Audi RS5, που έχει ήδη ξεπουλήσει για το 2026, αποκτά έκδοση ABT RS5-R με 720 PS, 905 Nm και παραγωγή μόλις 130 αυτοκινήτων.

Η νέα γενιά του Audi RS5 έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της Audi Sport, με τις ευρωπαϊκές παραγγελίες να είναι σχεδόν διπλάσιες από τις αρχικές προβλέψεις της εταιρείας. Μάλιστα, όπως είχαμε αναφέρει πρόσφατα, ολόκληρη η προγραμματισμένη παραγωγή του μοντέλου για το 2026 έχει ήδη εξαντληθεί, παρά την υψηλή τιμή του.

Και ενώ το εργοστασιακό RS5 διαθέτει ήδη 639 PS, η γερμανική ABT Sportsline αποφάσισε ότι υπάρχουν περιθώρια για ακόμη περισσότερη ισχύ. Το αποτέλεσμα είναι το νέο ABT RS5-R, μια ειδική έκδοση που αποδίδει 720 PS και 905 Nm ροπής, αποκτά εκτεταμένες επεμβάσεις στην εμφάνιση και στο πλαίσιο, ενώ θα κατασκευαστεί σε μόλις 130 αυτοκίνητα παγκοσμίως.

Η τιμή του ανεβαίνει σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο, καθώς ένα ολοκληρωμένο RS5-R μπορεί να πλησιάσει τις 200.000 ευρώ, ανάλογα με το αμάξωμα, το φινίρισμα και τον πρόσθετο εξοπλισμό.

Το Audi RS5 που ξεπούλησε για το 2026

Η Audi παρουσίασε τη νέα γενιά του RS5 τον Φεβρουάριο του 2026, εγκαινιάζοντας μια διαφορετική εποχή για τα μοντέλα υψηλών επιδόσεων της εταιρείας. Για πρώτη φορά, ένα RS αποκτά plug-in hybrid σύστημα κίνησης, συνδυάζοντας τον γνωστό V6 biturbo με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα. Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις που θα μπορούσε να δημιουργήσει η μετάβαση στην εξηλεκτρισμένη τεχνολογία, η εμπορική ανταπόκριση ξεπέρασε τις προσδοκίες.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Audi στις αρχές Οκτωβρίου, οι παραγγελίες του RS5 στην Ευρώπη είναι σχεδόν διπλάσιες από τις προβλέψεις, ενώ η παραγωγή που είχε προγραμματιστεί για ολόκληρο το 2026 έχει ήδη καλυφθεί. Η γερμανική εταιρεία χαρακτηρίζει μάλιστα το συγκεκριμένο λανσάρισμα ως το πιο επιτυχημένο στην ιστορία των μοντέλων Audi RS.

Το νέο RS5 διατίθεται σε δύο αμαξώματα, Sedan και Avant, καλύπτοντας το κενό που άφησαν πίσω τους τα προηγούμενα RS5 Coupe και RS4 Avant. Σε αυτή την ήδη δημοφιλή βάση έρχεται πλέον να προσθέσει τη δική της πρόταση η ABT Sportsline, ένας από τους πιο γνωστούς βελτιωτικούς οίκους που ειδικεύονται στα μοντέλα του ομίλου Volkswagen.

Από τους 639 στους 720 PS με τον ίδιο V6

Το εργοστασιακό Audi RS5 χρησιμοποιεί έναν V6 biturbo 2,9 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 510 PS και συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 177 PS. Η συνδυαστική ισχύς του plug-in hybrid συστήματος φτάνει τους 639 PS και τα 825 Nm, ενώ η μπαταρία των 25,9 kWh επιτρέπει ηλεκτρική αυτονομία έως 84 km, ανάλογα με την έκδοση και τις συνθήκες μέτρησης.

Η ABT δεν αλλάζει τη βασική αρχιτεκτονική του συστήματος κίνησης. Αντίθετα, επικεντρώνεται στην αναβάθμιση της απόδοσης του θερμικού κινητήρα μέσω του πακέτου ABT Power S. Με τις νέες ρυθμίσεις, η ισχύς του V6 αυξάνεται από τους 510 στους 591 PS, ενώ η ροπή του ανεβαίνει από τα 600 στα 680 Nm. Σε συνδυασμό με τον ηλεκτροκινητήρα, η συνολική απόδοση του RS5-R φτάνει πλέον τους 720 PS και τα 905 Nm.

Πρόκειται για αύξηση 81 PS και 80 Nm σε σχέση με το εργοστασιακό αυτοκίνητο, με την ABT να διευκρινίζει ότι οι συγκεκριμένες επιδόσεις προϋποθέτουν τη χρήση βενζίνης 98 οκτανίων. Το κανονικό Audi RS5 ολοκληρώνει την επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 3,6 δευτερόλεπτα. Για το RS5-R δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επίσημες μετρήσεις επιτάχυνσης, επομένως μένει να διαπιστωθεί πόσο θα βελτιωθεί ο συγκεκριμένος χρόνος. Αντίστοιχα, η τελική ταχύτητα παραμένει στα εργοστασιακά επίπεδα, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως τα 285 km/h με τον κατάλληλο εξοπλισμό της Audi.

