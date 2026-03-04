Το B-SUV που κέρδισε το υψηλού κύρους βραβείο σχεδιασμού

Το ηλεκτρικό SUV συνεχίζει να συγκεντρώνει διακρίσεις, προσθέτοντας στη συλλογή του το υψηλού κύρους Good Design Award 2025

Το μικρό, αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Volvo τιμήθηκε στην κατηγορία Μεταφορές, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στον τομέα της σχεδίασης. Ως ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της εταιρείας, το EX30 ξεχωρίζει για τον συνδυασμό κομψού σκανδιναβικού design και έντονης προσήλωσης στη βιωσιμότητα.

Διαθέτει το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα από όλα τα ηλεκτρικά Volvo, ενώ αξιοποιεί εκτενώς ανακυκλωμένα και φυσικά υλικά — στοιχεία που συνέβαλαν καθοριστικά στη βράβευσή του.

Μια από τις πλέον αναγνωρισμένες διακρίσεις

Τα Good Design Awards συγκαταλέγονται στις παλαιότερες και πλέον αναγνωρισμένες διακρίσεις στον χώρο του design. Θεσπίστηκαν το 1950 από το Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design και κάθε χρόνο αναδεικνύουν προϊόντα που συνδυάζουν αισθητική ποιότητα, λειτουργικότητα, καινοτομία και βιωσιμότητα.

«Είναι τιμή για εμάς η διάκριση που απονεμήθηκε στο μικρό ηλεκτρικό SUV μας από την επιτροπή», δήλωσε η Rekha Meena, Επικεφαλής CMF Design (Colour, Material, Finish – Χρώματα, Υλικά, Φινίρισμα) στη Volvo Cars. «Το EX30 σχεδιάστηκε για να είναι το πιο βιώσιμο αυτοκίνητό μας μέχρι σήμερα, χωρίς συμβιβασμούς στην premium εμπειρία και την ασφάλεια που περιμένουν οι πελάτες μας. Μικρό αλλά μεγαλειώδες, το EX30 διαθέτει έξυπνο σκανδιναβικό design που εκπέμπει σιγουριά, ωριμότητα και διαθέτει πολυχρηστικές αρετές, καθιστώντας το άμεσα αναγνωρίσιμο ως Volvo».

Instant classic

Από την παγκόσμια παρουσίασή του το 2023, το EX30 εξελίχθηκε γρήγορα σε «instant classic». Το πρώτο μικρό SUV της Volvo Cars έγινε άμεσα best seller, διευρύνοντας την απήχηση της εταιρείας σε νέες ομάδες πελατών και επεκτείνοντας την γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών της μοντέλων. Με αυτονομία έως 475 χλμ. και δυναμικά οδηγικά χαρακτηριστικά, το EX30 έχει διατεθεί μέχρι σήμερα σε σχεδόν 200.000 μονάδες.

Πρόσφατα, η Volvo Cars ανακοίνωσε και νέες αναβαθμίσεις για το μοντέλο, μεταξύ των οποίων και μία νέα εισαγωγική έκδοση συστήματος κίνησης.

More with less

Η φιλοσοφία πίσω από την εξέλιξη του EX30 βασίστηκε στην ιδέα «περισσότερα με λιγότερα». Οι σχεδιαστές μελέτησαν κάθε επιμέρους στοιχείο, επιδιώκοντας πολλαπλές χρήσεις για όσο το δυνατόν περισσότερα εξαρτήματα, ώστε να μειωθούν τα απαιτούμενα υλικά. Η προσέγγιση αυτή συνέβαλε στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, στην αύξηση της ευρυχωρίας του εσωτερικού και στη μείωση του κόστους.

Παρότι αποτελεί το μικρότερο σε διαστάσεις Volvo, το EX30 διατηρεί τη σχεδιαστική αυτοπεποίθηση και τη σκανδιναβική απλότητα που χαρακτηρίζουν τα μεγαλύτερα μοντέλα της μάρκας. Οι αναλογίες του μεγιστοποιούν τον εσωτερικό χώρο και την πρακτικότητα: οι τροχοί τοποθετούνται στα άκρα του αμαξώματος, με μικρούς και ισομήκεις προβόλους, επιτρέποντας μεγάλο μεταξόνιο και ενισχύοντας την αίσθηση σταθερότητας.

Παράλληλα, προσφέρει όσα αναζητούν οι περισσότεροι οδηγοί σε ένα SUV — πολυχρηστικότητα, υψηλή θέση οδήγησης και στιβαρή εμφάνιση.

Η διάκριση με το Good Design Award 2025 έρχεται να προστεθεί σε μία ήδη πλούσια λίστα βραβείων για το EX30. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα World Urban Car 2024, The Sun Car of the Year 2023, Red Dot Best of the Best Award 2024, Car Design Award 2024 και Top Gear Magazine Eco Warrior of the Year 2023.

