Το Autotypos.gr στην Auto China 2026 με την Chery – Τι θα δούμε;

Το Autotypos.gr δίνει το «παρών» στην Auto China 2026 και στο CHERY International Business Summit, σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ταξίδια της χρονιάς για όποιον θέλει να καταλάβει προς τα πού κινείται σήμερα η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία. Η Chery ετοιμάζει μια πολυεπίπεδη παρουσία από τις 24 έως τις 28 Απριλίου, μοιράζοντας τη δράση ανάμεσα στην έκθεση του Πεκίνου και στην έδρα της στη Wuhu, όπου θα ξεδιπλώσει το επόμενο βήμα της στρατηγικής της.

Στην αποστολή βρίσκεται και ο δικός μας συνεργάτης Άκης Τεμπερίδης, ο οποίος θα μεταφέρει από κοντά το κλίμα της διοργάνωσης, τις σημαντικότερες αποκαλύψεις και όσα έχουν πραγματική σημασία για την ευρωπαϊκή αγορά και, φυσικά, για την Ελλάδα. Η φετινή παρουσία της Chery δεν περιορίζεται σε νέα μοντέλα. Η εταιρεία θέλει να δείξει πώς βλέπει συνολικά το μέλλον της μετακίνησης, από τα υβριδικά συστήματα και την οικογενειακή κινητικότητα μέχρι τη ρομποτική και τη βιωσιμότητα.

Δεν μιλά μόνο για αυτοκίνητα, αλλά για νέα κατεύθυνση

Η βασική είδηση από την πλευρά της Chery είναι ότι περνά σε μια νέα φάση στρατηγικής. Η εταιρεία περιγράφει αυτή τη μετάβαση ως στροφή από την παραγωγή προϊόντων στην παραγωγή αξίας, με πιο καθαρό επίκεντρο την οικογένεια και τις καθημερινές της ανάγκες.

Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι στην Auto China 2026 δεν θα δούμε μόνο νέα αυτοκίνητα, αλλά και τη νέα παγκόσμια φιλοσοφία της μάρκας. Η Chery θέλει να χτίσει το αφήγημά της γύρω από τρεις βασικούς άξονες:

άνετους χώρους

υψηλή ασφάλεια

έξυπνη αλληλεπίδραση

Με λίγα λόγια, προσπαθεί να μετακινηθεί από τον ρόλο του κατασκευαστή που πουλά μοντέλα, σε αυτόν μιας μάρκας που θέλει να καλύπτει πιο ολοκληρωμένα το οικοσύστημα της οικογενειακής μετακίνησης.

Το Chery Super Hybrid στο επίκεντρο

Ένα από τα βασικά τεχνολογικά στοιχεία που θα προβάλλει η εταιρεία είναι το Chery Super Hybrid. Σύμφωνα με όσα ανακοινώνει η μάρκα, πρόκειται για το βασικό τεχνολογικό της χαρτί για το 2026, με θερμική απόδοση κινητήρα 44,5% και μέση κατανάλωση 4,2 lt/100 km.

Αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί δείχνει πως η Chery δεν βλέπει τη μετάβαση στη νέα ενέργεια μόνο μέσα από τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, αλλά και μέσα από αποδοτικές υβριδικές λύσεις που μπορούν να μιλήσουν πιο άμεσα σε αγορές με διαφορετικές υποδομές και ανάγκες. Για την Ευρώπη, και ειδικά για χώρες όπου η πλήρης ηλεκτροκίνηση δεν έχει ακόμη ωριμάσει σε όλες τις κατηγορίες, αυτή η στρατηγική δεν είναι καθόλου αμελητέα.

Οι αριθμοί δείχνουν γιατί η Chery έρχεται με αυτοπεποίθηση

Η Chery φτάνει στην Auto China 2026 με πολύ ισχυρό εμπορικό υπόβαθρο. Στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς ξεπέρασε τις 600.000 πωλήσεις, ενώ μόνο τον Μάρτιο ανακοίνωσε νέο μηνιαίο ρεκόρ με 240.678 μονάδες, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 12,1%.

