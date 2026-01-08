Το best-seller αυτοκίνητο στην Ευρώπη δεν είναι SUV – Στην Ελλάδα έχει τιμή 15.990 ευρώ

Παρά την κυριαρχία των SUV, το best-seller της Ευρώπης είναι ένα hatchback. Δες αναλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα από 15.990 €.

Τα SUV κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στις ευρωπαϊκές πωλήσεις, όμως ένα προσιτό supermini συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία κορυφής. Το Dacia Sandero, με κεντρικό χαρτί το value for money, απλό και περιεκτικό πακέτο, χαμηλό κόστος χρήσης και επαρκή τεχνολογία για την καθημερινότητα, παραμένει η ρεαλιστική επιλογή όσων θέλουν καινούριο αυτοκίνητο χωρίς να ξεφύγουν στο budget.

Η επιτυχία του στηρίζεται σε τέσσερις άξονες:

Τιμή εκκίνησης που παραμένει χαμηλή για τα σημερινά δεδομένα αγοράς.

Απλή, δοκιμασμένη μηχανολογία (εκδόσεις βενζίνης και διπλού καυσίμου).

Επάρκεια χώρων και χρηστικότητα για οικογένεια/πόλη.

Συγκρατημένες εκπομπές CO₂, που βοηθούν στο συνολικό κόστος κατοχής χάρη στα μηδενικά Τέλη Κυκλοφορίας.

Τιμές και εκδόσεις στην Ελλάδα

Η ελληνική γκάμα του Sandero εστιάζει στις αποδοτικές εκδόσεις 90–100 PS, με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο και επιλογή διπλού καυσίμου (LPG/βενζίνη) για ακόμη χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Τιμοκατάλογος Ελλάδας

TCe 90 (χειροκίνητο) – 15.990 € (119 g/km CO₂)

TCe 90 auto – 17.990 € (140 g/km CO₂)

Eco-G 100 (LPG/βενζίνη) – 16.590 € (105 g/km CO₂)

Όλες οι παραπάνω τιμές είναι Ανώτατες Προτεινόμενες Λιανικές Τιμές (ΑΠΛΤ) και αφορούν τις αντίστοιχες εκδόσεις expression.

Ποια έκδοση ταιριάζει σε ποιον

TCe 90 (Μ/Τ) : Η πιο οικονομική είσοδος στην γκάμα. Ιδανική για αστική χρήση και επαρχιακές μετακινήσεις, με χαμηλό αρχικό κόστος και λογικές επιδόσεις.

TCe 90 (auto) : Για όσους θέλουν την άνεση αυτόματου κιβωτίου στην πόλη, με ευκολία στο stop-and-go και πιο ξεκούραστη καθημερινότητα.

Eco-G 100 (LPG): Η «λογιστικά» πιο συμφέρουσα επιλογή χάρη στο υγραέριο. Χαμηλότερο κόστος ανά χιλιόμετρο, αυξημένη αυτονομία και οι χαμηλότερες εκπομπές CO₂ της γκάμας (105 g/km).

Γιατί κερδίζει απέναντι στα SUV;

Παρά την άνοδο των SUV, το Sandero απαντά με ρεαλιστικές διαστάσεις που χωρούν παντού, χαμηλό βάρος που ευνοεί κατανάλωση/φθορές και τιμή απόκτησης που σπάνια συναντάς σε crossover. Σε πραγματικές συνθήκες, αυτό μεταφράζεται σε μικρότερο συνολικό κόστος κατοχής (αγορά, καύσιμο, αναλώσιμα, ασφάλιστρα) χωρίς να θυσιάζει τα βασικά στοιχεία άνεσης/ασφάλειας που απαιτεί ο σύγχρονος οδηγός.

Σε μια αγορά που έχει στραφεί μαζικά στα SUV, το Dacia Sandero αποδεικνύει ότι ένα καλοζυγισμένο supermini μπορεί να κερδίσει το κοινό με απλότητα, τιμή και λειτουργικότητα. Με εκκίνηση στα 15.990 € και επιλογή LPG στα 16.590 €, δίνει σήμερα αυτό που ζητούν πολλοί Ευρωπαίοι αγοραστές: καινούριο αυτοκίνητο, δίχως οικονομική υπερβολή.

