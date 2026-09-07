Το Autotypos και το Quattroruote στη ΔΕΘ 2026 – Η Ιαπωνία, τα αυτοκίνητα και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού

Το Autotypos και το Quattroruote έδωσαν δυναμικό «παρών» στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο κοινό περίπτερο με τον Ελεύθερο Τύπο, σε μια διοργάνωση με ξεχωριστό ενδιαφέρον για τον χώρο της αυτοκίνησης, καθώς τιμώμενη χώρα για το 2026 ήταν η Ιαπωνία

Η παρουσία μας στη φετινή ΔΕΘ είχε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Το autotypos.gr, το Quattroruote , o Ελεύθερος Τύπος και o eleftherostypos.gr βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη με δικό τους περίπτερο, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τις εκδόσεις και τη δουλειά μας, αλλά και σε εμάς να βρεθούμε στην καρδιά μιας από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις της χώρας.

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Η 90ή ΔΕΘ ήταν ούτως ή άλλως ξεχωριστή, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση του 1926, ενώ η Ιαπωνία ήταν η τιμώμενη χώρα της φετινής έκθεσης. Η παρουσία της ήταν έντονη τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας και επιχειρήσεων όσο και φυσικά στον χώρο της αυτοκίνησης.

Συγκυριακά, το Quattroruote, συμπλήρωσε 100 τεύχη παρουσίας στην Ελλάδα και το επετειακό μας τεύχος συνεχίζει να διατίθεται δωρεάν στο περίπτερο μας, το οποίο από την πρώτη στιγμή αποτέλεσε πόλο έλξης για τους επισκέπτες της έκθεσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περίπτερό μας

Μία από τις ξεχωριστές στιγμές της παρουσίας μας στη ΔΕΘ ήταν η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο περίπτερο του Ελεύθερου Τύπου, του eleftherostypos.gr του autotypos.gr και του Quattroruote.

Στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Έκθεση, ο Πρωθυπουργός πέρασε από το περίπτερό μας, συνομίλησε με τους ανθρώπους του ομίλου και τον εκδότη κ. Αλέξανδρο Σκαναβή, ενω πήρε στα χέρια του και κράτησε για ανάγνωση το περιοδικό μας, σε μια στιγμή που φυσικά είχε ξεχωριστή σημασία για όλους εμάς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προηγουμένως επισκεφθεί και το περίπτερο της Ιαπωνίας, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη της παρουσίας της τιμώμενης χώρας και όπου είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τεχνολογικές εφαρμογές, επιχειρήσεις αλλά και νέα μοντέλα της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, από το περίπτερό μας πέρασαν επίσης στελέχη της κυβέρνησης και εκπρόσωποι της πολιτικής και επιχειρηματικής ζωής, με τους οποίους είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για τον χώρο των Μέσων, της αυτοκίνησης αλλά και για τις εξελίξεις που διαμορφώνουν τη σύγχρονη κινητικότητα.

Η Ιαπωνία στο επίκεντρο… και φυσικά το αυτοκίνητο!

Για εμάς, η επιλογή της Ιαπωνίας ως τιμώμενης χώρας είχε αναπόφευκτα ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Η Ιαπωνία είναι μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, έχοντας διαμορφώσει επί δεκαετίες την εξέλιξη του αυτοκινήτου μέσα από την αξιοπιστία, την τεχνολογία, την υβριδική κίνηση και πλέον τον εξηλεκτρισμό.

Στο περίπτερο της Toyota τον πρώτο λόγο τον είχε η τεχνολογία με την εταιρεία να εκθέτει τα μοντέλα που αποτελούν τους φορείς της. Highlight, το εντυπωσιακό prοject Hilux με που κινείται με υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου.

Στη φετινή ΔΕΘ υπήρχε ισχυρή παρουσία ιαπωνικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων η Toyota Hellas, η Honda μέσω του Ομίλου Σαρακάκη, η Mazda μέσω του Ομίλου Συγγελίδη, η Nissan μέσω της Νικ. Ι. Θεοχαράκης, καθώς και εταιρείες που εκπροσωπούν τις Isuzu, Daihatsu και άλλες ιαπωνικές μάρκες.

Η Nissan έδωσε το παρών με την γκάμα των εξηλεκτρισμένων μοντέλων, συνδέοντας το τώρα της εταιρείας με το αύριο της αυτοκίνηση.