Παράλληλα, η συνολική παγκόσμια βάση χρηστών της έχει πλέον ξεπεράσει τα 19 εκατομμύρια, με 6,23 εκατομμύρια από αυτούς να βρίσκονται εκτός Κίνας. Αυτά τα νούμερα εξηγούν γιατί η Chery μιλά πλέον για «ποιοτική εμβάθυνση» και για ενίσχυση της παρουσίας της σε πιο απαιτητικές αγορές, όπως η Σκανδιναβία και η Μέση Ανατολή.

Για μια μάρκα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια αντιμετωπιζόταν στην Ευρώπη περισσότερο ως περιφερειακός παίκτης, οι αριθμοί αυτοί δείχνουν καθαρά ότι το μέγεθος και η αυτοπεποίθηση έχουν αλλάξει.

Η ρομποτική μπαίνει στο ίδιο κάδρο

Ένα ακόμη κομμάτι που ξεχωρίζει είναι η ρομποτική. Η Chery παρουσιάζει τη συνεργασία της με την AiMOGA Robotics ως τον τρίτο πυλώνα ανάπτυξης του ομίλου, δίπλα στην αυτοκίνηση και στη νέα ενεργειακή τεχνολογία.

Στην Auto China 2026 θα παρουσιαστούν νέα ρομπότ και νέα προϊόντα της AiMOGA, με την εταιρεία να υποστηρίζει ότι έχει ήδη περάσει από τη φάση της τεχνολογικής διερεύνησης στη φάση της πιο μαζικής εφαρμογής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει, πριν από έναν χρόνο παραδόθηκαν τα πρώτα 220 ανθρωποειδή ρομπότ, ενώ σήμερα η τεχνολογία της χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 100 εφαρμογές και σε πάνω από 30 χώρες.

Είναι σαφές ότι η Chery θέλει να συνδέσει την εικόνα της όχι μόνο με αυτοκίνητα, αλλά με ένα ευρύτερο, τεχνολογικό οικοσύστημα υπηρεσιών και αλληλεπίδρασης.

Θα δούμε και τη «πράσινη» πλευρά της στρατηγικής της

Η Chery δίνει βάρος και στο κομμάτι της βιωσιμότητας. Ο λεγόμενος Πράσινος Οδικός Χάρτης της προβλέπει τη δημιουργία 25 εργοστασίων μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2030, ενώ στο τέλος Απριλίου η εταιρεία θα δημοσιεύσει και την αναλυτική της έκθεση ESG.

Η μάρκα προσπαθεί έτσι να δείξει ότι η εξάπλωσή της δεν βασίζεται μόνο σε όγκο και τεχνολογία, αλλά και σε ένα αφήγημα περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης. Το πόσο ουσιαστικά μεταφράζεται αυτό στην πράξη είναι πάντα κάτι που θα κριθεί σε βάθος χρόνου, όμως είναι σαφές ότι η Chery θέλει να περάσει αυτό το μήνυμα πολύ έντονα στη φετινή της παρουσία.

Τι περιμένουμε να βγάλει η αποστολή του Autotypos.gr

Από τη δική μας πλευρά, το ενδιαφέρον δεν είναι να αναπαράγουμε απλώς τις ανακοινώσεις της Chery, αλλά να δούμε:

ποια μοντέλα έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για την Ευρώπη

ποιες τεχνολογίες είναι ώριμες και ποιες βρίσκονται ακόμη σε φάση επίδειξης

πού ακριβώς τοποθετεί η Chery τον εαυτό της απέναντι στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς ανταγωνιστές

και τι από όλα αυτά μπορεί να αποκτήσει ουσιαστικό νόημα για την ελληνική αγορά