Ανθρακονήματα, νέες ζάντες 22 ιντσών και χαμηλότερη ανάρτηση

Οι αλλαγές της ABT δεν περιορίζονται στον κινητήρα. Το RS5-R αποκτά ένα ολοκληρωμένο πακέτο αεροδυναμικών και αισθητικών επεμβάσεων, οι οποίες το διαφοροποιούν αισθητά από το εργοστασιακό μοντέλο. Στο εμπρός μέρος συναντάμε νέο splitter με πρόσθετα αεροδυναμικά πτερύγια, ενώ τα εμπρός φτερά διαθέτουν ειδικούς αεραγωγούς. Αντίστοιχες παρεμβάσεις έχουν γίνει στους πλαϊνούς καθρέπτες και στα μαρσπιέ, με τα νέα στοιχεία να κατασκευάζονται από ανθρακονήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε εμφανές γυαλιστερό carbon και ματ φινίρισμα Carbon Camouflage, το οποίο δίνει ακόμη πιο ιδιαίτερη εικόνα στο αμάξωμα. Στο πίσω μέρος υπάρχει ανασχεδιασμένος προφυλακτήρας με μεγαλύτερο διαχύτη, ενώ ειδικά για την έκδοση Avant προστίθεται νέα αεροτομή με αεροδυναμικά πτερύγια.

Η ABT έχει προχωρήσει και σε αλλαγές στο πλαίσιο, τοποθετώντας χαμηλότερα ελατήρια ανάρτησης και σπορ αντιστρεπτικές ράβδους, με στόχο τον περιορισμό των κλίσεων του αμαξώματος και την αμεσότερη απόκριση στις αλλαγές κατεύθυνσης. Την εικόνα συμπληρώνουν οι σφυρήλατες ζάντες ABT EVO Performance 22 ιντσών, σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα, οι οποίες συνδυάζονται με ελαστικά διαστάσεων 315/25 R22.

Μόλις 130 αυτοκίνητα σε ολόκληρο τον κόσμο

Η ABT ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει συνολικά 130 αυτοκίνητα παγκοσμίως, με τον αριθμό αυτό να αφορά αθροιστικά τα αμαξώματα Sedan και Avant. Η συλλεκτική ταυτότητα μεταφέρεται και στην καμπίνα, όπου υπάρχουν ειδικά σήματα με την ένδειξη «1 of 130».

Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν επίσης επενδύσεις από μικροΐνες Dinamica στην κεντρική κονσόλα, στο ταμπλό και σε τμήματα των καθισμάτων, ενώ τα paddles αλλαγής ταχυτήτων αποκτούν φινίρισμα ανθρακονημάτων που συνδυάζεται με εκείνο του εξωτερικού.

Η ABT έχει ήδη ανοίξει τις παραγγελίες για το RS5-R, χωρίς να έχει ανακοινώσει πόσα από τα 130 διαθέσιμα αυτοκίνητα έχουν δεσμευτεί.

Πόσο κοστίζει το ABT RS5-R των 720 PS;

Η μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με το εργοστασιακό μοντέλο εντοπίζεται στο κόστος απόκτησης. Στη Γερμανία, το πακέτο μετατροπής της ABT κοστίζει από 62.000 ευρώ για το Sedan και από 65.000 ευρώ για το Avant, χωρίς να περιλαμβάνεται η αγορά του ίδιου του Audi.

Αναλυτικά οι χρεώσεις του βελτιωτικού οίκου είναι οι εξής.

Έκδοση ABT RS5-R Κόστος πακέτου Sedan, γυαλιστερό carbon 62.000 € Sedan, Carbon Camouflage 65.000 € Avant, γυαλιστερό carbon 65.000 € Avant, Carbon Camouflage 68.000 €

Στα παραπάνω ποσά προστίθεται το κόστος τοποθέτησης και βαφής, που ξεκινά από 7.160 ευρώ για το Sedan και 7.600 ευρώ για το Avant, καθώς και τα έξοδα της απαιτούμενης πιστοποίησης TÜV. Οι τιμές αφορούν τη γερμανική αγορά και περιλαμβάνουν ΦΠΑ 19%.

Με την αγορά του αυτοκινήτου και το πακέτο μετατροπής, η συνολική τιμή στη Γερμανία ξεπερνά τις 180.000 ευρώ, ενώ οι πλουσιότερες διαμορφώσεις μπορούν να πλησιάσουν τις 200.000 ευρώ. Για σύγκριση, στην ελληνική αγορά η τιμή εκκίνησης του εργοστασιακού Audi RS5 Sedan είναι 125.980 ευρώ, όπως είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο σχετικό δημοσίευμά μας.

Το 2027 η ισχύς μπορεί να φτάσει τους 800 PS

Η ABT δεν σκοπεύει να σταματήσει στους 720 PS. Ο γερμανικός οίκος έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2027 σχεδιάζει να παρουσιάσει ένα επιπλέον πακέτο αναβάθμισης για το Audi RS5. Στο επίκεντρο βρίσκεται νέα βελτίωση του κινητήρα, με στόχο την αύξηση της συνολικής ισχύος στους 800 PS.

Παράλληλα, θα προσφέρεται και νέο σύστημα εξάτμισης από τιτάνιο, εξελιγμένο σε συνεργασία με την Akrapovic, προσφέροντας μια επιπλέον επιλογή για όσους θέλουν ακόμη πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα. Οι συγκεκριμένες αναβαθμίσεις δεν αποτελούν μέρος της σημερινής βασικής διαμόρφωσης του RS5-R, αλλά προγραμματίζονται ως πρόσθετες επιλογές για το 2027.

Τι κρατάμε;