Η παρουσία αυτή μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε από κοντά και να φωτογραφίσουμε μοντέλα των ιαπωνικών εταιρειών που συμμετείχαν στην Έκθεση, από σύγχρονες υβριδικές προτάσεις μέχρι ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μοντέλα που δείχνουν την κατεύθυνση στην οποία κινείται πλέον η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία.

Σε πανελλήνια πρώτη παρουσίαση το Mazda CX-6e, ένα αυτοκίνητο μεγάλης σημασίας για την ιαπωνική εταιρεία, όντας η «άποψη της» για το πως πρέπει να είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της πιο δημοφιλούς κατηγορίας, των SUV.

Ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κατά την επίσκεψή του στο ιαπωνικό περίπτερο, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αυτοκίνητα και τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που παρουσιάζονταν εκεί.

Από κοντά με τους ανθρώπους και τα αυτοκίνητα

Για το Autotypos και το Quattroruote, μια έκθεση όπως η ΔΕΘ δεν είναι απλώς μια ευκαιρία προβολής. Είναι πάνω απ’ όλα μια ευκαιρία να συναντήσουμε από κοντά τους ανθρώπους της αγοράς, να μιλήσουμε με στελέχη των εταιρειών, να δούμε τα νέα μοντέλα χωρίς τη μεσολάβηση μιας οθόνης και φυσικά να καταγράψουμε φωτογραφικά όλα όσα είχαν ενδιαφέρον για τον κόσμο της αυτοκίνησης.

Ένας από τους ισχυρότερους ταχυφορτιστές της ΔΕΗ Blue, με ισχύ 360 kW, επί το έργον.

Στη Θεσσαλονίκη είχαμε την ευκαιρία να κινηθούμε ανάμεσα στα περίπτερα των ιαπωνικών εταιρειών, να δούμε τα αυτοκίνητα από κοντά και να συζητήσουμε με τους ανθρώπους που τα εκπροσωπούν στην ελληνική αγορά.

Και βέβαια, το υλικό αυτό δεν μένει απλώς ως μια ανάμνηση από τη ΔΕΘ. Οι φωτογραφίες, τα μοντέλα και οι πληροφορίες που συγκεντρώσαμε θα συνεχίσουν να περνούν μέσα από τις σελίδες του Autotypos και του Quattroruote, δίνοντας μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη εικόνα της ιαπωνικής παρουσίας στη φετινή διοργάνωση.

Η ΔΕΗ Blue αποτελεί το το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, συνδράμοντας τα μέγιστα στην μετάβαση της χώρα μας προς τον εξηλεκτρισμό της αυτοκίνησης.

Μια ΔΕΘ με έντονο αυτοκινητικό αποτύπωμα

Η 90ή ΔΕΘ είχε φέτος έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αυτοκινητικό χαρακτήρα. Η παρουσία της Ιαπωνίας έφερε στο ίδιο σημείο μερικές από τις σημαντικότερες εταιρείες της χώρας που άλλαξε όσο λίγες την παγκόσμια αυτοκίνηση, ενώ η γενικότερη θεματολογία γύρω από την τεχνολογία, την ηλεκτροκίνηση και τη νέα κινητικότητα έδειξε πόσο πολύ έχει πλέον αλλάξει ο ρόλος του αυτοκινήτου μέσα στις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις.

Η Maxus στη ΔΕΘ, με το εντυπωσιακό pick up Τ60 και τα van της, κάλυψε τους επαγγελματίες της αυτοκίνησης.

Για εμάς, η παρουσία στη Θεσσαλονίκη ήταν ακόμη μία ευκαιρία να βρεθούμε εκεί όπου συμβαίνουν τα πράγματα: δίπλα στα αυτοκίνητα, στις εταιρείες, στους ανθρώπους της αγοράς και φυσικά στους αναγνώστες μας.

Εντυπωσιακό το περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις τελευταίες προσθήκες οχημάτων στον στόλο της και τον προσομοιωτή πρόσκρουσης, που δίνει στους επισκέπτες μια ιδέα για τις δυνάμεις που αναπτύσσονται ακόμα και σε συγκρούσεις με χαμηλές ταχύτητες.

Και αν κάτι κρατάμε από τη φετινή ΔΕΘ, είναι ότι η αυτοκίνηση εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ζωντανούς χώρους τεχνολογίας, εξέλιξης και ενδιαφέροντος — και η ιαπωνική παρουσία το απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο.